Белые и красные пятна во рту: сигнал, который нельзя игнорировать

Язвы во рту, которые не заживают более недели, а также появление красных или белых пятен на слизистой — это тревожные признаки, на которые нельзя закрывать глаза. Врач-онколог Андрей Воробьев в беседе с МедикФорум подчеркнул, что подобные изменения могут указывать на развитие рака ротовой полости или горла.

Какие симптомы должны насторожить

"Наличие белых или красных пятен на языке, деснах или слизистой оболочке является одним из тревожных сигналов", — отметил Воробьев.

Опухоль может проявляться в разных зонах: на языке, внутренней стороне щёк, деснах, губах, миндалинах и даже в области трахеи. Среди возможных симптомов:

• незаживающие болезненные язвы;

• онемение участка слизистой;

• изменения речи;

• увеличение язвенного образования, его кровоточивость или резкая болезненность.

Почему это опасно

Рак ротовой полости может развиваться незаметно и на первых стадиях не вызывать сильного дискомфорта. Однако промедление повышает риск тяжёлых осложнений. Важно помнить, что подобные проявления могут быть вызваны и другими причинами — от стресса до пищевых аллергий, но точный диагноз поставить способен только врач.

Когда обращаться за помощью

Обследование необходимо, если:

• язва не заживает дольше трёх недель;

• проблема регулярно повторяется;

• образование увеличивается в размере;

• появляется кровоточивость или ярко-красный цвет;

• боль становится сильнее.

В таких случаях визит к стоматологу или онкологу откладывать нельзя. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем выше вероятность успешного лечения.