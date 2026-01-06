Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© flickr.com by MouthGuy2013 is licensed under CC0 1.0.
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:40

Бактерии во рту договорились вас уничтожить: учёные нашли способ их поссорить и остановить кариес

Ферменты нарушают коммуникацию бактерий в зубном налете — NPJ

Иногда профилактика кариеса может зависеть не только от щётки и пасты, но и от того, как именно бактерии "договариваются" между собой, формируя зубной налёт. Об этом сообщает журнал NPJ Biofilms and Microbiomes, где опубликованы результаты исследования учёных из Университета Миннесоты. Авторы показали: вмешательство в химические процессы бактериальных сообществ в ротовой полости способно изменить состав налёта в сторону более "здорового" баланса и тем самым снизить риск кариеса. Речь идёт о блокировке молекулярных сигналов, через которые микроорганизмы регулируют рост, обмен веществ и распределение ролей в микробиоме.

Исследование фокусируется на механизмах кворум-сенсинга — химического общения бактерий. Эти сигналы управляют метаболизмом и генетической экспрессией, определяя, какие виды будут доминировать в зубном налёте. В публикации подчёркивается: стабильное равновесие между бактериями важно для здоровья полости рта, поскольку нарушения могут повышать риск кариеса и воспалительных заболеваний дёсен. Учёные описывают подход, при котором подавление отдельных молекулярных сигналов снижает активность патогенных микроорганизмов и одновременно увеличивает долю полезных бактерий.

Как бактерии "разговаривают" и почему это влияет на кариес

В NPJ Biofilms and Microbiomes говорится, что бактерии во рту не существуют изолированно: они непрерывно взаимодействуют с помощью химических молекул, объединённых понятием кворум-сенсинга. Такие сигналы позволяют микробам оценивать численность сообщества и координировать поведение. Именно поэтому зубной налёт рассматривается не как простой слой на поверхности зубов, а как микробная система, где каждый вид занимает своё место.

Авторы исследования подчёркивают, что химические сигналы регулируют метаболизм, генетическую экспрессию и выбор доминирующих видов. От того, какие бактерии получают преимущество, зависит устойчивость микробиома. Если равновесие нарушается, возрастает вероятность развития кариеса и заболеваний дёсен. Поэтому управление системой коммуникаций — это потенциальный способ "перенастроить" микробную экосистему без прямого уничтожения бактерий.

Что именно изучали: молекулы AHL и блокирующие ферменты

В экспериментах учёные изучали молекулы N-ацилгомосеринлактонов (AHL), которые вырабатываются некоторыми бактериями. Эти соединения выступают как "сообщения" внутри микробного сообщества, влияя на коллективные решения, в том числе на рост и агрессивность отдельных видов. Важным результатом стало то, что специальные ферменты способны блокировать такие молекулы, фактически нарушая межмикробное общение.

В публикации указано, что нарушение коммуникации снижало активность патогенных бактерий, связанных с воспалением дёсен. Одновременно это увеличивало количество полезных микроорганизмов, которые поддерживают более стабильную и менее опасную структуру налёта. Исследователи связывают этот эффект с тем, что патогенные виды теряют возможность эффективно координировать своё поведение, тогда как менее агрессивные бактерии получают больше шансов закрепиться.

Почему зубной налёт похож на экосистему и как он "ломается" от стресса

Биохимик и ведущий автор работы Микаэль Элиас сравнил формирование зубного налёта с развитием полноценной микробной экосистемы. Он отмечает, что в нормальном состоянии в области зубов преобладают менее патогенные бактерии, и такая структура считается защитной. Однако внешние воздействия могут сдвигать баланс, меняя правила "сосуществования" и открывая дорогу более опасным видам.

В исследовании подчёркивается роль стрессовых факторов, которые способны изменить состав микробиома в пользу патогенных микроорганизмов. В качестве примера названа бактерия Porphyromonas gingivalis, связанная с пародонтитом. По данным авторов, если такие виды получают преимущество, возрастает риск воспалительных процессов. Именно поэтому изменение химических сигналов, управляющих распределением сил в микробном сообществе, рассматривается как путь к улучшению состава зубного налёта.

Что означает это открытие для профилактики заболеваний полости рта

Авторы работы делают вывод, что вмешательство в сигнальные процессы бактериальных сообществ способно изменить состояние микробиома в сторону более здорового. В отличие от подходов, основанных на уничтожении микробов, этот метод предполагает управление коммуникацией — снижение активности патогенов и поддержание полезных видов. В NPJ Biofilms and Microbiomes подчёркивается, что такой подход может снизить риск кариеса и воспаления дёсен.

Исследование показывает: химические сигналы являются важным регулятором баланса между микроорганизмами, а значит, становятся потенциальной точкой воздействия. Управление кворум-сенсингом в ротовой полости рассматривается как инструмент для того, чтобы поддерживать микробную систему в состоянии, менее благоприятном для развития заболеваний.

