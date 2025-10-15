Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Зубная нить
Зубная нить
© freepik.com by gpointstudio is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 16:31

Маленькая нить — большой эффект: как уход за зубами влияет на сердце и мозг

Стоматологи напомнили: ежедневное использование зубной нити снижает воспаление и защищает сердце

Чистка зубной нитью ассоциируется у большинства только с белоснежной улыбкой и здоровыми деснами. Но этот, казалось бы, незначительный шаг в уходе за полостью рта способен принести пользу всему телу. Современные исследования подтверждают: использование нити помогает уменьшить воспаление, защитить сердце, стабилизировать уровень сахара и даже поддержать здоровье кишечника.

Зачем нужна зубная нить, если есть щетка

Даже самая качественная зубная щетка и ирригатор не способны полностью удалить налет между зубами. Именно в этих зонах активно размножаются бактерии, вызывающие воспаления, кариес и неприятный запах. Зубная нить работает там, где не достают щетинки, и устраняет микрочастицы пищи, предотвращая образование зубного камня и воспаление десен.

"Регулярная чистка зубной нитью помогает снизить уровень бактерий и воспаления во рту", — отметил стоматолог Алексей Романов.

Согласно данным Американской стоматологической ассоциации, люди, использующие нить хотя бы раз в день, реже сталкиваются с гингивитом и пародонтозом. Но главное — они уменьшают риск хронических воспалительных процессов, которые могут отражаться на работе всего организма.

Влияние на уровень воспаления в теле

Многие болезни начинаются с воспаления. Когда десны воспалены, бактерии из полости рта проникают в кровь и вызывают реакцию иммунной системы. В результате повышается общий уровень воспалительных маркеров, таких как С-реактивный белок.

Регулярное использование нити снижает риск гингивита и уменьшает количество патогенной флоры во рту. Это в свою очередь помогает телу лучше контролировать воспаление и предотвращает развитие хронических заболеваний — от артрита до болезни Альцгеймера.

Сравнение: влияние на здоровье при разной гигиене

Привычка

Состояние десен

Уровень воспаления

Общие риски

Только чистка щеткой

Легкое раздражение

Повышенный

Возможен пародонтоз

Щетка + нить

Здоровые десны

Низкий

Минимальный риск системного воспаления

Как нить помогает сердцу

Связь между полостью рта и сердцем кажется неожиданной, но она доказана. Бактерии, вызывающие воспаление десен, способны попадать в кровоток, провоцируя образование атеросклеротических бляшек. Эти бляшки затрудняют кровообращение и повышают давление.

Исследования показывают, что люди с пародонтитом чаще страдают гипертонией и ишемической болезнью сердца. Использование зубной нити помогает сохранить сосуды эластичными и снизить риск инсультов и инфарктов.

"Здоровая полость рта напрямую связана с хорошим состоянием сердечно-сосудистой системы", — пояснил кардиолог Михаил Егоров.

Как нить влияет на уровень сахара

Воспаление десен влияет на уровень глюкозы, особенно у людей с диабетом 2 типа. Организм вынужден бороться с инфекцией, из-за чего повышается уровень гормонов стресса, а вместе с ним — сахара в крови.

Когда гигиена рта поддерживается на высоком уровне, воспаление уменьшается, а чувствительность клеток к инсулину восстанавливается. Таким образом, зубная нить становится не только элементом ухода, но и инструментом контроля метаболического здоровья.

Как поддерживать кишечник с помощью чистки нитью

Кишечник и рот связаны гораздо теснее, чем кажется. Если во рту присутствует дисбаланс микрофлоры, вредные бактерии могут распространяться по пищеварительному тракту. Это нарушает работу кишечника и способствует воспалению слизистой.

Правильный уход за зубами — один из способов поддержания здоровой микробиоты. Люди, регулярно использующие зубную нить, реже сталкиваются с расстройствами пищеварения и вздутием живота.

Как пользоваться зубной нитью: пошагово

  1. Возьмите кусок длиной около 40 см.
  2. Намотайте концы на средние пальцы обеих рук, оставив около 2-3 см для работы.
  3. Аккуратно введите нить между зубами, избегая резких движений.
  4. Очистите боковые поверхности каждого зуба, используя форму "С".
  5. После завершения процедуры прополощите рот ополаскивателем с антисептическим эффектом.

Эти простые действия занимают меньше минуты, но их польза для здоровья огромна.

Типичные ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: использование одной и той же нити для всех зубов.
    Последствие: перенос бактерий между участками.
    Альтернатива: отматывайте чистый участок после каждого зуба.
  2. Ошибка: слишком сильное давление.
    Последствие: травма десен.
    Альтернатива: двигайтесь мягко, с легким нажимом.
  3. Ошибка: использование нити "по настроению".
    Последствие: воспаление возвращается.
    Альтернатива: приучите себя делать это ежедневно, например, вечером перед сном.

А что если заменить нить ирригатором?

Ирригатор отлично дополняет уход, особенно при брекетах и имплантах. Однако он не способен полностью удалить налет между зубами. Оптимальный вариант — использовать оба средства: ирригатор для промывания и нить для механического очищения.

Плюсы и минусы зубной нити

Плюсы

Минусы

Эффективное удаление налета

Требует аккуратности

Предотвращает воспаление

Неудобно при скученных зубах

Поддерживает здоровье сердца и сосудов

Нужна регулярность

Улучшает свежесть дыхания

Возможен дискомфорт у новичков

Частые вопросы

Как часто нужно пользоваться зубной нитью?
Ежедневно, желательно вечером перед сном. Это поможет удалить налет, накопившийся за день.

Какую нить выбрать — восковую или невосковую?
Восковая легче скользит и подходит новичкам. Невосковая эффективнее очищает плотные промежутки.

Можно ли использовать нить при чувствительных деснах?
Да, но важно выбирать мягкие, деликатные варианты и не прилагать чрезмерное усилие.

Сколько стоит хорошая зубная нить?
Средняя цена — от 200 до 600 рублей, в зависимости от бренда и длины. Качественные варианты предлагают Oral-B, Jordan, Curaprox.

Мифы и правда

Миф: нить портит десны.
Правда: при правильной технике она наоборот укрепляет их.

Миф: если я пользуюсь щеткой, нить не нужна.
Правда: щетка не очищает межзубные промежутки.

Миф: нить вызывает кровоточивость.
Правда: кровоточивость появляется из-за воспаления — она исчезнет при регулярном уходе.

3 интересных факта

  • Люди, использующие зубную нить каждый день, живут в среднем на 6 лет дольше.
  • В арсенале космонавтов на МКС зубная нить входит в обязательный список предметов личной гигиены.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дерматологи подтвердили: светодиодная терапия улучшает кожу и снижает воспаления без уколов сегодня в 15:28
Свет, который лечит: как маски и лампы берут на себя роль косметолога

LED-терапия: разглаживает морщины и уменьшает воспаления. Как выбрать LED-маску? Синий, красный, инфракрасный свет - что нужно вашей коже?

Читать полностью » Косметологи: матовые пудры и помады усиливают эффект сухости кожи после 40 лет сегодня в 15:01
Макияж, который не старит: пять приёмов, способных вернуть лицу свежесть

Некоторые косметические привычки способны добавить лишние годы, даже если вы этого не замечаете. Рассказываем, какие продукты заменить, чтобы макияж омолаживал.

Читать полностью » Испанский врач Гарсия: частые ночные походы в туалет могут быть признаком серьёзных заболеваний сегодня в 14:17
Просыпаетесь по ночам в туалет? Организм может подавать тревожный сигнал

Ночные пробуждения для похода в туалет — не просто неудобство. Почему частое мочеиспускание может быть сигналом диабета или проблем с сердцем, объясняет врач.

Читать полностью » Вяленая говядина богата железом и витаминами группы B при умеренной калорийности сегодня в 14:02
Копчёное отдыхает: вяленая говядина признана самой умной едой для силы и выносливости

Вяленая говядина — не просто вкусная закуска, а источник белка и энергии. Узнайте, как её готовят, чем она полезна и какие ошибки могут испортить результат.

Читать полностью » Иммунолог Карпенко рассказал, почему осенью организм особенно уязвим к вирусам сегодня в 13:12
Осень бьёт по иммунитету без пощады: 6 скрытых врагов, которые подкрадываются каждый день

Осень приносит не только холод и дожди, но и шесть скрытых угроз для иммунитета. Врач объясняет, как противостоять сезонным факторам и не заболеть.

Читать полностью » Регулярное употребление зелени помогает предотвратить рак и продлить молодость — Михаил Гинзбург сегодня в 13:02
Бабушкин укроп оказался круче аптек: почему зелень работает лучше таблеток

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, как ежедневное употребление зелени помогает снизить риск развития рака и поддерживать организм в тонусе.

Читать полностью » Ортопед Терновой: обувь на плоской подошве может привести к артрозу и плоскостопию сегодня в 12:48
Балетки и кеды мстят тихо: ноги страдают, позвоночник сдаётся первым

Балетки и кеды без каблука могут повредить суставы и вызвать плоскостопие. Как выбрать обувь, которая сохранит здоровье ног, объясняют ортопеды.

Читать полностью » Ошибки во время завтрака вызывают сонливость и перегружают пищеварительную систему человека сегодня в 12:02
Опасное утро: эти продукты запускают стресс и болезни с первой ложки

Что нельзя есть утром и какие продукты действительно помогают зарядиться энергией и улучшить самочувствие на весь день.

Читать полностью »

Новости
Наука
В Сибири начали изучение биомаркеров саркопении для замедления старения мышц
Еда
Историки: рецепт гречки по-купечески появился в XIX веке в купеческих домах России
Садоводство
Хризантемы при регулярной прищипке и умеренном поливе цветут до поздней осени — Марина Власова
Красота и здоровье
Модные аналитики: лёгкие и драпированные шарфы становятся главным трендом сезона
Садоводство
Istock Garden Center: осенняя посадка помогает сирени укорениться и зацвести весной
Спорт и фитнес
Медики перечислили бытовые привычки, мешающие плоскому животу
Культура и шоу-бизнес
Евгений Касперский: хакеры кормят ИИ фальшивыми данными и вызывают ошибки
Питомцы
Собаки реагируют на определённые типы телепередач
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet