Обычная щётка против смертельной болезни: как чистка зубов спасает поджелудочную железу

Обычная утренняя привычка, о которой многие даже не задумываются, способна стать неожиданным щитом против одного из самых агрессивных видов онкологии — рака поджелудочной железы. Речь идёт о гигиене ротовой полости: регулярная чистка зубов и использование зубной нити напрямую влияют не только на здоровье десен, но и на риск серьёзных заболеваний внутренних органов.

Исследование специалистов NYU Langone Health показало: во рту человека обитает целый мир бактерий и грибков. И если этот баланс нарушается, последствия могут выйти далеко за пределы зубной боли или пародонтита.

Как связаны рот и поджелудочная железа

В слюне пациентов, у которых позже выявили опухоль поджелудочной железы, обнаружили 27 видов микроорганизмов, повышающих риск онкологии более чем втрое. Среди них — бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжи рода Candida, найденные даже внутри самих опухолей.

По словам учёных, микробы изо рта могут проникать в поджелудочную железу вместе со слюной и провоцировать воспалительные процессы. Именно хроническое воспаление считается одним из факторов, способных "запустить" рост злокачественных клеток.

"Ежедневная чистка зубов, а также использование зубной нити способны снизить риск развития онкозаболевания", — заключил профессор Ричард Хейз.

Сравнение: привычки и их последствия