Обычная щётка против смертельной болезни: как чистка зубов спасает поджелудочную железу
Обычная утренняя привычка, о которой многие даже не задумываются, способна стать неожиданным щитом против одного из самых агрессивных видов онкологии — рака поджелудочной железы. Речь идёт о гигиене ротовой полости: регулярная чистка зубов и использование зубной нити напрямую влияют не только на здоровье десен, но и на риск серьёзных заболеваний внутренних органов.
Исследование специалистов NYU Langone Health показало: во рту человека обитает целый мир бактерий и грибков. И если этот баланс нарушается, последствия могут выйти далеко за пределы зубной боли или пародонтита.
Как связаны рот и поджелудочная железа
В слюне пациентов, у которых позже выявили опухоль поджелудочной железы, обнаружили 27 видов микроорганизмов, повышающих риск онкологии более чем втрое. Среди них — бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжи рода Candida, найденные даже внутри самих опухолей.
По словам учёных, микробы изо рта могут проникать в поджелудочную железу вместе со слюной и провоцировать воспалительные процессы. Именно хроническое воспаление считается одним из факторов, способных "запустить" рост злокачественных клеток.
"Ежедневная чистка зубов, а также использование зубной нити способны снизить риск развития онкозаболевания", — заключил профессор Ричард Хейз.
Сравнение: привычки и их последствия
|Привычка
|Влияние на организм
|Возможные риски
|Чистка зубов 2 раза в день
|Снижение уровня патогенных микробов
|Минимальный риск воспалений
|Игнорирование гигиены
|Рост бактерий и грибков
|Кариес, пародонтит, риск онкологии
|Использование зубной нити
|Удаление налёта между зубами
|Предотвращение скрытых воспалений
|Редкое посещение стоматолога
|Отсутствие профилактики
|Опоздание с выявлением проблем
Как правильно заботиться о зубах: пошагово
-
Чистите зубы утром и вечером не менее 2-3 минут.
-
Используйте пасту с фтором, чтобы укрепить эмаль.
-
Применяйте зубную нить ежедневно — именно она убирает налёт в труднодоступных местах.
-
Полощите рот антисептическим раствором или специальным эликсиром.
-
Посещайте стоматолога раз в полгода для профилактики.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Пропускаете вечернюю чистку → микробы активно размножаются ночью → используйте мягкую щётку и уделяйте внимание деснам.
-
Меняете щётку раз в год → накапливаются бактерии → обновляйте щётку каждые 3 месяца.
-
Ограничиваетесь только щёткой → межзубные промежутки остаются загрязнёнными → добавьте зубную нить или ирригатор.
А что если…
А что если чистить зубы реже одного раза в день? Учёные отмечают: даже небольшое количество патогенных микробов может со временем попасть в организм и вызвать воспаления, а значит, риск возрастает.
А что если заменить зубную нить жевательной резинкой? Жевательная резинка помогает лишь освежить дыхание и частично очистить зубы, но не заменяет полноценную чистку.
Плюсы и минусы регулярной гигиены
|Плюсы
|Минусы
|Снижение риска кариеса, пародонтита и рака поджелудочной железы
|Требует времени и дисциплины
|Экономия на дорогостоящем лечении
|Иногда необходимы допсредства (ирригатор, ополаскиватель)
|Улучшение внешнего вида зубов и свежести дыхания
|Возможен дискомфорт при использовании зубной нити поначалу
FAQ
Как выбрать зубную пасту?
Ориентируйтесь на пасты с фтором и кальцием, а при чувствительных зубах — на средства с пониженной абразивностью.
Сколько стоит профессиональная чистка зубов?
В клиниках цена варьируется от 2000 до 5000 рублей в зависимости от региона и уровня оборудования.
Что лучше — зубная нить или ирригатор?
Нить подходит для ежедневного применения, а ирригатор удобнее для людей с брекетами или имплантами.
Мифы и правда
-
Миф: достаточно чистить зубы только утром.
Правда: именно вечерняя чистка предотвращает ночное размножение бактерий.
-
Миф: зубная нить травмирует десны.
Правда: при правильном использовании нить безопасна и полезна.
-
Миф: если нет кариеса, стоматолог не нужен.
Правда: врач может заметить скрытые воспаления или предраковые изменения.
Сон и психология
Интересно, что нарушения сна также влияют на микробиоту ротовой полости. Недосып снижает иммунитет, и организм хуже справляется с бактериями. Поэтому качественный сон — ещё один фактор защиты от болезней.
Три факта
-
У каждого человека во рту живёт более 700 видов микроорганизмов.
-
Воспаление дёсен повышает риск инфаркта и инсульта.
-
Ирригатор способен удалить до 90% налёта между зубами.
Исторический контекст
-
Древние египтяне чистили зубы порошком из пемзы и уксуса.
-
В Китае в XV веке появились первые щётки с щетиной.
-
Современные электрические щётки начали активно распространяться в 1960-х годах.
