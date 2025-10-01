Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Девушка чистит зубы
Девушка чистит зубы
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:27

Обычная щётка против смертельной болезни: как чистка зубов спасает поджелудочную железу

Чистка зубов снижает риск рака поджелудочной железы — исследование NYU Langone Health

Обычная утренняя привычка, о которой многие даже не задумываются, способна стать неожиданным щитом против одного из самых агрессивных видов онкологии — рака поджелудочной железы. Речь идёт о гигиене ротовой полости: регулярная чистка зубов и использование зубной нити напрямую влияют не только на здоровье десен, но и на риск серьёзных заболеваний внутренних органов.

Исследование специалистов NYU Langone Health показало: во рту человека обитает целый мир бактерий и грибков. И если этот баланс нарушается, последствия могут выйти далеко за пределы зубной боли или пародонтита.

Как связаны рот и поджелудочная железа

В слюне пациентов, у которых позже выявили опухоль поджелудочной железы, обнаружили 27 видов микроорганизмов, повышающих риск онкологии более чем втрое. Среди них — бактерии, вызывающие пародонтит, а также дрожжи рода Candida, найденные даже внутри самих опухолей.

По словам учёных, микробы изо рта могут проникать в поджелудочную железу вместе со слюной и провоцировать воспалительные процессы. Именно хроническое воспаление считается одним из факторов, способных "запустить" рост злокачественных клеток.

"Ежедневная чистка зубов, а также использование зубной нити способны снизить риск развития онкозаболевания", — заключил профессор Ричард Хейз.

Сравнение: привычки и их последствия

Привычка Влияние на организм Возможные риски
Чистка зубов 2 раза в день Снижение уровня патогенных микробов Минимальный риск воспалений
Игнорирование гигиены Рост бактерий и грибков Кариес, пародонтит, риск онкологии
Использование зубной нити Удаление налёта между зубами Предотвращение скрытых воспалений
Редкое посещение стоматолога Отсутствие профилактики Опоздание с выявлением проблем

Как правильно заботиться о зубах: пошагово

  1. Чистите зубы утром и вечером не менее 2-3 минут.

  2. Используйте пасту с фтором, чтобы укрепить эмаль.

  3. Применяйте зубную нить ежедневно — именно она убирает налёт в труднодоступных местах.

  4. Полощите рот антисептическим раствором или специальным эликсиром.

  5. Посещайте стоматолога раз в полгода для профилактики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Пропускаете вечернюю чистку → микробы активно размножаются ночью → используйте мягкую щётку и уделяйте внимание деснам.

  • Меняете щётку раз в год → накапливаются бактерии → обновляйте щётку каждые 3 месяца.

  • Ограничиваетесь только щёткой → межзубные промежутки остаются загрязнёнными → добавьте зубную нить или ирригатор.

А что если…

А что если чистить зубы реже одного раза в день? Учёные отмечают: даже небольшое количество патогенных микробов может со временем попасть в организм и вызвать воспаления, а значит, риск возрастает.

А что если заменить зубную нить жевательной резинкой? Жевательная резинка помогает лишь освежить дыхание и частично очистить зубы, но не заменяет полноценную чистку.

Плюсы и минусы регулярной гигиены

Плюсы Минусы
Снижение риска кариеса, пародонтита и рака поджелудочной железы Требует времени и дисциплины
Экономия на дорогостоящем лечении Иногда необходимы допсредства (ирригатор, ополаскиватель)
Улучшение внешнего вида зубов и свежести дыхания Возможен дискомфорт при использовании зубной нити поначалу

FAQ

Как выбрать зубную пасту?
Ориентируйтесь на пасты с фтором и кальцием, а при чувствительных зубах — на средства с пониженной абразивностью.

Сколько стоит профессиональная чистка зубов?
В клиниках цена варьируется от 2000 до 5000 рублей в зависимости от региона и уровня оборудования.

Что лучше — зубная нить или ирригатор?
Нить подходит для ежедневного применения, а ирригатор удобнее для людей с брекетами или имплантами.

Мифы и правда

  • Миф: достаточно чистить зубы только утром.
    Правда: именно вечерняя чистка предотвращает ночное размножение бактерий.

  • Миф: зубная нить травмирует десны.
    Правда: при правильном использовании нить безопасна и полезна.

  • Миф: если нет кариеса, стоматолог не нужен.
    Правда: врач может заметить скрытые воспаления или предраковые изменения.

Сон и психология

Интересно, что нарушения сна также влияют на микробиоту ротовой полости. Недосып снижает иммунитет, и организм хуже справляется с бактериями. Поэтому качественный сон — ещё один фактор защиты от болезней.

Три факта

  1. У каждого человека во рту живёт более 700 видов микроорганизмов.

  2. Воспаление дёсен повышает риск инфаркта и инсульта.

  3. Ирригатор способен удалить до 90% налёта между зубами.

Исторический контекст

  1. Древние египтяне чистили зубы порошком из пемзы и уксуса.

  2. В Китае в XV веке появились первые щётки с щетиной.

  3. Современные электрические щётки начали активно распространяться в 1960-х годах.

