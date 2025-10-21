Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с яблоком
Девушка с яблоком
© freepik.com by lookstudio is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 19:04

Эти продукты чистят зубы не хуже щётки: простые привычки для крепкой эмали

Сыр и яблоки названы лучшими продуктами для здоровья зубов

Октябрь — месяц, когда на прилавках царят сладости к Хэллоуину, но одновременно это и Национальный месяц гигиены полости рта. Отличный повод вспомнить, что именно еда влияет не только на фигуру, но и на улыбку. Почти половина взрослых людей после 30 лет сталкивается с воспалением дёсен, и часто болезнь начинается незаметно. Однако, как отмечают специалисты, регулярная чистка зубов, использование нити и правильно подобранные продукты могут значительно укрепить зубную эмаль и защитить рот от бактерий.

"Такие продукты, как сыр, зелень, яблоки, рыба и орехи, не только приносят пользу вашему организму, они активно защищают и укрепляют зубы", — сказала стоматолог Мишель Йоргенсен.

Еда, которая делает улыбку крепче

1. Сыр

Йоргенсен называет сыр одной из самых полезных закусок для зубов. Он богат кальцием и фосфором — минералами, которые укрепляют эмаль и делают её устойчивее к кариесу. Кроме того, сыр стимулирует выработку слюны, а она помогает смывать кислоты и бактерии, что естественным образом освежает дыхание.

2. Листовая зелень

Шпинат, капуста и другая зелень содержат кальций, витамин К и фолиевую кислоту, укрепляющие дёсны. Учёные доказали: регулярное употребление тёмно-зелёных овощей снижает риск пародонтоза. Кроме того, волокна зелени действуют как мягкий скраб, очищая зубы от налёта.

Совет: добавляйте зелень в салаты, смузи или гарниры, а также сочетайте с тёплыми блюдами вроде пасты со шпинатом и помидорами.

3. Морковь

Морковь — природная зубная щётка. Её хруст стимулирует выработку слюны, а механическое трение помогает очищать зубы. К тому же в моркови много витамина А, который способствует здоровью слизистой рта и помогает предотвратить воспаления дёсен.

4. Яблоки

"Яблоки часто называют "природной зубной щёткой"", — пояснила стоматолог Мишель Йоргенсен.

Хрустящая текстура фруктов помогает удалять налёт, а их сок и полифенолы нейтрализуют соединения серы, вызывающие неприятный запах. Постепенно яблоки даже помогают осветлить эмаль, снижая поверхностные пятна.

5. Жирная рыба

Сардины, лосось, скумбрия и сельдь богаты витамином D — он помогает организму усваивать кальций. Омега-3 жирные кислоты уменьшают воспаления и улучшают кровоток, что благоприятно влияет на дёсны. По словам Йоргенсен, регулярное употребление жирной рыбы способствует более прочной эмали и долговечной улыбке.

6. Жевательная резинка без сахара

"Я рекомендую жевать жевательную резинку без сахара с ксилитом после еды", — отметила стоматолог Джен Моран-Кобес.

Ксилит снижает уровень бактерий, вызывающих кариес, и стимулирует слюноотделение. Главное — выбирать жвачки без сахара и не злоупотреблять ими при наличии пломб или имплантов, чтобы избежать нагрузки на зубы.

7. Орехи

Миндаль, грецкие и кедровые орехи содержат минералы, укрепляющие эмаль. Кальций, магний и омега-3 питают ткани дёсен, а сам процесс жевания помогает очищать зубы от остатков пищи. Отличный перекус между приёмами пищи — полезный и безопасный для улыбки.

8. Цельнозерновые продукты

Цельнозерновой хлеб и крупы снабжают организм витаминами группы B и магнием, необходимыми для крепких зубов и здоровой слизистой. Такие продукты обеспечивают длительное насыщение и поддерживают баланс минералов в организме.

9. Клубника

Ягоды богаты витамином C и антиоксидантами, которые помогают дёснам оставаться упругими и защищёнными от воспалений. Клубника способствует выработке коллагена — белка, укрепляющего ткани рта и десневые волокна.

"Цитрусовые также богаты витамином С, но кислота в них может разрушить эмаль, если вы постоянно потягиваете или сосете их", — добавила Йоргенсен.

Чтобы уменьшить вред, после цитрусовых напитков лучше прополоскать рот водой и подождать перед чисткой зубов.

Сравнение: полезные и вредные продукты для зубов

Категория

Поддерживают здоровье зубов

Повреждают эмаль

Молочные продукты

Сыр, йогурт, творог

Сладкие напитки на молоке

Фрукты

Яблоки, клубника

Кислые соки, цитрусовые в избытке

Углеводы

Цельнозерновые каши

Чипсы, крекеры

Перекусы

Орехи, зелень, морковь

Карамель, сухофрукты

Советы шаг за шагом: как питаться для здоровых зубов

  1. Начинайте день со стакана воды — она смывает кислоту, накопившуюся за ночь.
  2. Добавляйте в рацион больше хрустящих овощей и зелени.
  3. После сладких или кислых напитков ополаскивайте рот водой.
  4. Перекусывайте орехами или кусочком сыра вместо шоколада.
  5. Раз в полгода посещайте стоматолога для профессиональной чистки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: часто пить газировку и сладкий кофе.
    Последствие: истончение эмали, образование кариеса.
    Альтернатива: травяные чаи без сахара, минеральная вода.
  • Ошибка: жевать липкие конфеты или сухофрукты.
    Последствие: прилипание сахаров к эмали, рост бактерий.
    Альтернатива: жвачка с ксилитом или яблоко после еды.
  • Ошибка: перекусывать чипсами и печеньем.
    Последствие: образование налёта и кислотной среды.
    Альтернатива: свежие овощи или цельнозерновые хлебцы.

А что если вы уже повредили эмаль?

Если зубы стали чувствительными, стоматологи советуют временно отказаться от кислых продуктов и использовать реминерализирующие гели или пасты с фтором. Они помогут укрепить поверхность эмали и снизить реакцию на холодное или горячее.

Плюсы и минусы "зубной диеты"

Плюсы

Минусы

Укрепление эмали

Нужно следить за кислотностью рациона

Улучшение состояния дёсен

Требует отказа от некоторых привычек

Меньше налёта и неприятного запаха

Потребуется время, чтобы привыкнуть

FAQ

Как выбрать продукты, полезные для зубов?
Отдавайте предпочтение свежим овощам, зелени, рыбе, орехам и сыру. Избегайте избытка сахара и кислот.

Что лучше для перекуса — яблоко или сухофрукты?
Яблоко. Оно очищает зубы и стимулирует слюну, а сухофрукты прилипают к эмали и вызывают кариес.

Мифы и правда

Миф: если чистить зубы трижды в день, питание не имеет значения.
Правда: даже частая чистка не защитит, если вы регулярно употребляете кислые или сладкие напитки.

Миф: только сладости вызывают кариес.
Правда: крахмалистые продукты вроде чипсов и хлеба тоже разрушают эмаль.

Миф: вода не влияет на здоровье зубов.
Правда: достаточное количество воды поддерживает баланс pH и снижает риск кариеса.

3 интересных факта

  1. Слюна — естественная защита рта: она содержит ферменты, нейтрализующие кислоту.
  2. Уровень кислотности во рту восстанавливается примерно через 30 минут после еды.
  3. Люди, пьющие воду с фтором, реже сталкиваются с кариесом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Медики предупредили: сутулость и смещённые плечи приводят к хроническим болям сегодня в 18:22
Опустили плечи — опустили жизнь: чем опасна сутулость, о которой молчат

Ваши плечи могут рассказать о вас больше, чем вы думаете. Узнайте, как их положение влияет на здоровье и что поможет вернуть лёгкость движений.

Читать полностью » Врачи советуют сочетать красный и белый лук, чтобы получить максимум пользы сегодня в 18:01
Один защищает сердце, другой — желудок: какой лук выбрать на кухне

Узнайте, какой лук полезнее для здоровья: красный или белый? Диетологи раскрывают секреты обоих сортов и дают советы по их применению для максимальной пользы.

Читать полностью » Prada и Bottega Veneta вывели на подиум контраст синего и коричневого — новый взгляд на классику сегодня в 17:54
Синий и коричневый стали новым черно-белым: как противоположности делают образ сильнее

Откройте для себя неожиданный модный дуэт осени: синий и коричневый! Узнайте, как правильно сочетать эти цвета, чтобы создать стильный и уверенный образ.

Читать полностью » Эксперты: регулярные упражнения лёжа снижают объём живота и улучшают самочувствие сегодня в 17:26
Не вставая с кровати — минус живот: ленивый способ вернуть тонус

Хотите подтянуть живот и ноги, не вставая с кровати? Рассказываем о шести упражнениях, которые можно выполнять прямо в постели — без усилий, но с результатом.

Читать полностью » Средства с гиалуроновой кислотой и маслами ши помогают сохранить объём губ сегодня в 16:47
Мягкие губы без филлеров: косметологи раскрыли формулу естественного объёма

Узнайте, как вернуть губам мягкость и объем с помощью простых шагов! Секреты увлажнения, питания + защита от сухости. Эффективные средства с гиалуроновой кислотой и маслами.

Читать полностью » Врачи назвали три основные причины появления жировых складок на спине — лишний вес, гиподинамия и слабые мышцы сегодня в 16:20
Они появляются внезапно и портят любую фигуру: жировые ловушки, которые нельзя игнорировать

Почему на спине появляются жировые складки и как от них избавиться: реальные причины, эффективные упражнения и неожиданные лайфхаки.

Читать полностью » Парфюмеры рассказали, какие ароматы идеально подходят для осени — от ванили до амбры сегодня в 15:44
Осень не пахнет грустью: парфюмы, которые превращают холод в уют

Как выбрать идеальный осенний аромат? Раскрываем секреты теплых и уютных парфюмов. Топ нот, советы по нанесению и распространенные ошибки.

Читать полностью » Эксперты: кольца Венеры на шее возникают из-за гипертонуса мышц и неправильной осанки сегодня в 15:14
Морщины, которых не было вчера: что делает шею старше за одну осень

Кольца Венеры могут появиться даже у двадцатилетних девушек. Почему это происходит и какие современные способы реально помогают вернуть гладкость шее — читайте в статье.

Читать полностью »

Новости
Наука
Рудж: в кратерах Марса найдены слои льда, сохранившиеся миллионы лет
Наука
Научно-исследовательское судно подняло образцы ценных металлов с глубины 2 км
Наука
NASA: космический аппарат New Horizons обнаружил на Плутоне признаки действующих ледяных вулканов
Садоводство
Фосфор и калий укрепляют гортензии перед зимой — рекомендации агрономов
Дом
Эксперты посоветовали замачивать терракотовые кашпо в растворе уксуса на 30–40 минут для удаления белых пятен
Культура и шоу-бизнес
Кевин Федерлайн сообщил, что получал от Бритни Спирс 20 тысяч долларов алиментов в месяц
Авто и мото
Toyota и BMW лидируют среди иностранных марок по продажам в России — "Автостат"
Садоводство
Национальный садоводческий центр США: слой мульчи 5–8 см защищает растения от первых заморозков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet