От идеи студентов до реального продукта: как они придумали патчи для молодости

Команда студентов Первого МГМУ имени Сеченова, куда вошли будущие стоматологи и провизоры, разработала инновационные патчи, решающие сразу две задачи: они помогают бороться с ксеростомией (сухостью во рту) и одновременно улучшают эстетику овала лица, тонизируя мышцы лица и шеи.

Почему это важно

С возрастом слюна теряет часть своих функций — антимикробную, буферную и реминерализующую. В результате зубы становятся более уязвимыми к кариесу и другим заболеваниям. Новые патчи стимулируют выработку слюны, возвращая ей защитные свойства и поддерживая здоровье ротовой полости.

Как работает новинка

Патч легко приклеивается к твёрдому нёбу и постепенно растворяется, обеспечивая длительный эффект. В его состав входит ксилит — вещество, которое усиливает слюноотделение и способствует нормализации всех показателей.

"Вторая немаловажная проблема — эстетическая", — отметил стоматолог-ортопед, выпускник Института стоматологии имени Е. В. Боровского Александр Ежов. По его словам, патчи также укрепляют мышцы лица и шеи, что положительно влияет на внешний вид.

От идеи до реализации

Проект был полностью инициирован студентами. Они разработали как состав, так и технологию производства, работая в лабораториях Института фармации Первого МГМУ. Университет предоставил оборудование и материалы, а в наиболее сложном этапе — создании основы патчей — студентам помогла куратор проекта, доцент кафедры фармацевтической технологии Елена Бахрушина.

Чем патчи отличаются от других средств

На рынке уже есть продукты для борьбы с ксеростомией, например ополаскиватели или спреи, но их эффект кратковременный. В отличие от них, новые патчи действуют дольше: они постепенно растворяются и поддерживают нормальную влажность слизистой рта, обеспечивая более комфортное решение проблемы.