Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина улыбается
Женщина улыбается
© Designed be Freepik by freepik is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:44

От идеи студентов до реального продукта: как они придумали патчи для молодости

Студенты МГМУ разработали патчи от сухости во рту и для укрепления овала лица

Команда студентов Первого МГМУ имени Сеченова, куда вошли будущие стоматологи и провизоры, разработала инновационные патчи, решающие сразу две задачи: они помогают бороться с ксеростомией (сухостью во рту) и одновременно улучшают эстетику овала лица, тонизируя мышцы лица и шеи.

Почему это важно
С возрастом слюна теряет часть своих функций — антимикробную, буферную и реминерализующую. В результате зубы становятся более уязвимыми к кариесу и другим заболеваниям. Новые патчи стимулируют выработку слюны, возвращая ей защитные свойства и поддерживая здоровье ротовой полости.

Как работает новинка
Патч легко приклеивается к твёрдому нёбу и постепенно растворяется, обеспечивая длительный эффект. В его состав входит ксилит — вещество, которое усиливает слюноотделение и способствует нормализации всех показателей.

"Вторая немаловажная проблема — эстетическая", — отметил стоматолог-ортопед, выпускник Института стоматологии имени Е. В. Боровского Александр Ежов. По его словам, патчи также укрепляют мышцы лица и шеи, что положительно влияет на внешний вид.

От идеи до реализации
Проект был полностью инициирован студентами. Они разработали как состав, так и технологию производства, работая в лабораториях Института фармации Первого МГМУ. Университет предоставил оборудование и материалы, а в наиболее сложном этапе — создании основы патчей — студентам помогла куратор проекта, доцент кафедры фармацевтической технологии Елена Бахрушина.

Чем патчи отличаются от других средств
На рынке уже есть продукты для борьбы с ксеростомией, например ополаскиватели или спреи, но их эффект кратковременный. В отличие от них, новые патчи действуют дольше: они постепенно растворяются и поддерживают нормальную влажность слизистой рта, обеспечивая более комфортное решение проблемы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Гречка, как суперфуд: откройте 4 уникальных свойства этой традиционной крупы сегодня в 21:13

Гречка — наше "второе золото": как простая крупа стала национальным достоянием

Гречка — это не просто крупа, а настоящий суперфуд! Узнайте о ее пользе для здоровья и непревзойденных свойствах, которые сделают ваш рацион более здоровым.

Читать полностью » Минсельхоз обозначил приоритет: переход от роста производства к здоровому питанию сегодня в 18:28

Россиян ждут перемены в питании: Минсельхоз обещает пересмотреть приоритеты

Минсельхоз меняет приоритеты: акцент смещается с объёмов производства на качество продуктов и рациональное питание россиян.

Читать полностью » Врачи назвали горячие напитки фактором развития рака пищевода сегодня в 18:11

Обжигающий риск: как горячий чай и кофе могут довести до рака

Учёные выяснили, что привычка пить чай и кофе слишком горячими может оказаться куда опаснее, чем кажется. Почему именно — рассказывают врачи.

Читать полностью » Отказ от разговоров о сексе и нежелание к близости указывают на несовместимость — эксперт сегодня в 18:01

Ссоры из-за близости — не всегда про либидо: что действительно разрушает интим

Сексолог объяснила, почему конфликты в постели не всегда связаны с либидо, и какие скрытые причины могут разрушать сексуальную совместимость.

Читать полностью » Ранний подъём улучшает концентрацию и снижает тревожность сегодня в 18:01

Всего час раньше — и жизнь другая: утренний секрет энергии и успеха

Ранний подъем — не про насилие, а про энергию, ясность и успех. Узнайте, что изменится в теле и жизни всего через 21 день.

Читать полностью » Стрижки для тонких волос: каре, боб 90-х, пикси и pageboy bob создают объём сегодня в 17:51

Одна ошибка со стрижкой — и тонкие волосы будут выглядеть ещё реже

Хотите придать объем и стиль тонким волосам? Узнайте секреты стрижек и укладок, которые подойдут именно вам — такие простые, но эффективные советы.

Читать полностью » Врачи назвали основные причины судорог в ногах и когда они опасны вчера в 17:50

Как справиться с судорогами: 7 эффективных способов, которые вас удивят

Судороги в ногах — частая проблема, которой страдают до 60% взрослых, особенно пожилые и беременные. Узнайте, как избежать и лечить это неприятное состояние.

Читать полностью » Эксперт рассказал, какая температура в спальне помогает быстрее уснуть сегодня в 17:34

Жара крадёт сон, холод лишает отдыха: какая температура в спальне считается идеальной

Учёные выяснили, что секрет крепкого сна кроется не в подушке или одеяле, а в температуре комнаты. Какой диапазон признан самым полезным?

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро
Авто и мото

Механики объяснили, почему водородная очистка не убирает застаревший нагар
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур
Туризм

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией
Еда

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой
Спорт и фитнес

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге
Красота и здоровье

Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций
Питомцы

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru