Когда родители не отпускают: какая зависимость может преследовать всю жизнь

Психолог Елена Соловьева в беседе с "Говорит Москва" объяснила, что люди, не прошедшие процесс психологической сепарации от родителей, чаще всего сталкиваются с зависимостями, связанными с оральной сферой.

Какие зависимости возникают чаще всего

По словам Соловьевой, незавершённая сепарация проявляется в том, что человек склонен к:

чрезмерному употреблению алкоголя,

пищевой зависимости,

курению, включая вейпы.

Эксперт отмечает, что всё это можно назвать фиксацией на оральной стадии зависимости.

Сравнение с детством

Соловьева провела параллель: младенец, сосущий пустышку, стимулирует оральную зону, чтобы чувствовать себя спокойнее. Взрослые, не завершившие процесс сепарации, по сути делают то же самое — только в более опасных формах, будь то еда, алкоголь или никотин.

Итог

Таким образом, зависимость может иметь глубокие психологические корни. И работа с такими проблемами должна включать не только борьбу с самим симптомом, но и проработку базовых этапов развития личности.