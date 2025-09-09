Когда родители не отпускают: какая зависимость может преследовать всю жизнь
Психолог Елена Соловьева в беседе с "Говорит Москва" объяснила, что люди, не прошедшие процесс психологической сепарации от родителей, чаще всего сталкиваются с зависимостями, связанными с оральной сферой.
Какие зависимости возникают чаще всего
По словам Соловьевой, незавершённая сепарация проявляется в том, что человек склонен к:
-
чрезмерному употреблению алкоголя,
-
пищевой зависимости,
-
курению, включая вейпы.
Эксперт отмечает, что всё это можно назвать фиксацией на оральной стадии зависимости.
Сравнение с детством
Соловьева провела параллель: младенец, сосущий пустышку, стимулирует оральную зону, чтобы чувствовать себя спокойнее. Взрослые, не завершившие процесс сепарации, по сути делают то же самое — только в более опасных формах, будь то еда, алкоголь или никотин.
Итог
Таким образом, зависимость может иметь глубокие психологические корни. И работа с такими проблемами должна включать не только борьбу с самим симптомом, но и проработку базовых этапов развития личности.
