В знак протеста против действий правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), обвиняемой в нарушении конституции страны, все оппозиционные депутаты покинули торжественное заседание молдавского парламента, посвященное Дню Конституции.

Этот день отмечает 30-летие принятия конституции Молдавии, состоявшееся 29 июля 1994 года, которая утверждает основополагающие права граждан, суверенитет, нейтралитет и верховенство закона. Событие транслировалось в прямом эфире на официальном сайте парламента.

Оппозиционная группировка "Победа" провела перед зданием парламента акцию в защиту конституции до старта заседания. Участники акции демонстрировали черные воздушные шары, на которых были указаны статьи конституции, нарушаемые, по их мнению, ПДС. Затем депутаты из "Победы" продолжили акцию внутри зала парламента, разместив на своих местах плакаты с критикой действий ПДС, в том числе обвинения в уничтожении демократии и нарушении конституционных прав. После этого они покинули помещение в знак протеста.

К данной акции также присоединились депутаты из Блока коммунистов и социалистов, которые перед уходом выразили свои обвинения в адрес ПДС, развернув плакаты с критикой партии за узурпацию власти и лицемерие.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии активно выступает с протестами, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, находящейся за кулисами лидерства в ПДС. Протестующие утверждают, что власти не способны справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также осуществляют давление на оппозицию. В результате этих действий была запрещена оппозиционная партия "Шор", а активисты других оппозиционных партий, включая Партию социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями своих сторонников.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)