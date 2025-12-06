Опухоль и тромб в сердце: как редкая и агрессивная болезнь отступила благодаря слаженной команде врачей

21-летняя студентка из Орла Лия столкнулась с редкой и агрессивной опухолью, которая проникла в средостение, затронула легкое и сердце, образовав опасный тромб, частично блокирующий правое предсердие. В таких случаях прогноз, как правило, был крайне неблагоприятным, и операция считалась невозможной. Однако благодаря объединению усилий лучших специалистов московских медицинских учреждений, Лия смогла избежать смерти. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Диагноз и первые шаги лечения

Лия, студентка института культуры, обратилась за помощью, когда её состояние стало критическим — она не могла ходить и страдала от затрудненного дыхания. Врачи диагностировали опухоль, которая не только проникла в легкое, но и затронула сердце, сформировав тромб, который частично блокировал важные сосуды.

В прошлом такие случаи считались неоперабельными. Однако консилиум под руководством двух академиков РАН — Андрея Каприна, главного онколога Минздрава России, и Алексея Шабунина, главного хирурга Москвы, решил рискнуть и провести операцию.

Для выполнения этой сложной задачи была собрана мультидисциплинарная команда, включающая ведущих кардиохирургов, торакальных хирургов и онкологов. Эта команда начала работу по спасению жизни молодой пациентки.

Хирургическое вмешательство

Операция длилась несколько часов и была разделена на два ключевых этапа. На первом врачи удалили основную массу опухоли, аккуратно отделяя её от легкого. Затем наступил критически важный момент — вмешательство на сердце. Для этого пациентку подключили к аппарату искусственного кровообращения. Удаленная часть опухоли, а также поврежденный фрагмент правого предсердия, были удалены, после чего дефект сердечной стенки был восстановлен с использованием биологической заплаты из ксеноперикарда.

После операции состояние Лии стабилизировалось. Сейчас она проходит курс химиотерапии в МНИОИ имени П. А. Герцена — филиале НМИЦ радиологии, где уже отмечается положительная динамика её состояния.

Важность междисциплинарного подхода

Лия, делясь своими переживаниями, отметила, что на момент прибытия в Москву её состояние было крайне тяжелым.

"Когда меня привезли в Москву, я почти не могла двигаться и дышать. Но та доброта и уверенность, которые исходили от врачей, буквально вернули мне силы", — рассказала она в телеграм-канале НМИЦ радиологии.

Лия выразила благодарность всем врачам и медперсоналу, а также своей маме, которая всё время была рядом.

После завершения курса лечения Лия надеется вернуться к обычной жизни, к своей работе с учениками хореографической студии и близкими. Академик Андрей Каприн подчеркнул, что операция стала возможной благодаря высокому уровню междисциплинарного взаимодействия, что демонстрирует возможности российской медицины в решении самых сложных клинических задач.