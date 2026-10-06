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Научная лаборатория
Научная лаборатория
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:06

Оптогенетика обещает переворот в медицине: почему громкий прорыв спустя годы может оказаться пустышкой

Оптогенетика, позиционируемая как революционный прорыв в лечении тяжелых недугов, на деле является переоцененной технологией с сомнительной научной новизной, считает руководитель лаборатории развития нервной системы ФГБНУ РНЦХ имени Б.В. Петровского, доктор биологических наук Сергей Савельев. Специалист пояснил в комментарии NewsInfo, что механизмы, лежащие в основе метода, были детально изучены учеными еще в середине прошлого века.

Ранее сообщалось, что исследования в области оптогенетики были удостоены Нобелевской премии по физиологии и медицине 2026 года. Сторонники метода называют это событие началом новой эры в нейробиологии, утверждая, что технология позволит совершить качественный скачок — от восстановления зрения до полной победы над болезнью Альцгеймера.

Биолог подчеркнул, что ключевой элемент оптогенетики — светочувствительные белки родопсины — известны науке более семидесяти лет. По его словам, способность этих молекул менять пространственную структуру под воздействием света давно описана и успешно работает в сетчатке глаза или у некоторых видов животных, например, у миног. Однако перенос этих принципов на работу человеческого мозга вызывает у нейроморфолога скепсис.

"Они утверждают, что с помощью родопсина, который встречается далеко не во всех нервных клетках, могут переключать их активность. Я могу сказать твердо, что за последние 35 лет из Нобелевских премий была только одна, действительно Нобелевская, честная", — отметил Савельев.

Критикуя современную систему распределения научных наград, эксперт провел параллель с историей Алексея Оловникова, который предсказал механизм старения клеток за десятилетие до западных коллег, но не получил признания комитета. Нередко громкие заявления о поиске средства против дегенерации нейронов служат лишь маркетинговым инструментом для фармацевтических гигантов. Это касается и попыток внедрения технологий, где нейронные импульсы используются для управления внешними устройствами.

Особое внимание ученый уделил проблеме отсутствия практических результатов у проектов, получивших высокие награды в прошлом. В качестве примера он привел технологию стволовых клеток, которая, несмотря на признание Нобелевским комитетом около четырнадцати лет назад, так и не привела к массовому выращиванию органов. Между тем, ученые продолжают искать ответы на фундаментальные вопросы, пытаясь разгадать природу человеческого сознания и его физиологических основ.

"Очередной прохиндейский путь. Это как стволовые клетки, за которые давали Нобелевские премии. Прошло четырнадцать лет, где результаты? Результатов ноль. Оптогенетика — ровно такая же прохиндиада", — подытожил специалист.

В то время как академическое сообщество спорит о фундаментальных открытиях, практическая медицина фокусируется на более приземленных, но важных задачах, таких как диагностика опасных изменений в структуре глаза, которые могут привести к потере трудоспособности.

Проверено экспертом: эксперт в области науки Алексей Кузнецов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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