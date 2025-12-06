Разрыв в шаблоне: какие привычные строчки в квитанции оказались необязательными к оплате

В платежках за ЖКУ нередко появляются строки, которые выглядят привычно — домофон, шлагбаум, страховка, — но юридически не всегда обязательны. Об этом сообщает "Абзац". Юрист Денис Хмелевской объяснил, что россияне вправе не оплачивать ряд услуг, если они выставлены отдельными статьями и не относятся к обязательным платежам, закреплённым в Жилищном кодексе.

Что считается необязательным и когда можно не платить

По словам Хмелевского, отказаться от оплаты можно, если в квитанции отдельными позициями указаны, в частности, содержание шлагбаумов, обслуживание домофонов, страхование жилых помещений и другие подобные сборы. Логика проста: обязательные услуги ЖКХ определены законом, а дополнительные сервисы не должны автоматически "приклеиваться" к единому платежному документу как безусловная обязанность жильца.

В тексте подчёркивается и принципиальный момент: обязательность возникает не потому, что услуга кому-то кажется полезной, а потому, что она предусмотрена нормами ЖК РФ и корректно включена в состав платы. Если же речь идёт о самостоятельной строке "сверх обязательного", позиция может быть оспорена и исключена из платежа.

Какие пункты в квитанции относятся к обязательным

Юрист напоминает, что обязательные услуги закреплены в Жилищном кодексе. В платеже за ЖКХ, по его словам, должны фигурировать базовые блоки: коммунальные услуги, холодное и горячее водоснабжение, отопление, а также содержание и ремонт многоквартирного дома. Внутри последнего раздела уже предусмотрены расходы на обслуживание общего имущества и уборку территории.

То есть если какая-то услуга фактически относится к содержанию общего имущества и включена туда правомерно, она может быть частью обязательного платежа. Но когда "допы" выносят отдельными строками, у жильцов появляется возможность ставить вопрос об их законности и необходимости.

Как это выглядит на практике: где проходит граница

Ключевая граница, на которую указывает Хмелевской, проходит между тем, что является обязательной частью содержания дома по ЖК РФ, и тем, что представляет собой дополнительный сервис. Именно поэтому домофон, шлагбаум или страхование, если они выставлены отдельной строкой, могут быть признаны необязательными к оплате в рамках квитанции ЖКУ.

Позиция юриста в таком изложении сводится к внимательной проверке платежных документов: важно смотреть, какие услуги включены в "обязательный" раздел, а какие добавлены отдельно. И если в квитанции появляются строки, не подпадающие под обязательные начисления, их можно исключать из платежей.