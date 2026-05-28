Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка во Вьетнаме
Девушка во Вьетнаме
© Designed by Freepik by tawatchai07 is licensed under Public domain
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 17:53

Идеальная длина отпуска оказалась не такой уж длинной: после этого срока мозг начинает лениться

Единого стандарта продолжительности отпуска, подходящего для всех, не существует, так как потребность в паузах зависит от индивидуальной нагрузки и ритма жизни человека, говорит семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она пояснила NewsInfo, что именно стоит учитывать при планировании полноценной перезагрузки организма.

Специалисты отмечают, что при планировании поездок важно учитывать не только выбор направлений для внутреннего туризма, но и личные предпочтения в досуге. По мнению психолога, для первичного восстановления мозгу требуется определенное время.

"Считается, что мозг человека может полностью расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться где-то за десять-четырнадцать дней. Если человек отдыхает больше месяца, то мозг и сам человек настраиваются на ничегонеделание. Человек отдаляется от рабочих проблем, мысли текут плавно", — отметила психолог.

Чрезмерно долгий отдых может привести к трудностям при возвращении к прежней активности, предупреждает эксперт. При этом часто летний туристический сезон вынуждает людей подстраиваться под жесткие графики, забывая о личных границах восстановления.

"В идеале, чтобы хотя бы была неделя отдыха. Если можете себе позволить всего лишь два раза в год отдыхать, то можно устраивать небольшие передышки на выходные с пятницы по воскресенье вечер. Это тоже очень хорошо перезагружает", — пояснила Никитина.

Важно помнить, что накопленная усталость не исчезнет от одного трехмесячного отпуска, если организм уже истощен. Эксперты в индустрии отдыха напоминают, что зачастую непредвиденные траты и неправильное планирование могут свести на нет пользу даже от длительной поездки. Для поддержания работоспособности лучше практиковать регулярные короткие перерывы, даже если это прогулки по лесу, спа-процедуры или хобби, приносящие удовольствие.

Многие путешественники также обращают внимание на новые горизонты для отдыха, чтобы сменить обстановку и получить максимум эндорфинов, однако успех зависит от того, насколько формат досуга совпадает с личными физиологическими потребностями. В то же время поиск доступных курортов позволяет сделать отдых более частым и комфортным.

Читайте также

Проверено экспертом: Эксперт по туризму Елена Кузнецова, Эксперт по туризму Андрей Волков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Финансовый побег из Сочи: улетайте летом в Грузию или Абхазию — снизите стоимость отдыха на треть 26.05.2026 в 18:34

Сравнение расходов на отдых внутри страны и за ее пределами показывает, что привычные представления о бюджетном отпуске этим летом могут кардинально измениться.

Читать полностью » Сырная революция в Турции: ищите надпись мелким шрифтом — сразу отличите подделку от оригинала 26.05.2026 в 14:31

Отпускной шопинг в Турции меняется: властями приняты жесткие меры борьбы с недобросовестной маркировкой продуктов, влияющие на содержимое вашей корзины.

Читать полностью » Лапшичный десант в Инчхоне: зайдите за водой к младенцам — администрация выставит вас вон 26.05.2026 в 8:22

Попытки сэкономить на услугах в крупных азиатских хабах обернулись для путешественников столкновением с администрацией и строгими ограничениями на доступ.

Читать полностью » Элитный люкс по цене масс-маркета: уникальный исторический шанс, который внезапно выпал российским туристам этим летом 23.05.2026 в 19:04

Весенние перемены на туристическом рынке вынуждают профессионалов индустрии массово менять место работы, что радикально меняет стандарты отдыха в популярных странах.

Читать полностью » Элитный отдых в по цене обычных выходных: обычная китайская деревня превратила сбор чая в элитный курорт для россиян 23.05.2026 в 15:08

Вдалеке от шумных прибрежных зон на востоке страны возник уникальный кластер, где современные технологии сервиса объединились с умиротворяющей эстетикой.

Читать полностью » Прохладный песок в сорокоградусную жару: уникальная природная фишка нового курорта, заменяющего Турцию 23.05.2026 в 9:52

В условиях перегруженности традиционных направлений эксперты обращают внимание на перспективную альтернативу, требующую более внимательной подготовки.

Читать полностью » Тайный QR-код в смартфоне — и кошелек перезагружается: трюк, меняющий расходы на курортах 20.05.2026 в 19:46

Планирование поездки в курортные страны в праздничные периоды требует особой стратегии для сохранения комфорта и избежания транспортных задержек в аэропортах.

Читать полностью » Виллы с бассейном забудут про аренду: копеечная подписка на сервисы открывает бесплатное жилье в путешествии 20.05.2026 в 15:12

Узнайте, как современные путешественники полностью исключают расходы на проживание, используя неочевидные возможности индустрии гостеприимства и сервисы.

Читать полностью »

Новости
Наука
Новый вид экопатруля в Британии спасает 150 видов растений от невидимого уничтожения
Садоводство
Ягоды на участке растут без капризов: вот каких ошибок нужно избегать садоводу
Наука
Не просто замена хрусталика: врач рассказала о новом этапе в российской офтальмологии
Авто и мото
Привычные алкотестеры уйдут в прошлое — новая опция авто вычислит нарушителя без слов
Красота и здоровье
Больничный лист могут укоротить: часто болеющих ждут новые правила
Авто и мото
Пешеходы вздохнут спокойно: потоки самокатов хотят развести по новой схеме
Еда
Безобидный перекус под телевизор вызовет сыпь во рту — врачи назвали опасную дозировку
Наука
Впервые в заповедниках США обнаружена супербактерия, которая полностью лишает дыхания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet