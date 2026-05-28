Идеальная длина отпуска оказалась не такой уж длинной: после этого срока мозг начинает лениться

Единого стандарта продолжительности отпуска, подходящего для всех, не существует, так как потребность в паузах зависит от индивидуальной нагрузки и ритма жизни человека, говорит семейный системный психотерапевт Лариса Никитина. Она пояснила NewsInfo, что именно стоит учитывать при планировании полноценной перезагрузки организма.

По мнению психолога, для первичного восстановления мозгу требуется определенное время.

"Считается, что мозг человека может полностью расслабиться, отдохнуть и перезагрузиться где-то за десять-четырнадцать дней. Если человек отдыхает больше месяца, то мозг и сам человек настраиваются на ничегонеделание. Человек отдаляется от рабочих проблем, мысли текут плавно", — отметила психолог.

Чрезмерно долгий отдых может привести к трудностям при возвращении к прежней активности, предупреждает эксперт. При этом часто летний туристический сезон вынуждает людей подстраиваться под жесткие графики, забывая о личных границах восстановления.

"В идеале, чтобы хотя бы была неделя отдыха. Если можете себе позволить всего лишь два раза в год отдыхать, то можно устраивать небольшие передышки на выходные с пятницы по воскресенье вечер. Это тоже очень хорошо перезагружает", — пояснила Никитина.

Важно помнить, что накопленная усталость не исчезнет от одного трехмесячного отпуска, если организм уже истощен. Эксперты в индустрии отдыха напоминают, что зачастую непредвиденные траты и неправильное планирование могут свести на нет пользу даже от длительной поездки. Для поддержания работоспособности лучше практиковать регулярные короткие перерывы, даже если это прогулки по лесу, спа-процедуры или хобби, приносящие удовольствие.

Многие путешественники также обращают внимание на новые горизонты для отдыха, чтобы сменить обстановку и получить максимум эндорфинов, однако успех зависит от того, насколько формат досуга совпадает с личными физиологическими потребностями.

