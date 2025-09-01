Тренировался 5 раз в неделю и не видел результата: причина оказалась банальнее, чем думал

Начать тренироваться легко, а вот удержать баланс между желанием и возможностями — куда сложнее. Слишком лёгкая нагрузка не даст результата, а чрезмерная приведёт к травмам или выгоранию. Как же найти ту самую "золотую середину"? Ответ на этот вопрос разбирает в своём блоге тренер Андрей Богданов.

Почему правильный выбор нагрузки важен?

Подбор интенсивности тренировки напрямую влияет не только на эффективность, но и на безопасность. Неправильно подобранная нагрузка может привести к боли в мышцах и суставах, хронической усталости, утрате мотивации и повышенному риску травм.

Эксперты отмечают, что грамотная программа помогает:

избежать излишнего стресса для организма,

сохранить энтузиазм,

достичь устойчивого прогресса.

Именно поэтому определение своего уровня подготовки — первый и главный шаг.

Шаг 1. Оцените уровень подготовки

Богданов предлагает простую систему самопроверки. Задайте себе несколько вопросов:

Как давно вы занимаетесь спортом?

Есть ли опыт силовых или кардио-тренировок?

Можете ли выполнить 10 отжиманий, 20 приседаний и пробежать километр без остановки?

Были ли у вас травмы или противопоказания?

На основе этих данных можно условно выделить три категории:

Новички - менее полугода занятий, ограниченная выносливость.

Средний уровень - от 6 до 24 месяцев тренировок, уверенное выполнение базовых упражнений.

Продвинутые - два и более года регулярных занятий, стабильные силовые и кардио-показатели.

Шаг 2. Учитывайте цели

Цели тренировок определяют характер нагрузки.

Похудение : кардио с умеренной силовой и короткими интервалами отдыха.

Набор массы : постепенное увеличение веса и повторений, строгий контроль техники.

Выносливость : интервальные занятия и длительные тренировки на пульсе 60-75% от максимума.

Общее укрепление: комплексные тренировки 3-4 раза в неделю с чередованием направлений.

Шаг 3. Ориентируйтесь на показатели

Чтобы убрать субъективность, полезно использовать объективные методы контроля:

Шкала RPE (от 1 до 10) помогает отслеживать усилия по ощущениям. Оптимальная зона для большинства — 5-7. Частота сердечных сокращений. Для расчёта используется формула "220 минус возраст". Фэт-бёрнинг: 60-70% от максимальной ЧСС.

Аэробная зона: 70-80%.

Анаэробная (силовая): 80-90%. Прогрессия нагрузки. Если упражнения даются слишком легко — пора повышать объём или интенсивность.

Шаг 4. Постепенные изменения

Универсальной формулы нет: нагрузку приходится подбирать опытным путём. Эксперты советуют начинать с 2-3 тренировок по 30-45 минут в неделю. Повышать интенсивность следует поэтапно: сначала — количество повторений, затем — вес или темп.

Раз в 3-4 недели стоит пересматривать план, включая дни отдыха и оценку самочувствия.

Шаг 5. Избегайте ошибок

Наиболее распространённые промахи:

Пропуск разминки и заминки.

Игнорирование восстановления.

Слепая гонка за весами в ущерб технике.

Постоянные тренировки "до отказа".

Все они тормозят прогресс и повышают риск травм.

Пример программы для новичков

Понедельник (силовая) : приседания 3х12, отжимания 3х10, планка 3 подхода по 30 секунд.

Среда (кардио + мобилити) : ходьба или велотренажёр 30 минут, растяжка или йога 15 минут.

Пятница (функциональная): выпады 3х10 на каждую ногу, скакалка или шаги 3х1 минута, упражнения на спину и мобилизацию.

Итог

Оптимальная нагрузка — это та, что ведёт к стабильному развитию без срывов. Важно слушать своё тело, адаптировать план и не сравнивать себя с другими.

Как подчёркивает Андрей Богданов, прогресс — это не резкий рывок, а поступательное движение: "Начните с разумной базы — и выстроите на ней результат, который не исчезнет спустя месяц".