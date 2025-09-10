Неожиданный предел памяти: почему всё упирается в "семь чувств"
Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) разработали математическую модель памяти, которая описывает, как формируются и развиваются воспоминания. Анализ модели привёл их к неожиданному выводу: максимальная ёмкость памяти достигается при семи измерениях, то есть при семи чувствах. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.
Как работает модель
Учёные взяли за основу концепцию "энграмм" - нейронных следов памяти, которые можно представить как совокупность активных нейронов в разных областях мозга. Каждая энграмма соответствует абстрактному объекту, описываемому набором признаков.
Например, понятие "банан" включает зрительный образ, запах, вкус и другие сенсорные характеристики. В модели это представляется как объект в многомерном концептуальном пространстве.
Со временем энграммы становятся чётче или размытее в зависимости от того, как часто воспоминание активируется — что отражает процессы обучения и забывания.
Основной результат
-
Исследователи доказали, что энграммы со временем стремятся к устойчивому распределению.
-
При этом количество различных энграмм, которые можно хранить, зависит от размерности концептуального пространства.
-
Максимальная ёмкость достигается при семи измерениях.
"Мы математически показали, что память становится наиболее эффективной при семи характеристиках. В применении к человеку это можно интерпретировать как оптимальное число чувств", — пояснил профессор Николай Бриллиантов из Центра ИИ Сколтеха.
Зачем это нужно
Авторы подчёркивают: вывод о "семи чувствах" носит спекулятивный характер, но он может оказаться полезным для:
-
разработки более совершенных систем искусственного интеллекта,
-
создания роботов с расширенными сенсорными возможностями,
-
лучшего понимания механизмов человеческой памяти.
Бриллиантов добавил, что, возможно, в будущем люди смогут развить новые чувства — например, восприятие магнитных полей или радиации. Но уже сейчас сама модель может помочь инженерам при проектировании ИИ-систем.
