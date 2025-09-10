Неожиданный предел памяти: почему всё упирается в "семь чувств"

Исследователи из Сколковского института науки и технологий (Сколтех) разработали математическую модель памяти, которая описывает, как формируются и развиваются воспоминания. Анализ модели привёл их к неожиданному выводу: максимальная ёмкость памяти достигается при семи измерениях, то есть при семи чувствах. Работа опубликована в журнале Scientific Reports.

Как работает модель

Учёные взяли за основу концепцию "энграмм" - нейронных следов памяти, которые можно представить как совокупность активных нейронов в разных областях мозга. Каждая энграмма соответствует абстрактному объекту, описываемому набором признаков.

Например, понятие "банан" включает зрительный образ, запах, вкус и другие сенсорные характеристики. В модели это представляется как объект в многомерном концептуальном пространстве.

Со временем энграммы становятся чётче или размытее в зависимости от того, как часто воспоминание активируется — что отражает процессы обучения и забывания.

Основной результат

Исследователи доказали, что энграммы со временем стремятся к устойчивому распределению.

При этом количество различных энграмм, которые можно хранить, зависит от размерности концептуального пространства.

Максимальная ёмкость достигается при семи измерениях.

"Мы математически показали, что память становится наиболее эффективной при семи характеристиках. В применении к человеку это можно интерпретировать как оптимальное число чувств", — пояснил профессор Николай Бриллиантов из Центра ИИ Сколтеха.

Зачем это нужно

Авторы подчёркивают: вывод о "семи чувствах" носит спекулятивный характер, но он может оказаться полезным для:

разработки более совершенных систем искусственного интеллекта ,

создания роботов с расширенными сенсорными возможностями,

лучшего понимания механизмов человеческой памяти.

Бриллиантов добавил, что, возможно, в будущем люди смогут развить новые чувства — например, восприятие магнитных полей или радиации. Но уже сейчас сама модель может помочь инженерам при проектировании ИИ-систем.