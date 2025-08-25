Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Приседания своим весом
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Иван Петровский Опубликована сегодня в 1:50

Мышцы горят, суставы плачут: как выпады меняют тело

Нутрициолог Джонатан Джордан назвал ограничения подвижности, мешающие глубоким выпадам

Что, если я скажу вам, что большинство людей делают выпады неправильно? Кажется, что это простое упражнение: шаг вперёд, сгиб колена — и готово. Но на самом деле именно глубина выпада определяет, насколько эффективно будут работать ваши ягодицы, квадрицепсы и задняя поверхность бедра. И если вы опускаетесь недостаточно низко, мышцы попросту не получают нужной нагрузки.

Почему выпады эффективнее, чем кажется

Американский совет по упражнениям (ACE) утверждает, что для укрепления ягодиц и бицепсов бедра выпады даже более результативны, чем привычные приседания. Они дополнительно включают в работу квадрицепсы и икры, а главное — не требуют никакого оборудования, только вес собственного тела. Поэтому их часто называют "базовым движением" в фитнесе, наряду с приседаниями и становой тягой.

Сертифицированный тренер и нутрициолог Джонатан Джордан объясняет:

"Я советую клиентам стремиться к углу 90 градусов в обоих коленях. Заднее колено должно почти касаться пола, но не ложиться на него, а стопа передней ноги должна полностью оставаться на полу".

Именно эта техника позволяет максимально включить квадрицепсы и при этом сохранять равновесие.

Что мешает опускаться глубже

Если вы чувствуете, что не можете выполнить глубокий выпад, дело может быть не в силе, а в подвижности суставов. Физиотерапевт Грейсон Уикхэм отмечает, что ключевую роль играют гибкость тазобедренных суставов, голеностопа и даже большого пальца ноги. Ограниченная подвижность любой из этих зон способна уменьшить амплитуду.

В этом случае тренеры советуют:

  • использовать более узкую стойку и постепенно увеличивать глубину;
  • следить, чтобы движение шло строго вниз, а не вперёд;
  • концентрироваться на правильной форме, а не на максимальной амплитуде.

Интересный факт: узкий выпад помогает развить гибкость голеностопа, а широкий — растянуть и укрепить тазобедренный сустав. Таким образом, комбинируя разные варианты, можно улучшать мобильность сразу в нескольких направлениях.

Как довести технику до идеала

Знать правильную форму — это только половина дела. Чтобы закрепить её, полезно выполнять упражнение перед зеркалом и следить, чтобы колено оставалось над голеностопом, не заваливаясь внутрь. Тем, кто занимается на жёстком полу, подойдёт мягкая подкладка под заднее колено — она станет "стоп-сигналом" для глубины.

Есть и другие хитрости:

  • при болях в коленях попробуйте слегка наклонять корпус вперёд, перераспределяя нагрузку на бедро;
  • используйте гантели или штангу, чтобы усложнить упражнение;
  • меняйте направление — делайте не только прямые, но и обратные, боковые и даже "кроссовые" выпады.

"Если вы можете выполнять выпады во всех трёх плоскостях движения без боли, значит, вы действительно добились отличного уровня подготовки", — говорит Джонатан Джордан.

Выпады — это не просто упражнение для ног, а универсальный инструмент для силы, выносливости и гибкости. Главное — помнить, что качество техники важнее глубины и веса. А разнообразие вариантов поможет не только укрепить мышцы, но и сохранить здоровье суставов.

