Обрезка растений
Обрезка растений
© commons.wikimedia.org by Hans Bernhard is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 3:14

Меньше стресса для растений и вас: когда лучше поливать, обрезать и пересаживать

Садовод Табара Гиффорд: лучшие время для полива и обработки растений — утром или вечером

Многие садоводы привычно планируют уход за растениями на середину дня, однако специалисты уверяют: часть задач стоит отложить до вечера или раннего утра. По словам мастера-садовода Табары Гиффорд, торопиться с этими работами не стоит, ведь в прохладные часы они будут эффективнее и принесут меньше стресса как растениям, так и самим хозяевам участка.

Полив

Эксперты сходятся во мнении, что поливать грядки и газон лучше всего утром или вечером. В жаркие полуденные часы влага испаряется слишком быстро и не успевает проникнуть к корням. Специалист по газонам Рон Генри отмечает, что вечерний полив должен быть умеренным: растениям вредно оставлять слишком много влаги на листьях. Он предупреждает, что излишняя сырость ночью повышает риск грибковых заболеваний.

Опрыскивание удобрений и средств защиты

Внекорневые подкормки, а также обработку гербицидами и пестицидами также рекомендуют переносить на утро или вечер. По словам Генри, яркое солнце разрушает химический состав препаратов и может повредить растения. В прохладное время риск ожогов значительно снижается.

Обрезка и прищипка

Гиффорд советует подождать до вечера, прежде чем обрезать растения: свежие срезы под палящим солнцем заживают хуже и сильнее подвержены болезням. Она отмечает, что даже срезанные цветы дольше сохраняют свежесть, если их брать вечером, а не днём. При этом для стрижки газона строгих ограничений нет — косить можно в любое время суток.

Борьба с сорняками

Выдергивать сорняки тоже удобнее вечером. Основатель компании Pistils & Pollen Джеймс Масталер подчёркивает, что после дневной жары многие сорные растения ослабевают, и удалять их становится легче. При этом он напоминает, что в сумерках особенно активны комары, поэтому стоит позаботиться о репеллентах или надеть одежду с длинными рукавами.

Посев семян

Посев в жаркое время дня редко бывает успешным — почва быстро пересыхает. Гиффорд отмечает, что вечерние часы для этого оптимальны: земля сохраняет влагу дольше, создавая благоприятные условия для прорастания.

Пересадка и деление

Любая пересадка вызывает у растений стресс, и в жаркий день он только усиливается. Гиффорд советует выполнять такие работы вечером: в более мягких условиях корни легче адаптируются, а вероятность приживаемости значительно выше.

Сбор листовой зелени

Нежные культуры, такие как салат или шпинат, в жару быстро вянут. По словам Масталера, собирать зелень лучше ранним утром или вечером — в это время листья остаются свежими, хрустящими и ароматными. Он также отмечает, что сразу после сбора их полезно промыть и охладить, чтобы они сохранили вкус и были готовы к подаче на ужин.

