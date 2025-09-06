Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Голос в теле
© Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:16

Как мозг использует эхо: секрет, который заставит пересмотреть всё, что вы знали о слухе

Как отсутствие эха в наушниках ухудшает слух: сенсационное исследование

Когда мы слушаем собеседника в шумной комнате, нам может казаться, что мозг просто фиксирует звуки и слова. Однако новое исследование показывает: он активно учится "слушать комнату". Небольшое эхо оказывается не врагом понимания, а союзником, помогающим различать речь.

Эксперимент в условиях тишины

Учёные из Университета Маккуори (Австралия) решили проверить, как человек адаптируется к разным уровням реверберации — времени, в течение которого звук отражается от стен и потолка. Для этого они использовали анехоическую камеру — особое помещение, полностью лишённое естественного эха.

В этой камере можно моделировать разные акустические сценарии: подземную парковку, просторный лекционный зал или офис с открытой планировкой. Добровольцы с нормальным слухом слушали короткие речевые команды на фоне шумов, характерных для этих пространств, и повторяли то, что услышали.

Зона Златовласки

Результаты оказались неожиданными. Участники лучше всего справлялись с распознаванием слов в условиях умеренного эха — около 400 миллисекунд реверберации. Исследователи назвали это состояние "зоной Златовласки", напомнив сказку, где каша должна быть не слишком горячей и не слишком холодной.

"Эта зона соответствует акустике большинства современных лекционных залов, офисов и классических жилых помещений. Слишком большое эхо — как в мраморных вестибюлях или подземных парковках — мешает восприятию речи, но и полное отсутствие реверберации тоже снижает способность мозга адаптироваться", — пояснил профессор Дэвид Макэлпайн, старший автор исследования.

Таким образом, привычные для нас условия — обычные квартиры, аудитории или офисы — оказываются оптимальными для работы мозга.

Как мозг слушает пространство

Первый автор работы, доктор Хейвет Эрнандес-Перес, подчеркнул:

"Уши слышат, но мозг слушает. Он постоянно анализирует структуру окружающей среды и использует её для понимания речи, даже если мы этого не осознаём".

Чтобы проверить механизмы адаптации, учёные применили транскраниальную магнитную стимуляцию. Этот метод временно нарушает работу отдельных зон мозга. Когда исследователи "выключали" цепи, отвечающие за обучение слуху в пространстве, участники хуже справлялись с задачами. Это стало прямым доказательством того, что определённые области мозга управляют нашей способностью подстраиваться под акустику.

Польза умеренного эха

Сегодня многие устройства — от наушников до слуховых аппаратов — стремятся полностью убрать фоновые шумы и реверберацию. Но, как показали новые данные, полное удаление эха лишает мозг важного инструмента для понимания речи.

Небольшая реверберация помогает мозгу предугадывать направление звука и ускоряет распознавание слов. По мнению исследователей, это открывает новые перспективы для проектирования общественных пространств и акустики зданий.

От архитектуры до медицины

Результаты исследования могут быть полезны не только архитекторам, но и инженерам, создающим слуховые аппараты и аудиотехнику. Вместо того чтобы убирать все шумы, стоит учитывать естественные механизмы мозга и позволять сохранять полезное эхо.

Кроме того, работа поднимает философский вопрос: мы строим помещения так, чтобы они подходили нашему мозгу, или мозг приспособился к типичной архитектуре, в которой мы проводим жизнь? В любом случае, взаимодействие человека и пространства оказывается глубже, чем считалось раньше.

Три интересных факта

  1. Термин "зона Златовласки" часто используется в науке для описания оптимальных условий — от планет в астрономии до акустики в психологии.
  2. Анехоическая камера настолько тиха, что люди внутри начинают слышать собственные сердцебиения и работу органов.
  3. Транскраниальная магнитная стимуляция применяется не только для исследований, но и для лечения депрессии и тревожных расстройств.

