Секреты яркого света: как улучшить освещение на авто и не нарушить закон

Вождение в темное время суток - задача, которая требует особого внимания, особенно если автомобиль оснащен слабой оптикой, не обеспечивающей достаточного освещения дороги. Такая проблема знакома многим автовладельцам. Как безопасно и законно улучшить свет фар, рассказал автотюнер в интервью порталу naavtotrasse.ru.

В данной статье речь пойдет о том, как можно повысить эффективность освещения на автомобиле, не нарушая при этом законодательство. Внесение изменений в конструкцию транспортного средства в некоторых случаях может привести к негативным последствиям для водителя. Однако улучшить свет фар не так сложно, как кажется, и это не всегда требует значительных финансовых вложений - проблему может решить простая полировка оптики.

С годами эксплуатации фары автомобиля мутнеют и покрываются налетом, что снижает их светопропускную способность. Решением этой проблемы является полировка фар снаружи и чистка элементов изнутри. Процедуру можно провести самостоятельно или обратиться к специалистам, что не требует больших затрат времени и денег. Главное - найти квалифицированного мастера.

Тем не менее, полировка не всегда решает проблему, если с завода на автомобиль установлена слабая оптика. В таком случае можно заменить лампочки на более мощные, учитывая конструкцию фар. Однако заниматься этим самому не рекомендуется - лучше довериться профессионалам.

Другой способ улучшить освещение - замена штатной оптики на ксенон, биксенон или светодиоды. Важно учитывать, что это не запрещено законом, если конструкция автомобиля позволяет установку другого типа оптики. Если в более дорогих комплектациях автомобиля предусмотрен более мощный свет, его можно установить и на свою машину без нарушения правил.

Еще один вариант улучшения обзора в темное время суток - установка противотуманных фонарей. На большинстве автомобилей конструкция предусматривает возможность их установки, хотя в базовых комплектациях они могут отсутствовать. Обратившись к специалистам, можно установить дополнительные фары и выбрать для них более мощные линзы, что вместе с обновленной оптикой обеспечит значительно лучшее освещение, не нарушая закон.

Фото:commons.wikimedia.org/ Thermos (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license )