Оптическая иллюзия на небесах: планеты выстроятся в линию, и это событие повторится лишь через столетие

Необычное астрономическое событие, которое ожидает жителей Земли в январе 2026 года, будет связано с солнечным парадом планет. Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в один ряд, что будет представлять собой редкое зрелище. Ожидается, что это событие совпадет с Рождеством Христовым, что ученые считают исключительным фактом. Подобное сочетание даты и расположения небесных тел происходит раз в столетие. Об этом пишет СтарХит.

Парад планет и его оптическая иллюзия

Хотя планеты будут видны как выстроенные в линию, на самом деле между ними будут оставаться сотни миллионов километров. Этот эффект является оптической иллюзией, создаваемой с Земли. На самом деле планеты не образуют прямую линию в пространстве, но благодаря их расположению и перспективе наблюдатели смогут увидеть это как единую форму. Это явление, несмотря на свою иллюзорность, будет завораживающим для тех, кто сможет его наблюдать.

"Марс, Венера и Меркурий окажутся почти в одной точке рядом с Солнцем. Это редчайшая конфигурация, ведь орбиты всех трех планет наклонены под разными углами. Чтобы угловое расстояние сократилось до одного градуса, требуется особая геометрия движения тел, которая складывается лишь раз в несколько столетий," — пояснила президент фонда "Наука. Искусство. Технологии" Елена Орлова.

Необходимость специального оборудования для наблюдения

Для того чтобы увидеть это уникальное астрономическое явление, необходимо использовать специальное оборудование. Невозможно будет рассмотреть парад планет невооружённым глазом, так как свет Солнца значительно затмит свет планет. Даже при помощи бинокля или телескопа наблюдать явление может быть опасно, так как случайное попадание солнечного луча в оптику может повредить зрение.

"К сожалению, этот парад планет увидеть не удастся: свет Солнца 'перебьет' свет планет. Даже при помощи бинокля или телескопа наблюдать явление небезопасно: случайное попадание солнечного луча в оптику может повредить зрение," — предупреждает Елена Орлова.

Уникальность события и дальнейшие события

Этот парад планет, совпавший с Рождеством, является не только редким по времени, но и по самому факту расположения планет. В текущем тысячелетии Марс и Венера соединяются с Солнцем всего четыре раза, а ближайшее повторение такого явления можно ожидать лишь в 2267 году. Вероятность того, что планеты выстроятся в линию в конкретный день, как это произошло с Рождеством, составляет 1 к 20 тысячам лет.

Кроме того, 22 января 2026 года к этому параду присоединится Меркурий, и все три планеты окажутся на минимальном угловом расстоянии от Солнца, создавая фигуру, похожую на четырехлучевую Вифлеемскую звезду.