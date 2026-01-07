Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Парад планет
Парад планет
© astrophilesz on X is licensed under public domain
Главная / Наука
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:38

Оптическая иллюзия на небесах: планеты выстроятся в линию, и это событие повторится лишь через столетие

В январе 2026 года планеты выстроятся в одну линию, создавая редкое зрелище – Елена Орлова

Необычное астрономическое событие, которое ожидает жителей Земли в январе 2026 года, будет связано с солнечным парадом планет. Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в один ряд, что будет представлять собой редкое зрелище. Ожидается, что это событие совпадет с Рождеством Христовым, что ученые считают исключительным фактом. Подобное сочетание даты и расположения небесных тел происходит раз в столетие. Об этом пишет СтарХит.

Парад планет и его оптическая иллюзия

Хотя планеты будут видны как выстроенные в линию, на самом деле между ними будут оставаться сотни миллионов километров. Этот эффект является оптической иллюзией, создаваемой с Земли. На самом деле планеты не образуют прямую линию в пространстве, но благодаря их расположению и перспективе наблюдатели смогут увидеть это как единую форму. Это явление, несмотря на свою иллюзорность, будет завораживающим для тех, кто сможет его наблюдать.

"Марс, Венера и Меркурий окажутся почти в одной точке рядом с Солнцем. Это редчайшая конфигурация, ведь орбиты всех трех планет наклонены под разными углами. Чтобы угловое расстояние сократилось до одного градуса, требуется особая геометрия движения тел, которая складывается лишь раз в несколько столетий," — пояснила президент фонда "Наука. Искусство. Технологии" Елена Орлова.

Необходимость специального оборудования для наблюдения

Для того чтобы увидеть это уникальное астрономическое явление, необходимо использовать специальное оборудование. Невозможно будет рассмотреть парад планет невооружённым глазом, так как свет Солнца значительно затмит свет планет. Даже при помощи бинокля или телескопа наблюдать явление может быть опасно, так как случайное попадание солнечного луча в оптику может повредить зрение.

"К сожалению, этот парад планет увидеть не удастся: свет Солнца 'перебьет' свет планет. Даже при помощи бинокля или телескопа наблюдать явление небезопасно: случайное попадание солнечного луча в оптику может повредить зрение," — предупреждает Елена Орлова.

Уникальность события и дальнейшие события

Этот парад планет, совпавший с Рождеством, является не только редким по времени, но и по самому факту расположения планет. В текущем тысячелетии Марс и Венера соединяются с Солнцем всего четыре раза, а ближайшее повторение такого явления можно ожидать лишь в 2267 году. Вероятность того, что планеты выстроятся в линию в конкретный день, как это произошло с Рождеством, составляет 1 к 20 тысячам лет.

Кроме того, 22 января 2026 года к этому параду присоединится Меркурий, и все три планеты окажутся на минимальном угловом расстоянии от Солнца, создавая фигуру, похожую на четырехлучевую Вифлеемскую звезду.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Миграция Юпитера позволила Земле сохранить стабильную орбиту — Science Advances вчера в 9:53
Падение было неизбежным: Землю тянуло в Солнце, и вдруг вмешался неожиданный фактор

Исследование показывает, как ранняя миграция Юпитера изменила судьбу внутренних планет и помогла Земле занять устойчивое место в Солнечной системе.

Читать полностью » Аммоний в метеорите может быть источником азота для зарождения жизни — СПбГУ вчера в 9:34
Космос снабдил Землю азотом для жизни: доказательство лежало в музее

Учёные СПбГУ нашли новый минерал с аммонием в метеорите Orgueil. Открытие может изменить взгляд на роль космических материалов в зарождении жизни.

Читать полностью » Китайские астронавты завершили месячную спелеотренировку в Улуне — CMSA вчера в 9:29
Астронавты спустились в ад с влажностью 99%: зачем Китай устроил им спелео-пытку для полёта на Луну

Китай впервые провёл спелеотренировку для астронавтов: 28 участников жили в пещере при 8°C и влажности до 99%, отрабатывая выживание и стресс.

Читать полностью » Редкий вид кораллов Paraminabea inflata впервые нашли в Гонконге — SCMP вчера в 8:38
У берегов мегаполиса нашли сокровища: редчайшие кораллы, которых больше нет нигде в Китае

У берегов Гонконга нашли два новых вида мягких кораллов: один стал третьим в регионе, другой впервые зарегистрировали у побережья Китая.

Читать полностью » Солнце уничтожит растения из-за нехватки CO₂ — учёные Чикагского университета вчера в 8:17
Солнце медленно убивает всё живое: учёные вычислили, когда на Земле закончится еда

Учёные смоделировали, как рост светимости Солнца постепенно снизит CO₂ и поставит под угрозу растительность. Два сценария дают разные сроки конца.

Читать полностью » Золотое кольцо с синим камнем обнаружили в старейшем городе Норвегии — Осхейм вчера в 5:22
Женская рука и королевская кровь: кому принадлежало крошечное золотое кольцо из Тёнсберга

В центре Тёнсберга нашли редкое средневековое золотое кольцо с синим "сапфиром". Эксперты считают его признаком высокого статуса владельца.

Читать полностью » У берегов Коста-Рики поймали акулу с золотистой окраской — New-Science.ru вчера в 4:18
Необычная акула пережила океан: яркая окраска должна была выдать её, но она выросла до двух метров

У берегов Коста-Рики поймали и отпустили "золотую" акулу-няньку: учёные объяснили редкую окраску сочетанием двух аномалий.

Читать полностью » Владение несколькими языками снизило старение мозга на 50% — Nature Aging 05.01.2026 в 22:37
Старость откладывается на потом: привычка, которая обманывает мозг и замедляет его износ

Учёные выяснили, что регулярное использование нескольких языков может замедлять когнитивное старение мозга и потенциально снижать риски деменции.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Штрафы за перевозку детей без автокресла увеличатся с 9 января — ТАСС
Общество
Работающие пенсионеры получат индексацию в 2026 году — Панеш
Красота и здоровье
Зимние тренировки на улице укрепляют иммунитет, но требуют осторожности — Галина Энгельгардт
Красота и здоровье
Многоразовые бутылки для воды могут стать рассадником бактерий — Матиас Кьярастелли
Красота и здоровье
Принцип умеренности и здоровое питание как залог долголетия — Дэн Буэттнер
Красота и здоровье
Ожирение может быть связано с повышенным риском мигрени у молодых людей – Neurology
Красота и здоровье
Резкая голодовка после праздников может замедлить метаболизм и осложнить похудение – Дарья Хайкина
Туризм
В Таиланде арестован россиянин, обвиняемый в хакерских атаках на Европу и США – РИА Новости
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet