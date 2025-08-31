Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Мед. ИИ
Мед. ИИ
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 6:54

Учёные против прожорливого ИИ: как свет заменит процессоры и спасёт экологию — революционный прорыв

Калифорнийские учёные разработали оптический генератор изображений — альтернатива Stable Diffusion

Генеративный искусственный интеллект сегодня впечатляет своими возможностями, но требует колоссальных энергозатрат. Обучение одной модели может "съесть" столько же электричества, сколько несколько домов за год, а создание одного изображения порой сопоставимо с часами работы электрочайника. Учёные из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе предложили принципиально новый подход, который меняет саму основу генерации картинок.

Как работает новая технология

Команда Айдогана Озкана разработала оптический генератор изображений, который использует свет вместо процессоров. Сначала цифровой кодер формирует "шумовую схему" — исходный шаблон, почти не требующий энергии. Затем пространственный модулятор света (SLM) переносит этот узор на лазерный луч. Второй SLM преобразует его уже в полноценное изображение.

Таким образом, всю вычислительную нагрузку берёт на себя световой поток, а не графический процессор.

Результаты испытаний

Новая система успешно генерировала изображения бабочек, портреты знаменитостей и картины в стиле Ван Гога. По качеству они оказались сопоставимыми с результатами традиционных моделей вроде Stable Diffusion. Но при этом энергозатраты были минимальными — на порядки ниже, чем у цифровых генераторов.

"Наши оптические генеративные модели могут синтезировать бесчисленное количество изображений практически без вычислительной мощности, предлагая масштабируемую и энергоэффективную альтернативу цифровым моделям искусственного интеллекта", — отметил ведущий автор исследования Шици Чен.

Возможные применения

Учёные считают, что технология найдёт применение в виртуальной и дополненной реальности, а также в компактных устройствах — смартфонах, умных очках и носимых гаджетах. Высокая скорость работы, низкое энергопотребление и качество изображений делают её перспективной для будущего "зелёного" ИИ.

Значение для экологии и технологий

Если такие системы получат широкое распространение, это позволит снизить углеродный след, связанный с обучением и использованием нейросетей. Кроме того, генеративные модели станут доступнее, ведь им больше не понадобятся дорогие и энергоёмкие серверы. Это может стать началом новой эры, где ИИ будет не только мощным, но и экологически безопасным.

Интересные факты

  1. По подсчётам, обучение модели GPT-3 потребовало более 1,3 ГВт·ч энергии — этого хватило бы для питания тысячи домов в течение года.

  2. Лазерные модуляторы света, применяемые в новой технологии, изначально разрабатывались для телекоммуникаций и оптических сетей.

  3. Световые вычисления могут работать со скоростью, близкой к скорости света, что делает их в десятки раз быстрее традиционных чипов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи обнаружили золотое ожерелье готской эпохи в Калише вчера в 23:04

Волшебство древности: золотое ожерелье, которое расскажет свою историю

В лесах Калиша найдено уникальное золотое ожерелье, связанное с готами. Эта находка раскрывает тайны торговли и культурного обмена в раннем средневековье.

Читать полностью » Археологи обнаружили крупный центр производства бронзы в древнем городе Эль-Ахват вчера в 22:10

Тайны древних металлургов: Эль-Ахват и его нераскрытые секреты

Археологи из Израиля сделали удивительное открытие о производстве бронзы в Эль-Ахвате, ставя под сомнение устоявшиеся представления о металлургии раннего железного века.

Читать полностью » Учёные исключили кратер Луизианы из возможных следов удара, вызвавшего похолодание 12800 лет назад вчера в 22:01

Удар из космоса: как древняя катастрофа могла стереть целую цивилизацию с лица Земли

Учёные нашли кратер в Луизиане, подтверждающий гипотезу о древней катастрофе, погубившей цивилизацию. Что случилось 12 800 лет назад?

Читать полностью » Лечение рисдипламом демонстрирует повышение выживаемости моторных нейронов при СМА вчера в 21:58

Побеждая судьбу: как ранняя терапия рисдипламом меняет жизнь детей с СМА

Учёные доказали: лечение СМА до появления симптомов значительно улучшает двигательные функции у детей. Узнайте, как ранняя терапия меняет прогноз при этом тяжелом заболевании.

Читать полностью » Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала вчера в 21:07

Секреты римских легионеров: как обувь может изменить представление о прошлом

На севере Англии археологи нашли римскую обувь необычного размера, что ставит вопросы о жизни солдат и открывает новые горизонты для исследований.

Читать полностью » Открытие нового вида муравьев Basiceros enana в Карибах подтверждено учеными вчера в 20:50

Крошечный, но мощный: как Basiceros enana бросает вызов современным представлениям

Уникальное открытие муравья Basiceros enana в доминиканском янтаре раскрывает новые факты о биогеографии и эволюции насекомых в Карибском бассейне.

Читать полностью » Археологи подтвердили использование пива в ритуалах Древнего Египта по находкам в Абидосе вчера в 20:44

Не только для праздников: алкоголь, который использовали в жертвоприношениях

Археологи в Египте нашли сосуды с древним пивом, открыв новые горизонты в понимании алкогольных традиций. Узнайте, как пиво влияло на жизнь древних египтян!

Читать полностью » Учёные обнаружили новые окаменелости в Африке, подтверждающие теорию массового вымирания вчера в 19:14

Что скрывают древние породы Африки: загадка великого вымирания

Учёные нашли в Африке уникальные окаменелости, раскрывающие тайны жизни до великого вымирания. Кто выжил и почему? Ответы скрыты в породах Танзании и Замбии.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Забудьте о долгоносике: 3 обработки нашатырным спиртом спасут клубнику – секрет опытных дачников
Спорт и фитнес

Ходьба 2 мили в день помогает снизить вес — врачи назвали условия
Садоводство

Мискантус не требует стрижки и обработки — идеальная альтернатива традиционным изгородям
Дом

Зачем нужен наматрасник и какой выбрать
Авто и мото

Эксперт "За рулем" Колодочкин назвал опасные последствия использования воды в бачке омывателя
Красота и здоровье

Кому нельзя есть клюкву: ответ врача удивил многих россиян
Спорт и фитнес

Как тренироваться по программе Navy SEAL для развития выносливости и силы
Питомцы

Собаки боятся пьяных людей из-за изменения поведения хозяев и запаха алкоголя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru