Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Оптический компьютер для ИИ
Оптический компьютер для ИИ
© news.microsoft.com by Chris Welsch is licensed under public domain
Главная / Наука
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 0:37

Свет вместо транзисторов: новое устройство меняет правила игры

Microsoft показала прототип энергоэффективного оптического компьютера для ИИ

Учёные из Microsoft представили прототип компьютера, который работает не на цифровых переключателях, а с помощью света. Эта технология способна в корне изменить подход к искусственному интеллекту и значительно сократить энергозатраты.

Как устроен новый компьютер

Разработанный аналоговый оптический компьютер (АОК) выполняет вычисления с использованием микросветодиодов и камерных сенсоров. В отличие от привычных цифровых машин, где миллиарды транзисторов включаются и выключаются, здесь свет и напряжение разных уровней складывают и умножают числа в особом контуре обратной связи.

Система многократно повторяет вычисления, улучшая результат, пока не достигает "устойчивого состояния". Такой метод исключает необходимость переводить аналоговые сигналы в цифровую форму и позволяет экономить энергию.

"Самым важным преимуществом AOC является то, что мы оцениваем повышение энергоэффективности примерно в сто раз", — отметил соавтор исследования, исследователь искусственного интеллекта Microsoft Яннес Глэдроу.

Специализированный инструмент для задач ИИ

Новый компьютер нельзя назвать универсальной заменой привычным цифровым системам. Его возможности направлены на решение узкого круга задач — от оптимизации до поиска устойчивых решений для моделей искусственного интеллекта.

"Этот специализированный метод вычислений делает его "поисковиком устойчивого состояния" для определённых задач ИИ и оптимизации, а не компьютером общего назначения", — подчеркнул исследователь оптических вычислений из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Айдоган Озкан.

Эксперименты и первые результаты

Команда Microsoft протестировала прототип на простых задачах машинного обучения — классификации изображений. Выяснилось, что АОК показывает результаты, сопоставимые с цифровыми компьютерами. В будущем, когда такие системы научатся работать с большим числом переменных, они смогут превзойти цифровые машины по энергоэффективности.

Исследователи пошли дальше и создали "цифрового двойника" AOC — модель, имитирующую работу прототипа. Она реконструировала снимок мозга размером 320х320 пикселей, используя лишь 62,5% данных, и выдала точное изображение. По мнению специалистов, это открывает перспективы для ускорения проведения МРТ.

Потенциал для финансового сектора

Новый компьютер также применили в финансовых моделях. Он помог находить наиболее эффективные способы распределения средств между группами с минимизацией риска. Такие задачи ежедневно стоят перед клиринговыми центрами, и АОК показал более высокую вероятность успешного решения, чем существующие квантовые компьютеры.

Взгляд в будущее

Пока что АОК остаётся прототипом, но учёные уверены: развитие технологии приведёт к появлению гораздо более мощных машин, способных работать с миллионами переменных одновременно.

"Наша цель, наше долгосрочное видение состоит в том, чтобы это стало значимой частью будущего вычислений", — пояснил исследователь Microsoft Хитеш Баллани.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Археологи выявили мастерскую римских гвоздей на территории Германии вчера в 20:10

Как находка в Германии помогает понять, что стояло за римскими походами на Верхний Рейн

В Германии нашли мастерскую римских гвоздей для обуви легионеров. Раскопки раскрывают секреты снабжения армии две тысячи лет назад. Археология, Рим, гвозди, история.

Читать полностью » Исследователи обнаружили гигантскую систему Куньлунь в Тихом океане вчера в 19:29

Океанская бомба с водородом: взрыв, который может изменить планету

Китайские учёные открыли гигантскую систему на дне Тихого океана, которая может раскрыть тайны происхождения жизни через водород и серпентинизацию

Читать полностью » Археологи нашли жучье ожерелье в урне ребёнка в Польше вчера в 19:07

Жуки в урне угрожают стереотипам: древний ритуал, что может перевернуть вашу историю

В польском крематории бронзового века нашли ожерелье из жуков в могиле ребёнка. Что это значит для понимания древних ритуалов? Археологи раскрывают тайны Лужицкой культуры.В польском крематории бронзового века нашли ожерелье из жуков в могиле ребёнка. Что это значит для понимания древних ритуалов? Археологи раскрывают тайны Лужицкой культуры.

Читать полностью » Учёные картографировали нейронную активность мозга вчера в 18:25

Парадокс мозга: почему карта активности мыши доказывает, что интуиция — не дар, а ловушка

Учёные создали первую полную карту активности мозга мыши, раскрывая, как принимаются решения и что скрывается за интуицией. neuroscience, brain, decision-making

Читать полностью » Исследователи обнаружили латимерии в музейных образцах триаса вчера в 18:03

Ирония судьбы: рыбы, которых считали вымершими, прятались в музеях, как в плохой шутке

Ученые нашли новые виды древних рыб в музейных образцах 150-летней давности. Латимерии из триаса переписывают историю вымирания. Что скрывают старые коллекции?

Читать полностью » Новый вид войли обнаружен в Австралии по окаменелостям вчера в 17:59

Разгадка судьбы войли: что важно знать для сохранения исчезающих животных

Ученые открыли новый вид войли, вероятно вымерший, из австралийских окаменелостей. Это открытие раскрывает секреты экосистемы и усилий по сохранению сумчатых.

Читать полностью » Тень черной дыры в M87 помогает астрономам уточнить свойства темной материи вчера в 17:53

От яркой вспышки к полной тьме: как тень черной дыры делает поиски темной материи драматичнее

Наблюдения за тенью черной дыры в M87 помогают сузить поиски темной материи. Новые модели раскрывают влияние частиц на изображения EHT — что дальше?

Читать полностью » Палеонтологи нашли окаменелости крокодиломорфа в Патагонии вчера в 16:55

Окаменелости меняют взгляд: хищник 250 кг, что перевернул пищевую цепь динозавров

В Патагонии нашли останки гигантского хищника, охотившегося на динозавров 70 млн лет назад. Что это меняет в понимании мелового периода?

Читать полностью »

Новости
Еда

Рецепт "Спагетти на миллион долларов": паста, соус и четыре вида сыра
Красота и здоровье

Врач Агапкин: холод помогает быстро снять приступ тошноты
Авто и мото

Продажи пикапов в России в августе 2025 года упали на 40% — Автостат
Еда

Шеф-повар предлагает рецепт свиной грудинки в пиве на сковороде
Наука

Планшет TCL Nxtpaper 11 Plus поступил в продажу в США по цене $249
Питомцы

Норвежская лесная, рагамаффин и другие породы: какая кошка подходит по месяцу рождения
Красота и здоровье

Елена Малышева предупредила о рисках беременности после 30 лет
Технологии

Не только внешний вид: как цвета iPhone 17 влияют на ваше настроение и стиль жизни
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet