Производство микрочипов
Производство микрочипов
© mos.ru by Евгений Самарин is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Лазеры вместо транзисторов: в США создали новый тип AI-процессора

Эксперты: энергоэффективные оптические чипы могут стать новым стандартом для ИИ

Исследователи из Университета Флориды представили новый тип процессора для искусственного интеллекта, в котором ключевые операции свёртки выполняются с помощью лазеров и микролинз. Эти операции лежат в основе большинства систем компьютерного зрения, распознавания речи и видеообработки.

В чём особенность

  • Новый чип потребляет в 10-100 раз меньше энергии, чем традиционные электронные аналоги.

  • При этом сохраняется высокий уровень точности — около 98%.

  • Впервые оптические вычисления интегрированы прямо в структуру чипа и применены для работы нейросетей.

Значение для индустрии

Авторы разработки отмечают, что такая технология может стать основой для масштабного внедрения энергоэффективного ИИ:

  • в центрах обработки данных, где энергопотребление является критическим фактором;

  • в промышленных AI-системах, требующих высокой производительности при минимальных затратах.

Перспектива

Эксперты считают, что подобные решения могут заложить новый стандарт в области энергоэффективных вычислений. Это позволит снизить нагрузку на энергосети в условиях стремительного роста использования искусственного интеллекта.

