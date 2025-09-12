Лазеры вместо транзисторов: в США создали новый тип AI-процессора

Исследователи из Университета Флориды представили новый тип процессора для искусственного интеллекта, в котором ключевые операции свёртки выполняются с помощью лазеров и микролинз. Эти операции лежат в основе большинства систем компьютерного зрения, распознавания речи и видеообработки.

В чём особенность

Новый чип потребляет в 10-100 раз меньше энергии , чем традиционные электронные аналоги.

При этом сохраняется высокий уровень точности — около 98% .

Впервые оптические вычисления интегрированы прямо в структуру чипа и применены для работы нейросетей.

Значение для индустрии

Авторы разработки отмечают, что такая технология может стать основой для масштабного внедрения энергоэффективного ИИ:

в центрах обработки данных , где энергопотребление является критическим фактором;

в промышленных AI-системах, требующих высокой производительности при минимальных затратах.

Перспектива

Эксперты считают, что подобные решения могут заложить новый стандарт в области энергоэффективных вычислений. Это позволит снизить нагрузку на энергосети в условиях стремительного роста использования искусственного интеллекта.