Опрос показал уровень поддержки Харрис и Трампа среди населения в США

Член Демпартии США Камала Харрис обгоняет 45-ого американского лидера Дональда Трампа по показателям поддержки граждан Штатов. Опрос был проведён международной маркетингово-исследовательской организацией Ipsos, информирует одно из крупнейших в мире агентств новостей и финансовой информации Рейтер.
В соответствии с недавно состоявшимся сбором данных, уровень поддержки члена Демпартии достиг 42%. Однако у экс-президента Соединённых Штатов Америки набралось на 5% меньше. Менее 5% людей решили отдать свой голос в опросе племяннику 35-го президента США Джона Кеннеди Роберту Кеннеди-младшему.
Как сообщается, сравнивая нынешний сбор данных с проведённым опросом в первом месяце лета, на данный момент Камала Харрис начала значительно опережать 45-ого главу государства. Чуть более месяца назад за демократа отдали свои голоса 37% американцев, что на три процентных пункта больше, чем у Трампа.
Сбор данных осуществлялся пять дней, начиная со 2 августа. В опросе участвовали чуть более 2 тысяч граждан Соединённых Штатов Америки, достигших возраста совершеннолетия.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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