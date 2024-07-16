Недавнее нападение, которое было совершено на экс-президента США Дональда Трампа, не помогло ему получить преимущество перед действующим главой государства Джо Байденом среди избирателей. Об этом информирует американский новостной журнал Newsweek со ссылкой на результаты опроса организации бизнес-аналитики Morning Consult.
После нападения, совершённого на 45-ого президента Соединённых Штатов Америки, он всё равно не приобрёл большого преимущества в первом предвыборном опросе. Как сообщается, Дональд Трамп сохраняет лидирующее положение. Однако он превосходит действующего президента США всего лишь на один процент, набрав в общей сложности 46%. Известно также, что на прошлой недели проводился аналогичный опрос, в котором Джо Байден отставал на 2%. Таким образом, после покушения на экс-президента Соединённых Штатов Америки действующий глава даже немного улучшил свою позицию по голосам.
Опрос проходил 15 июля. В нём участвовало более 2 тысяч граждан, обладающих активным избирательным правом.
В прошлые выходные 45-ому президенту Соединённых Штатов Америки пришлось остановить своё выступление из-за того, что 20-летний парень, который в тот момент находился на крыше, открыл по нему огонь. Известно, что Трампу ранили ухо. Стрелок был ликвидирован.
Фото: Flickr / Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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