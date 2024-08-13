Опрос показал разрыв в процентах между Трампом и Харрис

Согласно свежему опросу общественного мнения, проведенному компанией Morning Consult, действующий вице-президент США Камала Харрис, претендующая на высший государственный пост, сохраняет лидерство над своим потенциальным соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. Однако, разрыв между политиками сократился и на данный момент составляет всего три процентных пункта.
Исследование, опубликованное на сайте компании, показало, что если бы выборы президента США проходили сегодня, 47% избирателей отдали бы свои голоса за Харрис, а 44% - за Трампа. Незначительная часть респондентов - 4% - склоняется к другим кандидатурам, а оставшиеся участники опроса пока не определились с выбором.
Опрос проводился в период с 9 по 11 августа и охватил более 11 тысяч зарегистрированных избирателей. Статистическая погрешность не превышает одного процентного пункта.
Необходимо отметить, что ранее, по данным другого исследования, проведенного компанией Ipsos в начале августа, отрыв Харрис от Трампа был более существенным и составлял 5 процентных пунктов. Тогда за вице-президента были готовы проголосовать 42% опрошенных, а за бывшего президента - 37%.
Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Дональд Трамп уже официально выдвинут кандидатом от Республиканской партии. Камала Харрис, планирующая баллотироваться от Демократической партии, должна получить формальное утверждение своей кандидатуры на предстоящем съезде партии в Чикаго.
Фото: commons.wikimedia.orgГейдж Скидмор из Сюрпрайза, Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)
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