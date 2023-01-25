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  • Опубликована сегодня в 7:07

Высшее образование как гарантия высокой зарплаты - ВЦИОМ опубликовал данные всероссийского опроса

Почти половина россиян (47%) считают, что высшее образование гарантирует выпускнику высокооплачиваемую работу в будущем, показал опрос ВЦИОМ.

При этом еще 17% уверены, что надежнее в этом вопросе среднее специальное образование. Столько же человек сказали, что среднее специальное и высшее образование в равной степени дают шансы на высокооплачиваемую работу. 12% россиян считают, что ни то ни другое образование не является гарантом хорошей зарплаты в будущем.

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