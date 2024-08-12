Марина Таубер заявила о планах молдавской власти запретить оппозиции выезд из страны

Один из лидеров оппозиционного политического блока "Победа" в Молдавии, Марина Таубер, сообщила журналистам в понедельник о том, что ее внезапно вызвали в районный суд Кишинева. Власти могут наложить на нее запрет на выезд из страны.

Таубер обвиняют в незаконном финансировании партий и вмешательстве в осуществление правосудия. Обвинения связаны с ее участием в митинге в поддержку лидера запрещенной партии "Шор" Илана Шора в апреле 2023 года.

Она рассказала, что прокуроры намерены ввести меру пресечения, запрещающую ей выезд из Молдавии на 60 дней. Таубер отметила, что до 16 сентября не должно было быть никаких судебных заседаний, и адвокат просил перенести слушание хотя бы на следующий день, чтобы подготовиться и ознакомиться с документами. Однако суд отклонил это ходатайство.

Политик сообщила, что у нее была запланирована поездка в Россию, но теперь ее пришлось отменить. Таубер считает, что это делается для того, чтобы мешать ей и ее команде в политической деятельности, и что президент Майя Санду боится Илана Шора и оппозиционного блока "Победа".

В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии признал неконституционной оппозиционную партию "Шор" из-за проблем с финансированием, и партия была распущена. Депутаты, представлявшие партию, остались в парламенте как независимые, без права присоединяться к другим политическим силам.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит антиправительственные акции, требуя отставки правительства и президента Майи Санду, лидера правящей партии "Действие и солидарность". Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей, оппозиционная партия "Шор" была запрещена, а представители других политических групп, таких как Партия социалистов, "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержаниями.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)