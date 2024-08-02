Молдавская оппозиция избрала Болю кандидатом на выборы

В Молдавии оппозиционный блок "Победа" определился со своим кандидатом на предстоящих президентских выборах. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе политической силы, им стал депутат парламента и один из лидеров партии "Возрождение" Василий Боля.

Решение о выдвижении Боли было принято на партийном собрании. Инициатором этой идеи, по информации пресс-службы, выступил лидер блока "Победа" Илан Шор.

Стоит отметить, что партия "Возрождение", членом которой является Василий Боля, входит в состав оппозиционного блока "Победа".

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