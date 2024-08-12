Глава Гагаузии критикует действия Кишинева, направленные на подрыв социального проекта

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от интернет-провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая помощь бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.

Евгения Гуцул в комментарии для РИА Новости отметила, что действия Кишинева в очередной раз демонстрируют отсутствие принципов у президента Майи Санду и правящей партии. По ее мнению, их цель не заключается в борьбе с бедностью социально незащищенных слоев населения.

В противном случае, по словам Гуцул, они бы занялись повышением пенсий, а не их индексацией, и не препятствовали бы реализации социального проекта, осуществляемого при поддержке мецената в Гагаузии, Тараклии и Оргееве.

Благодаря этому проекту, как подчеркнула Гуцул, удалось направить внешнюю помощь на выплаты дополнительных 2 тысяч леев (около 10 тысяч рублей) 30 тысячам пенсионерам и бюджетникам автономии. При этом средства не распределялись между посредниками и не попадали в руки министров, экспертов и аудиторов.

Гуцул назвала это примером ответственной социальной политики, который правящей партии следовало бы взять на вооружение, а не пытаться разрушить достигнутое.

Глава Гагаузии добавила, что администрация автономии продолжит отстаивать реализацию социального проекта и сделает все возможное, чтобы жители Гагаузии продолжали получать выплаты. Она подчеркнула, что будет защищать право людей на достойную жизнь.

Напомним, что в ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета, предназначенные для социальных выплат в Гагаузии. Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не получила. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в их криминальном происхождении.

В апреле Гуцул подписала соглашение с российским "Промсвязьбанком" о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая. Позднее глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, проходящие через "Промсвязьбанк".

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)