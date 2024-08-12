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Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов
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Глава Гагаузии критикует действия Кишинева, направленные на подрыв социального проекта

Оппозиция Молдавии критикует блокировку ресурсов "ПСБ"

Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила неодобрение попыткой центральных властей Молдавии помешать реализации социального проекта, предусматривающего доплаты бюджетникам в автономии и других регионах республики.

Ранее Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии потребовала от интернет-провайдеров заблокировать сайт российского "Промсвязьбанка", через который осуществлялась финансовая помощь бюджетникам и пенсионерам Гагаузии.

Евгения Гуцул в комментарии для РИА Новости отметила, что действия Кишинева в очередной раз демонстрируют отсутствие принципов у президента Майи Санду и правящей партии. По ее мнению, их цель не заключается в борьбе с бедностью социально незащищенных слоев населения.

В противном случае, по словам Гуцул, они бы занялись повышением пенсий, а не их индексацией, и не препятствовали бы реализации социального проекта, осуществляемого при поддержке мецената в Гагаузии, Тараклии и Оргееве.

Благодаря этому проекту, как подчеркнула Гуцул, удалось направить внешнюю помощь на выплаты дополнительных 2 тысяч леев (около 10 тысяч рублей) 30 тысячам пенсионерам и бюджетникам автономии. При этом средства не распределялись между посредниками и не попадали в руки министров, экспертов и аудиторов.

Гуцул назвала это примером ответственной социальной политики, который правящей партии следовало бы взять на вооружение, а не пытаться разрушить достигнутое.

Глава Гагаузии добавила, что администрация автономии продолжит отстаивать реализацию социального проекта и сделает все возможное, чтобы жители Гагаузии продолжали получать выплаты. Она подчеркнула, что будет защищать право людей на достойную жизнь.

Напомним, что в ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета, предназначенные для социальных выплат в Гагаузии. Евгения Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не получила. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в их криминальном происхождении.

В апреле Гуцул подписала соглашение с российским "Промсвязьбанком" о выпуске карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая. Позднее глава Гагаузии заявила, что власти Молдавии пытаются отменить социальные выплаты, проходящие через "Промсвязьбанк".

Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как Кишинев ориентирован на евроинтеграцию.

Фото: www. flickr. com/Aurelian Sandulescu (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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