Молодежное крыло оппозиционного блока "Победа" в Молдавии организовало серию одиночных акций протеста в Кишиневе, выражая решительное несогласие с политикой властей, направленной на ограничение свободы слова и манипулирование общественным мнением.

По информации от активистов, подобные действия являются свидетельством насаждения цензуры и подавления инакомыслия.

По мнению участников протестов, закрытие нескольких местных телеканалов — это не просто статистический факт, а грубое нарушение конституционного права граждан на получение объективной информации о происходящем в стране.

Активисты подчеркивают, что, несмотря на заявления властей о демократическом характере государства, они фактически диктуют гражданам, какие источники информации считать достоверными, а какие — нет. Такой подход, убеждены протестующие, подрывает фундаментальные основы демократии и лишает людей свободы выбора.

В конце октября прошлого года правительственная комиссия по чрезвычайным ситуациям, опираясь на рекомендации главы службы информации и безопасности (СИБ) Александра Мустяцэ, приняла решение о приостановке лицензий шести местных телеканалов.

Кроме того, Мустяцэ издал указ о блокировке 31 интернет-ресурса, в том числе 21, связанного с российскими структурами, которых обвинили во вмешательстве в выборы и распространении дезинформации. В число приостановленных телеканалов вошли оппозиционные и русскоязычные издания, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 и Orhei TV. Официальное обоснование этих мер — предотвращение распространения ложных сведений и необъективного освещения событий в стране и на Украине. Российское внешнеполитическое ведомство квалифицировало действия Кишинева как неприкрытый акт политической цензуры.

С начала весны 2022 года оппозиционные силы Молдавии проводят масштабные протесты, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власть в неспособности справиться с экономическими и энергетическими проблемами, а также в систематическом давлении на оппозицию.

Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)