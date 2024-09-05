"Победа" направит жалобу в Совет Европы и ОБСЕ на нарушения свободы слова в Молдавии

Депутат парламента Молдавии и исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер объявила о подготовке жалобы в Совет Европы и ОБСЕ по фактам нарушения свободы слова в стране.
По словам Таубер, оппозиция обратилась в международные организации с просьбой обратить внимание на конкретные случаи ограничения свободы слова в Молдавии.
Она указала, что правящая партия "Действие и солидарность" и президент Майя Санду, несмотря на заявления о строительстве демократического государства, фактически осуществляют давление на СМИ, закрыв 14 телеканалов, заблокировав десятки информационных ресурсов и запугивая журналистов.
Таубер подчеркнула, что, несмотря на конституционные гарантии свободы слова и мысли, власти Молдавии игнорируют эти положения. Она также выразила мнение, что президент Санду, продолжая заявлять о приближении страны к Европе и встречаясь с европейскими лидерами, распространяет ложную информацию о ситуации в стране через подконтрольные ей СМИ, чтобы обеспечить себе переизбрание на грядущих выборах.
Президентские выборы и референдум о возможном вступлении Молдавии в Европейский Союз назначены на 20 октября. В президентской гонке примут участие 18 кандидатов, в том числе действующий президент Майя Санду.
Напомним, что в конце октября прошлого года правительственная комиссия Молдавии по чрезвычайным ситуациям приостановила лицензии шести местных телеканалов по рекомендации Службы информации и безопасности (СИБ). Власти объяснили это решение необходимостью обеспечения безопасности страны, обвинив Россию во вмешательстве в местные выборы и распространении дезинформации через СМИ и социальные сети. СИБ также заблокировал 31 интернет-ресурс, в том числе 21, управляемый из России.
Фото: www. flickr. com/Photobank MD from Chisinau, Moldova (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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