Парламентарии-оппозиционеры в Грузии, поддержанные президентом Саломе Зурабишвили и более чем ста неправительственными организациями, подают иск в Конституционный суд страны против принятого закона об иностранных агентствах.

Об этом сообщила депутат Теона Акубардия.

Ранее Зурабишвили и свыше 120 неправительственных организаций уже подали иск в Конституционный суд с требованием приостановить действие закона, а затем его отменить. В понедельник премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе сообщил, что данные иски не имеют никаких перспектив.

По словам депутата, иск против закона также подают оппозиционные парламентарии, что является важным шагом в правовой борьбе. Она добавила, что они намерены довести эту борьбу до конца. По информации грузинских СМИ, более 30 оппозиционеров из различных партий подписали иск.

Парламент Грузии 14 мая принял закон "О прозрачности иностранного влияния" в третьем и окончательном чтении, несмотря на массовые протесты на улицах. Президент Зурабишвили 18 мая наложила вето на закон об иностранных агентах, назвав его "российским" и "неконституционным".

Спикер парламента Шалва Папуашвили подписал закон 3 июня, после того как президент отказалась это сделать. Он пояснил, что после подписания закона в течение 60 дней Министерство юстиции Грузии разработает необходимые нормативные акты и создаст электронный портал для организаций. По истечении этого срока те организации, получающие значительное иностранное финансирование, будут обязаны зарегистрироваться на портале и задекларировать свои финансы за 2023 год.

Принятие закона об иностранных агентах в Грузии вызвало негативную реакцию со стороны Запада. США и ЕС заявили о пересмотре своих отношений с Грузией. Американская сторона уже отменила запланированные военные учения, а Европейский Союз заморозил финансирование грузинского министерства обороны.

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