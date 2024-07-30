Вернувшаяся в Беларусь после отъезда оппозиционная активистка Ольга Тишкевич сделала ряд громких заявлений. По её словам, радикально настроенные представители белорусской оппозиции в Литве вынашивали планы атак на белорусскую территорию.

В интервью государственному телеканалу ОНТ Тишкевич сообщила, что бывший сотрудник Института биоорганической химии Национальной академии наук Беларуси Олег Дорошкевич работал над созданием дронов, способных распылять радионуклиды. По утверждению активистки, эти дроны планировалось использовать сначала против Украины, а затем и против Беларуси.

Тишкевич также утверждает, что Дорошкевич разрабатывал методику восстановления земель, загрязнённых радионуклидами, планируя сначала заразить территории Украины и Беларуси, а затем применить свою разработку. Идею якобы поддержал Юрий Косач, известный своей позицией о необходимости смены власти в Беларуси. Он даже посещал авиазавод в Каунасе, производящий аппараты для распыления удобрений, чтобы изучить возможность их использования. По словам Тишкевич, Дорошкевич и Косач руководствовались корыстными мотивами и не задумывались о последствиях своих действий.

Активистка также рассказала о планах нанесения ударов дронами по территории Беларуси, в том числе по Белорусской АЭС. Якобы к ней обратился некий Павел Белютин, сообщив о приобретении более 20 дронов с этой целью. Тишкевич утверждает, что усомнилась в психическом здоровье Белютина, учитывая, что удары планировалось наносить с территории Литвы.

Напомним, что после президентских выборов 2020 года в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены силовыми методами. Многие представители оппозиции были вынуждены покинуть страну, продолжив свою деятельность из-за рубежа.

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