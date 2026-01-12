Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг Филиппин
Флаг Филиппин
© commons.wikimedia.org by Mike Gonzalez is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Главная / Происшествия
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:28

Оползень на мусорном полигоне в Себу увеличил число жертв: под завалами остаются десятки людей

Число погибших при оползне на полигоне в Себу выросло до 8 — ABS-CBN News

Число жертв схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин продолжает расти по мере разбора завалов и уточнения данных. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти. Трагедия, произошедшая в начале января, привела к масштабной поисково-спасательной операции с участием военных и экстренных служб.

Что известно о погибших и пропавших без вести

По последним официальным данным, количество погибших в результате оползня увеличилось до восьми человек. При этом судьба ещё 28 человек остаётся неизвестной — они числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме, так как существует вероятность, что под завалами могут находиться выжившие.

Ранее сообщалось, что сразу после схода оползня были подтверждены данные как минимум об одном погибшем и 38 пропавших. По мере проведения спасательных мероприятий информация уточнялась, а списки жертв и пропавших корректировались. Власти подчёркивают, что окончательные цифры будут названы только после завершения всех работ на месте происшествия.

Участие военных в ликвидации последствий

Для усиления спасательной операции власти Филиппин привлекли подразделения Военно-морских сил страны. Как сообщает Филиппинское агентство новостей, в район бедствия направлены специально подготовленные военнослужащие, имеющие опыт работы в сложных условиях. Их задача — помочь гражданским спасателям в разборе завалов и поиске людей.

"В состав подразделения вошли специально подготовленные военнослужащие, оснащённые спасательным техническим оборудованием и средствами индивидуальной защиты, способные работать в нестабильных и опасных условиях", — сообщили представители местных властей.

Военные задействованы на наиболее сложных участках полигона, где существует риск повторных обрушений. Используется специализированная техника, а также ручные инструменты, чтобы минимизировать угрозу для возможных выживших и самих спасателей.

Ход поисково-спасательной операции

Оползень на мусорном полигоне произошёл 8 января. Сразу после происшествия экстренные службы развернули масштабную операцию, которая не прекращается ни днём ни ночью. В ней участвуют более 300 человек — спасатели, военные, медицинские работники и волонтёры.

Работы осложняются нестабильностью грунта и большим объёмом мусорных масс. Тем не менее власти подчёркивают, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет получена полная картина произошедшего и не установлена судьба всех пропавших.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Амурского тигра отловили у села Верхний Перевал — РИАН 09.01.2026 в 7:11
Вместо трагедии — спасение: амурского тигра из Приморья вернули в дикую природу

Амурского тигра, замеченного у приморского села и похищавшего собак, отловили, осмотрели и вернули в дикую природу под спутниковым контролем.

Читать полностью » В Дубоссарах мужчина выжил после падения с пятого этажа — МВД ПМР 08.01.2026 в 18:55
Балкон вместо двери: ночной инцидент в Приднестровье удивил даже врачей

Попытка выбраться из запертой квартиры в Дубоссарах закончилась падением с пятого этажа, однако мужчина остался жив и был госпитализирован.

Читать полностью » Российских туристов эвакуировали из Йемена в Саудовскую Аравию — РИАН 08.01.2026 в 9:14
Мечта путешественника обернулась кошмаром: история тех, кто застрял на Сокотре

Первая группа россиян, застрявших на острове Сокотра, уже эвакуирована в Саудовскую Аравию, вывоз остальных продолжается.

Читать полностью » В Москве во время спора девушка перекрыла дыхание мандарином — Москва+ 07.01.2026 в 19:39
Новогодний спор вышел из-под контроля: мандарин едва не стоил жизни москвичке

Новогодний спор за столом едва не закончился трагедией: москвичка потеряла возможность дышать и выжила лишь благодаря решительным действиям друзей.

Читать полностью » Лавинная опасность сохраняется в Краснодарском крае, несмотря на тепло – ТАСС 07.01.2026 в 5:11
Тёплый воздух, но холодные склоны: как погода в Краснодарском крае обостряет лавинную опасность

В Краснодарском крае сохраняется лавинная опасность, несмотря на комфортные температуры. В ближайшие дни погода изменится, принесет осадки и снижение температуры.

Читать полностью » Землетрясение магнитудой 6.2 произошло у западного побережья Японии — JMA 06.01.2026 в 9:45
Землетрясение магнитудой 6.2: Япония замерла в ожидании, но волна-убийца так и не пришла

На западе Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2. Власти объявили угрозу цунами, но спустя несколько минут отменили предупреждение.

Читать полностью » В Твери в результате падения беспилотника погиб человек и пострадали двое — Виталий Королев 06.01.2026 в 9:24
Как дрон стал причиной трагедии в Твери: что привело к падению беспилотника на многоквартирный дом

В Твери БПЛА ВСУ поразил жилой дом, вызвав пожар. Один человек погиб, двое пострадали. Как ликвидировали последствия атаки?

Читать полностью » Сухогруз под флагом Вануату сел на мель у берегов Кубани — Shot 05.01.2026 в 14:50
Штормовое предупреждение оказалось не формальностью: судно село на мель в российской акватории

Сухогруз из Болгарии сел на мель у мыса Железный Рог в Чёрном море. На борту 11 человек, экипаж запросил эвакуацию на фоне шторма.

Читать полностью »

Новости
Экономика
Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE
Экономика
Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа
Красота и здоровье
По медицинским показателям состояние двух девочек остаётся средним — Минздрав региона
Общество
Соцстипендию дают детям-сиротам и оставшимся без попечения — DEITA.RU
Туризм
Lightwater Valley: британский парк аттракционов возвращается с обновлёнными аттракционами
Еда
Лимонный сок замедляет потемнение авокадо — кулинары
Общество
Пенсионный балл с января 2026 стоит 65 600 рублей — DEITA.RU
Экономика
Бюджет Новосибирской области недополучил 24,5 млрд руб доходов в 2025 — ТАСС
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet