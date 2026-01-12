Оползень на мусорном полигоне в Себу увеличил число жертв: под завалами остаются десятки людей

Число жертв схода оползня на мусорном полигоне в городе Себу в центральной части Филиппин продолжает расти по мере разбора завалов и уточнения данных. Об этом сообщает телеканал ABS-CBN News со ссылкой на местные власти. Трагедия, произошедшая в начале января, привела к масштабной поисково-спасательной операции с участием военных и экстренных служб.

Что известно о погибших и пропавших без вести

По последним официальным данным, количество погибших в результате оползня увеличилось до восьми человек. При этом судьба ещё 28 человек остаётся неизвестной — они числятся пропавшими без вести. Поисковые работы продолжаются в круглосуточном режиме, так как существует вероятность, что под завалами могут находиться выжившие.

Ранее сообщалось, что сразу после схода оползня были подтверждены данные как минимум об одном погибшем и 38 пропавших. По мере проведения спасательных мероприятий информация уточнялась, а списки жертв и пропавших корректировались. Власти подчёркивают, что окончательные цифры будут названы только после завершения всех работ на месте происшествия.

Участие военных в ликвидации последствий

Для усиления спасательной операции власти Филиппин привлекли подразделения Военно-морских сил страны. Как сообщает Филиппинское агентство новостей, в район бедствия направлены специально подготовленные военнослужащие, имеющие опыт работы в сложных условиях. Их задача — помочь гражданским спасателям в разборе завалов и поиске людей.

"В состав подразделения вошли специально подготовленные военнослужащие, оснащённые спасательным техническим оборудованием и средствами индивидуальной защиты, способные работать в нестабильных и опасных условиях", — сообщили представители местных властей.

Военные задействованы на наиболее сложных участках полигона, где существует риск повторных обрушений. Используется специализированная техника, а также ручные инструменты, чтобы минимизировать угрозу для возможных выживших и самих спасателей.

Ход поисково-спасательной операции

Оползень на мусорном полигоне произошёл 8 января. Сразу после происшествия экстренные службы развернули масштабную операцию, которая не прекращается ни днём ни ночью. В ней участвуют более 300 человек — спасатели, военные, медицинские работники и волонтёры.

Работы осложняются нестабильностью грунта и большим объёмом мусорных масс. Тем не менее власти подчёркивают, что поиски будут продолжаться до тех пор, пока не будет получена полная картина произошедшего и не установлена судьба всех пропавших.