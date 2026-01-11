Оплата ЖКХ перестаёт быть гонкой до 10-го: пять дополнительных дней меняют привычку миллионов

Крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг в России сдвинут на пять дней, чтобы снизить риск просрочек и начисления пени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова. Изменение затронет привычный график платежей и должно упростить оплату тем, у кого зарплата приходит позже. Новые правила начнут действовать с 1 марта.

Что именно изменится в сроках оплаты

С 1 марта крайний срок оплаты услуг ЖКХ будет перенесен с 10-го на 15-е число месяца. Это означает, что платеж можно будет вносить до 15-го числа каждого месяца включительно. По словам Колунова, сдвиг срока рассчитан на то, чтобы у людей оставалось больше времени на оплату без последствий.

"Уже совсем скоро, с 1 марта, вступит в силу закон, сдвигающий крайний срок оплаты услуг ЖКХ на пять дней вперед. Соответственно, россияне смогут платить за ЖКХ в период до 15-го числа каждого месяца", — сказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий уточнил, что перенос позволит избежать ситуаций, когда платежи становятся просроченными. В результате граждане смогут снизить вероятность начисления пени из-за задержки по срокам. Само изменение, по его оценке, должно сделать оплату более удобной и предсказуемой.

Почему срок решили сдвинуть

Колунов объясняет инициативу тем, что не у всех зарплата приходит до 10-го числа. Он отметил, что немало россиян получают заработную плату в период с 12-го по 15-е число. В таких условиях прежний крайний срок, по словам депутата, мог становиться неудобным для части плательщиков.

По его мнению, новый график позволит оплачивать "коммуналку" после поступления денег. Речь, как подчеркнул парламентарий, идет не только о бытовом удобстве. Закон, по его словам, должен помочь сократить число просрочек и, как следствие, снизить риск начисления пени.

На кого ориентирована мера поддержки

По словам Колунова, закон направлен на поддержку жителей России. Он связывает это с тем, что изменение учитывает реальные даты поступления доходов у части граждан. В результате у людей появляется дополнительное время, чтобы внести платеж без финансовых санкций.

Депутат добавил, что сдвиг срока может снять напряжение у тех, кто ранее не успевал оплатить услуги до 10-го числа. В таких случаях задержка могла приводить к просрочке и пени. Новый срок, по его оценке, помогает избежать подобных ситуаций.