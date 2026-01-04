Опьянение приходит незаметно, а удар — резкий: почему игристое и коктейли могут сорвать контроль

Праздничные застолья часто заканчиваются не только тяжестью в голове, но и проблемами с пищеварением — и дело не всегда в количестве выпитого. Об этом сообщает "Лента.ру", ссылаясь на гастроэнтеролога "Скандинавского Центра Здоровья" Ольгу Чистик, которая предупредила о наиболее перегружающих сочетаниях алкоголя и еды. По словам врача, некоторые комбинации ускоряют опьянение и резко повышают нагрузку на желудок, печень и поджелудочную железу.

От чего на самом деле зависит интоксикация

Специалист отметила, что скорость опьянения и степень интоксикации не определяются тем, смешивает ли человек разные виды алкоголя. Эти показатели зависят от общей дозы этанола и того, как быстро он поступил в организм. Чем интенсивнее темп употребления и чем больше порции, тем выше риск сильного отравления.

По словам врача, именно скорость приёма спиртного часто становится ключевым фактором: алкоголь не успевает перерабатываться, и концентрация этанола в крови растёт быстрее. В результате организм получает ударную нагрузку, которая отражается не только на самочувствии, но и на работе пищеварительной системы.

Игристое и газированные коктейли: эффект "незаметного опьянения"

Одним из наиболее рискованных сочетаний гастроэнтеролог назвала употребление шампанского и коктейлей, особенно газированных. Врач объяснила, что такой формат употребления создаёт условия для ускоренного всасывания алкоголя. При этом первые минуты могут дать ложное ощущение контроля, из-за чего человек чаще превышает привычную дозу.

"Пузырьки углекислого газа ускоряют всасывание алкоголя и делают опьянение менее заметным в первые минуты, из-за чего человек чаще превышает свою обычную дозу", — предупредила гастроэнтеролог "Скандинавского Центра Здоровья" Ольга Чистик.

Дополнительный риск заключается в том, что игристые напитки часто воспринимаются как более "лёгкие" по эффекту. Однако именно газирование, по словам специалиста, способно ускорить развитие интоксикации и сделать переход к неприятным симптомам более резким.

Сладкое и крепкое: двойная нагрузка на печень

Чистик также указала на проблему смешивания сладких ликёров или коктейлей с крепкими напитками. По её словам, сочетание сахара и алкоголя удваивает нагрузку на печень. В таких ситуациях, помимо выраженной интоксикации, могут появляться тошнота и вздутие живота — организм одновременно перерабатывает этанол и пытается справиться с большим объёмом сахара.

Врач подчеркнула, что сладкие напитки могут маскировать крепость алкоголя, снижая ощущение "дозы". Это увеличивает вероятность того, что человек выпьет больше, чем планировал, и получит более тяжёлые последствия на следующий день.

Крепкий алкоголь и жирная еда: риск для поджелудочной

Особенно опасным врач назвала сочетание крепкого алкоголя с жирной тяжёлой пищей — например, с жареным мясом, колбасами или салатами с майонезом. По словам гастроэнтеролога, такая комбинация резко усиливает нагрузку на поджелудочную железу и желчевыводящие пути. В отдельных случаях она может стать одной из причин приступа острого панкреатита.

Чистик объяснила, что жирная пища сама по себе требует активной работы пищеварительной системы. А крепкий алкоголь дополнительно "подстёгивает" нагрузку, создавая условия для сбоя. Поэтому именно такие застолья чаще заканчиваются болями в животе, тяжестью и длительным восстановлением.