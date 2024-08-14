Американский экономист Джеффри Сакс заявил, что провальная операция Вооружённых сил Украины в Курской области фактически осуществляется под руководством Североатлантического альянса.

В интервью на YouTube-канале Judging Freedom он подчеркнул, что Украина несёт основные потери, но за всеми ключевыми решениями стоит Вашингтон, без одобрения которого в Киеве ничего не происходит.

Экономист также выразил мнение, что эта операция, скорее всего, закончится катастрофой.

Сакс указал, что американские военные не только находятся на территории Украины, но и активно участвуют в операции, предоставляя разведданные, наводя цели, управляя системами вооружения и обеспечивая финансирование ВСУ.

По его словам, ситуация ясно демонстрирует, что это конфликт между США и Россией.

6 августа украинские войска предприняли попытку захватить участок территории в Суджанском районе Курской области, но их продвижение было остановлено российскими силами. Начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину, что операция завершится разгромом украинских войск и восстановлением контроля над государственной границей.

В ответ на события в Курской, Белгородской и Брянской областях был введён режим контртеррористической операции. В Курской области также действует режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Российский президент заявил, что противник получит достойный ответ, и все цели, поставленные перед Россией, будут достигнуты.

Фото: www. president.gov.ua/ The Presidential Administration of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International license)