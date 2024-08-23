Успешные удары БПЛА 58-й армии: поражены цели Starlink и пехота ВСУ

Операторы беспилотников 58-й армии группировки "Днепр" нанесли удары по двум передатчикам системы спутниковой связи Starlink и подразделениям пехоты Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области.
Об этом сообщило агентству журналистов оператор дрона с позывным Викинг.
Викинг рассказал, что в современных боевых действиях значение беспилотных летательных аппаратов постоянно увеличивается, появляются новые модели дронов и тактические подходы к их использованию. Операторы ведут круглосуточную разведку, выявляя местоположения техники, огневых средств и личного состава ВСУ.
Для успешного выполнения задач в глубоком тылу противника требуются сигналовые усилители, антенны и двойные батареи. Викинг подчеркнул, что технологии постоянно развиваются, и операторам приходится импровизировать в условиях боя.
Он также отметил, что активное использование как разведывательных, так и ударных беспилотников, включая FPV-дроны, помогает сохранять жизни штурмовых подразделений и разведчиков, работающих в непосредственной близости к противнику.
Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Степашин заявил, что уговорил Ельцина не хоронить ленина в 90-ые
Бывший министр внутренних дел России Сергей Степашин, занимавший этот пост в 1998-1999 годах, поделился с ТАСС историей о том, как ему удалось отговорить тогдашнего президента Бориса Ельцина от идеи захоронить тело Владимира Ленина.
Ганчев заявил о необходимости освободить около 40% Харьковской области для референдума
Для проведения референдума о самоопределении в Харьковской области необходимо освободить как минимум 30% территории. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в интервью ТАСС.
Андрей Макаревич* заявил о неуверенности в будущем
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* в 2022 году покинул Россию и обосновался в Израиле вместе с молодой супругой Эйнат Кляйн.
Мошенники научились обману под маской опросов соцфонда
Специалисты по выявлению мошенничества фиксируют динамичную трансформацию схем, используемых для взлома аккаунтов на Госуслугах.