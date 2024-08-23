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Солдаты ВС РФ заявили об уничтожении Starlink
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Успешные удары БПЛА 58-й армии: поражены цели Starlink и пехота ВСУ

Солдаты ВС РФ заявили об уничтожении Starlink

Операторы беспилотников 58-й армии группировки "Днепр" нанесли удары по двум передатчикам системы спутниковой связи Starlink и подразделениям пехоты Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области.

Об этом сообщило агентству журналистов оператор дрона с позывным Викинг.

Викинг рассказал, что в современных боевых действиях значение беспилотных летательных аппаратов постоянно увеличивается, появляются новые модели дронов и тактические подходы к их использованию. Операторы ведут круглосуточную разведку, выявляя местоположения техники, огневых средств и личного состава ВСУ.

Для успешного выполнения задач в глубоком тылу противника требуются сигналовые усилители, антенны и двойные батареи. Викинг подчеркнул, что технологии постоянно развиваются, и операторам приходится импровизировать в условиях боя.

Он также отметил, что активное использование как разведывательных, так и ударных беспилотников, включая FPV-дроны, помогает сохранять жизни штурмовых подразделений и разведчиков, работающих в непосредственной близости к противнику.

Фото: function.mil.ru/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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