ИИ, который зарабатывает быстрее Netflix: как OpenAI стал новой сверхдержавой Кремниевой долины

Компания OpenAI достигла впечатляющей отметки — её годовой регулярный доход (ARR) превысил 13 миллиардов долларов, сообщает Financial Times. И что особенно примечательно — основную часть этой суммы приносят не корпорации, а обычные пользователи, оформившие подписку ChatGPT Plus.

Миллиарды от 5% аудитории

По данным издания, у OpenAI около 800 миллионов активных пользователей, из которых лишь 5% платят 20 долларов в месяц за доступ к ChatGPT Plus. Но даже этих нескольких десятков миллионов подписчиков достаточно, чтобы приносить компании около 9 миллиардов долларов в год, что составляет примерно 70% её регулярного дохода.

Оставшиеся 30% приходятся на корпоративные контракты, API и партнёрские интеграции с Microsoft, Stripe, Salesforce, PwC и другими технологическими гигантами.

"OpenAI показала, что бизнес на массовом ИИ может быть не только революционным, но и прибыльным", — отмечают аналитики FT.

Из лаборатории — в корпорацию масштаба Apple

Но 13 миллиардов — лишь начало. Руководство OpenAI, включая Сэма Альтмана, планирует инвестиции на сумму более триллиона долларов в течение ближайших десяти лет. Цель — создать глобальную вычислительную инфраструктуру, которая обеспечит развитие искусственного интеллекта следующего поколения.

Проект предусматривает:

• строительство дата-центров совокупной мощностью 26 гигаватт;

• собственные процессоры и серверные платформы;

• новую сеть поставок под брендом Stargate;

• развитие направлений госзаказов, e-commerce-инструментов и ИИ-сервисов для разработчиков.

Для сравнения, энергопотребление всех дата-центров мира сегодня оценивается примерно в 50-60 гигаватт. Таким образом, OpenAI собирается построить инфраструктуру, сопоставимую по мощности с энергосистемой Австрии или Португалии.

Партнёры OpenAI: Oracle, Nvidia и Broadcom

Чтобы реализовать амбициозный план, компания уже заключила контракты с ключевыми игроками технологической индустрии:

• Oracle - строительство дата-центров и облачных хранилищ;

• Nvidia - поставки GPU нового поколения для моделей GPT;

• AMD и Broadcom - разработка специализированных чипов и систем охлаждения;

• Microsoft - основной инвестор и поставщик облачной платформы Azure.

Эти партнёрства закладывают основу для экосистемы вычислительных мощностей, где OpenAI перестаёт быть просто разработчиком ИИ — она становится оператором глобальной нейросетевой инфраструктуры.

Как OpenAI собирается потратить триллион

Согласно плану, опубликованному в утечках и аналитических материалах FT, средства пойдут на три основных направления:

Инфраструктура (Stargate) - дата-центры, электроэнергия, охлаждение, логистика. Железо и чипы - создание собственной линии полупроводников, снижающей зависимость от Nvidia. Прикладные сервисы - платформа для госструктур, корпоративный ИИ и инструменты для электронной коммерции.

OpenAI рассчитывает, что к 2035 году её решения будут работать в каждом сегменте экономики — от государственных систем до персональных ассистентов и финансовых платформ.

Издержки амбиций

Однако такие масштабы вызывают сомнения даже у инвесторов Кремниевой долины. Расходы на энергетику, логистику и производство чипов оцениваются в десятки миллиардов ежегодно, а финансовые риски могут превысить уровень известных "инвестиционных пожирателей" — вроде Uber, WeWork или DoorDash.

Тем не менее, OpenAI не скрывает намерений действовать на опережение.

"Сегодня мы не просто создаём ИИ, мы строим новую инфраструктуру цивилизации", — заявил один из топ-менеджеров компании в интервью FT.

Сравнение: как растут технологические гиганты

Компания Годовой доход (2024) Источник основной выручки Капвложения на 10 лет OpenAI $13 млрд Подписки ChatGPT Plus и API $1 трлн (план) Google $305 млрд Реклама и облака ~$200 млрд Microsoft $260 млрд Софт и Azure ~$400 млрд Meta $142 млрд Соцсети и реклама ~$150 млрд Amazon AWS $107 млрд Облака ~$250 млрд

Если компания действительно реализует свой план, она сможет выйти на уровень технологических империй вроде Microsoft и Google — но за рекордно короткий срок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: зависимость от сторонних поставщиков GPU → Последствие: рост затрат и узкие места в поставках → Альтернатива: создание собственного чипа OpenAI Core.

• Ошибка: переоценка платёжеспособности аудитории → Последствие: падение доходов от подписок → Альтернатива: внедрение гибких тарифов и корпоративных планов.

А что если OpenAI действительно построит Stargate?

Сеть Stargate может стать нейронным интернетом нового поколения, где вычисления и обучение ИИ будут происходить в реальном времени. Это создаст инфраструктуру, способную обслуживать миллиарды "умных" устройств, автомобилей, агентов и роботов.

Однако реализация такого проекта потребует глобальной координации энергосистем, поставщиков и правительств, а также серьёзного контроля над углеродным следом.

Плюсы и минусы стратегии OpenAI

Плюсы Минусы Масштабное развитие вычислительных мощностей Колоссальные капитальные затраты Независимость от сторонних GPU-поставщиков Риск перегрева рынка и долговой нагрузки Расширение экосистемы продуктов Высокие требования к энергетической инфраструктуре Рост доли подписчиков и корпоративных клиентов Потенциальная регуляторная зависимость

FAQ

Сколько пользователей ChatGPT платят за подписку?

Около 5% из 800 млн активных пользователей — примерно 40 млн человек.

Сколько OpenAI зарабатывает на подписках?

Порядка $9 млрд в год, при цене $20 за месяц подписки.

Что такое Stargate?

Это будущая сеть дата-центров OpenAI, которая объединит вычислительные мощности по всему миру.

Будет ли OpenAI выпускать собственные чипы?

Да, компания уже работает с AMD и Broadcom над прототипами специализированных процессоров.

Какой у OpenAI инвестор?

Главный партнёр и инвестор — Microsoft, владеющая долей около 49%.

Мифы и правда

• Миф: ChatGPT зарабатывает только на корпорациях.

Правда: 70% дохода приносят обычные пользователи.

• Миф: OpenAI уже строит триллионную сеть Stargate.

Правда: пока идёт этап планирования и заключения контрактов.

• Миф: компания убыточна.

Правда: OpenAI впервые достигла устойчивой прибыльности по ARR.

3 интересных факта

Доход OpenAI растёт быстрее, чем у Netflix и Spotify в первые годы после IPO. Компания тратит до 100 миллионов долларов в месяц на обучение и обслуживание своих моделей. Потенциальная мощность будущих дата-центров OpenAI будет выше, чем у всей британской энергетической системы.

Исторический контекст

OpenAI начинала как некоммерческая лаборатория, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. За десять лет она превратилась в самого прибыльного игрока на рынке генеративного ИИ и фактически определяет темп развития отрасли. Если раньше инвестиции в стартапы казались бездонной тратой, то теперь именно OpenAI задаёт новую норму капитализации будущего - на уровне триллиона долларов.