ИИ, который зарабатывает быстрее Netflix: как OpenAI стал новой сверхдержавой Кремниевой долины
Компания OpenAI достигла впечатляющей отметки — её годовой регулярный доход (ARR) превысил 13 миллиардов долларов, сообщает Financial Times. И что особенно примечательно — основную часть этой суммы приносят не корпорации, а обычные пользователи, оформившие подписку ChatGPT Plus.
Миллиарды от 5% аудитории
По данным издания, у OpenAI около 800 миллионов активных пользователей, из которых лишь 5% платят 20 долларов в месяц за доступ к ChatGPT Plus. Но даже этих нескольких десятков миллионов подписчиков достаточно, чтобы приносить компании около 9 миллиардов долларов в год, что составляет примерно 70% её регулярного дохода.
Оставшиеся 30% приходятся на корпоративные контракты, API и партнёрские интеграции с Microsoft, Stripe, Salesforce, PwC и другими технологическими гигантами.
"OpenAI показала, что бизнес на массовом ИИ может быть не только революционным, но и прибыльным", — отмечают аналитики FT.
Из лаборатории — в корпорацию масштаба Apple
Но 13 миллиардов — лишь начало. Руководство OpenAI, включая Сэма Альтмана, планирует инвестиции на сумму более триллиона долларов в течение ближайших десяти лет. Цель — создать глобальную вычислительную инфраструктуру, которая обеспечит развитие искусственного интеллекта следующего поколения.
Проект предусматривает:
• строительство дата-центров совокупной мощностью 26 гигаватт;
• собственные процессоры и серверные платформы;
• новую сеть поставок под брендом Stargate;
• развитие направлений госзаказов, e-commerce-инструментов и ИИ-сервисов для разработчиков.
Для сравнения, энергопотребление всех дата-центров мира сегодня оценивается примерно в 50-60 гигаватт. Таким образом, OpenAI собирается построить инфраструктуру, сопоставимую по мощности с энергосистемой Австрии или Португалии.
Партнёры OpenAI: Oracle, Nvidia и Broadcom
Чтобы реализовать амбициозный план, компания уже заключила контракты с ключевыми игроками технологической индустрии:
• Oracle - строительство дата-центров и облачных хранилищ;
• Nvidia - поставки GPU нового поколения для моделей GPT;
• AMD и Broadcom - разработка специализированных чипов и систем охлаждения;
• Microsoft - основной инвестор и поставщик облачной платформы Azure.
Эти партнёрства закладывают основу для экосистемы вычислительных мощностей, где OpenAI перестаёт быть просто разработчиком ИИ — она становится оператором глобальной нейросетевой инфраструктуры.
Как OpenAI собирается потратить триллион
Согласно плану, опубликованному в утечках и аналитических материалах FT, средства пойдут на три основных направления:
-
Инфраструктура (Stargate) - дата-центры, электроэнергия, охлаждение, логистика.
-
Железо и чипы - создание собственной линии полупроводников, снижающей зависимость от Nvidia.
-
Прикладные сервисы - платформа для госструктур, корпоративный ИИ и инструменты для электронной коммерции.
OpenAI рассчитывает, что к 2035 году её решения будут работать в каждом сегменте экономики — от государственных систем до персональных ассистентов и финансовых платформ.
Издержки амбиций
Однако такие масштабы вызывают сомнения даже у инвесторов Кремниевой долины. Расходы на энергетику, логистику и производство чипов оцениваются в десятки миллиардов ежегодно, а финансовые риски могут превысить уровень известных "инвестиционных пожирателей" — вроде Uber, WeWork или DoorDash.
Тем не менее, OpenAI не скрывает намерений действовать на опережение.
"Сегодня мы не просто создаём ИИ, мы строим новую инфраструктуру цивилизации", — заявил один из топ-менеджеров компании в интервью FT.
Сравнение: как растут технологические гиганты
|Компания
|Годовой доход (2024)
|Источник основной выручки
|Капвложения на 10 лет
|OpenAI
|$13 млрд
|Подписки ChatGPT Plus и API
|$1 трлн (план)
|$305 млрд
|Реклама и облака
|~$200 млрд
|Microsoft
|$260 млрд
|Софт и Azure
|~$400 млрд
|Meta
|$142 млрд
|Соцсети и реклама
|~$150 млрд
|Amazon AWS
|$107 млрд
|Облака
|~$250 млрд
Если компания действительно реализует свой план, она сможет выйти на уровень технологических империй вроде Microsoft и Google — но за рекордно короткий срок.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: зависимость от сторонних поставщиков GPU → Последствие: рост затрат и узкие места в поставках → Альтернатива: создание собственного чипа OpenAI Core.
• Ошибка: переоценка платёжеспособности аудитории → Последствие: падение доходов от подписок → Альтернатива: внедрение гибких тарифов и корпоративных планов.
А что если OpenAI действительно построит Stargate?
Сеть Stargate может стать нейронным интернетом нового поколения, где вычисления и обучение ИИ будут происходить в реальном времени. Это создаст инфраструктуру, способную обслуживать миллиарды "умных" устройств, автомобилей, агентов и роботов.
Однако реализация такого проекта потребует глобальной координации энергосистем, поставщиков и правительств, а также серьёзного контроля над углеродным следом.
Плюсы и минусы стратегии OpenAI
|Плюсы
|Минусы
|Масштабное развитие вычислительных мощностей
|Колоссальные капитальные затраты
|Независимость от сторонних GPU-поставщиков
|Риск перегрева рынка и долговой нагрузки
|Расширение экосистемы продуктов
|Высокие требования к энергетической инфраструктуре
|Рост доли подписчиков и корпоративных клиентов
|Потенциальная регуляторная зависимость
FAQ
Сколько пользователей ChatGPT платят за подписку?
Около 5% из 800 млн активных пользователей — примерно 40 млн человек.
Сколько OpenAI зарабатывает на подписках?
Порядка $9 млрд в год, при цене $20 за месяц подписки.
Что такое Stargate?
Это будущая сеть дата-центров OpenAI, которая объединит вычислительные мощности по всему миру.
Будет ли OpenAI выпускать собственные чипы?
Да, компания уже работает с AMD и Broadcom над прототипами специализированных процессоров.
Какой у OpenAI инвестор?
Главный партнёр и инвестор — Microsoft, владеющая долей около 49%.
Мифы и правда
• Миф: ChatGPT зарабатывает только на корпорациях.
Правда: 70% дохода приносят обычные пользователи.
• Миф: OpenAI уже строит триллионную сеть Stargate.
Правда: пока идёт этап планирования и заключения контрактов.
• Миф: компания убыточна.
Правда: OpenAI впервые достигла устойчивой прибыльности по ARR.
3 интересных факта
-
Доход OpenAI растёт быстрее, чем у Netflix и Spotify в первые годы после IPO.
-
Компания тратит до 100 миллионов долларов в месяц на обучение и обслуживание своих моделей.
-
Потенциальная мощность будущих дата-центров OpenAI будет выше, чем у всей британской энергетической системы.
Исторический контекст
OpenAI начинала как некоммерческая лаборатория, основанная Илоном Маском и Сэмом Альтманом в 2015 году. За десять лет она превратилась в самого прибыльного игрока на рынке генеративного ИИ и фактически определяет темп развития отрасли. Если раньше инвестиции в стартапы казались бездонной тратой, то теперь именно OpenAI задаёт новую норму капитализации будущего - на уровне триллиона долларов.
