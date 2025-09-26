Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:17

Сначала "мини", потом "пять": как сентябрь расставил акценты в ИИ-гонке

OpenRouter: использование моделей OpenAI в сентябре выросло до 78,3 млрд токенов в сутки

В сентябре 2025 года сервис OpenRouter зафиксировал резкий рост использования моделей OpenAI. По данным агрегатора API, суммарный расход токенов превысил показатели лета и вышел на уровень, сравнимый с рекордами весны.

Важно учитывать, что OpenRouter анализирует только трафик, проходящий через их API, без учёта использования моделей в приложении ChatGPT. Тем не менее сервис пользуется популярностью у разработчиков и стартапов, поэтому его статистика отражает реальные тенденции на рынке.

Как изменялась нагрузка на модели

В августе суточное потребление токенов составляло 40-50 млрд, к концу месяца цифра выросла до 60 млрд. Однако в сентябре динамика стала куда более стремительной: уже 18 числа зафиксировано 78,3 млрд токенов за сутки.

Рост оказался неравномерным: первую половину месяца лидировала модель GPT-4.1-mini, на которую приходилось до 25 млрд токенов в день — более четверти от общего объёма. Во второй половине месяца её сместила GPT-5, постепенно увеличившая свою долю.

Это может свидетельствовать о смене сценариев использования: от образовательных приложений и сервисов с акцентом на скорость и дешевизну — к более сложным решениям, где востребованы возможности флагманской модели.

Сезонные колебания

Любопытно, что в начале лета наблюдалась противоположная ситуация. В мае суточный расход токенов достигал 80 млрд, но в июне упал до 20-30 млрд. Эксперты связывают это с началом периода каникул и отпусков, когда активность в образовательных и корпоративных сервисах снижается.

Таким образом, рост сентября можно рассматривать как "возвращение" пользователей к работе и учёбе.

Сравнение: потребление токенов по месяцам

Месяц Средний расход (млрд токенов в день) Пиковый расход Основная модель
Май 2025 60-80 80 GPT-4.1, GPT-4.1-mini
Июнь 2025 20-30 30 Снижение интереса
Август 2025 40-50 60 GPT-4.1-mini
Сентябрь 2025 60-75 78,3 GPT-4.1-mini → GPT-5

Советы шаг за шагом для разработчиков

  1. Следите за статистикой OpenRouter — она помогает прогнозировать нагрузку и оптимизировать расходы.

  2. Для массовых сервисов используйте лёгкие модели (например, GPT-4.1-mini), чтобы снизить стоимость.

  3. Для сложных задач (аналитика, креатив, код) выбирайте GPT-5, несмотря на большую цену токена.

  4. Планируйте масштабирование: спрос осенью традиционно растёт.

  5. Тестируйте гибридные схемы — часть запросов можно обрабатывать недорогой моделью, а часть передавать флагманской.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать сезонность → резкий рост расходов в сентябре → заранее планировать бюджеты.

  • Использовать только флагманскую модель → чрезмерные затраты → комбинировать с "мини"-версиями.

  • Не отслеживать метрики API → риск перегрузки сервисов → внедрить мониторинг через OpenRouter или сторонние дашборды.

А что если…

Если тенденция роста сохранится, в октябре расход токенов может побить рекорд мая. Если GPT-5 окончательно вытеснит мини-версии, стоимость использования API увеличится. А если появятся новые облегчённые модели, рынок может снова сместиться в сторону дешёвых и быстрых решений.

Плюсы и минусы роста использования

Плюсы Минусы
Рост интереса к ИИ-продуктам Увеличение расходов на API
Расширение экосистемы приложений Риск перегрузки серверов
Развитие образовательных сервисов Зависимость от сезонности
Популяризация GPT-5 Снижение роли лёгких моделей

FAQ

Что такое OpenRouter?
Это агрегатор API, через который разработчики получают доступ к моделям разных компаний, включая OpenAI.

Почему расход токенов важен?
Он отражает нагрузку на модели и реальные сценарии использования.

Какая модель лидировала в сентябре?
Сначала GPT-4.1-mini, затем её вытеснила GPT-5.

Почему летом было падение?
Из-за каникул и отпусков снизилась активность в образовании и бизнесе.

Можно ли сравнивать с ChatGPT?
Нет напрямую, так как статистика OpenRouter не учитывает приложение ChatGPT.

Мифы и правда

  • Миф: использование моделей OpenAI постоянно растёт.
    Правда: летом наблюдалось резкое падение активности.

  • Миф: только GPT-5 потребляет больше всего токенов.
    Правда: в сентябре первую половину месяца лидировала GPT-4.1-mini.

  • Миф: OpenRouter отражает все данные по OpenAI.
    Правда: сервис учитывает только API-запросы через свою платформу.

Три интересных факта

  1. В сентябре на GPT-4.1-mini приходилось более 25 млрд токенов в день — четверть от общего потребления.

  2. Сезонные колебания могут достигать трёхкратного изменения объёма.

  3. В июне расход упал до минимума за год — всего 20 млрд токенов в сутки.

Исторический контекст

  • Май 2025: рекорд — до 80 млрд токенов в день.

  • Июнь 2025: падение интереса — 20-30 млрд.

  • Август 2025: восстановление до 60 млрд.

  • Сентябрь 2025: новый рост, переход лидерства от GPT-4.1-mini к GPT-5.

