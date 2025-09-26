Сначала "мини", потом "пять": как сентябрь расставил акценты в ИИ-гонке
В сентябре 2025 года сервис OpenRouter зафиксировал резкий рост использования моделей OpenAI. По данным агрегатора API, суммарный расход токенов превысил показатели лета и вышел на уровень, сравнимый с рекордами весны.
Важно учитывать, что OpenRouter анализирует только трафик, проходящий через их API, без учёта использования моделей в приложении ChatGPT. Тем не менее сервис пользуется популярностью у разработчиков и стартапов, поэтому его статистика отражает реальные тенденции на рынке.
Как изменялась нагрузка на модели
В августе суточное потребление токенов составляло 40-50 млрд, к концу месяца цифра выросла до 60 млрд. Однако в сентябре динамика стала куда более стремительной: уже 18 числа зафиксировано 78,3 млрд токенов за сутки.
Рост оказался неравномерным: первую половину месяца лидировала модель GPT-4.1-mini, на которую приходилось до 25 млрд токенов в день — более четверти от общего объёма. Во второй половине месяца её сместила GPT-5, постепенно увеличившая свою долю.
Это может свидетельствовать о смене сценариев использования: от образовательных приложений и сервисов с акцентом на скорость и дешевизну — к более сложным решениям, где востребованы возможности флагманской модели.
Сезонные колебания
Любопытно, что в начале лета наблюдалась противоположная ситуация. В мае суточный расход токенов достигал 80 млрд, но в июне упал до 20-30 млрд. Эксперты связывают это с началом периода каникул и отпусков, когда активность в образовательных и корпоративных сервисах снижается.
Таким образом, рост сентября можно рассматривать как "возвращение" пользователей к работе и учёбе.
Сравнение: потребление токенов по месяцам
|Месяц
|Средний расход (млрд токенов в день)
|Пиковый расход
|Основная модель
|Май 2025
|60-80
|80
|GPT-4.1, GPT-4.1-mini
|Июнь 2025
|20-30
|30
|Снижение интереса
|Август 2025
|40-50
|60
|GPT-4.1-mini
|Сентябрь 2025
|60-75
|78,3
|GPT-4.1-mini → GPT-5
Советы шаг за шагом для разработчиков
-
Следите за статистикой OpenRouter — она помогает прогнозировать нагрузку и оптимизировать расходы.
-
Для массовых сервисов используйте лёгкие модели (например, GPT-4.1-mini), чтобы снизить стоимость.
-
Для сложных задач (аналитика, креатив, код) выбирайте GPT-5, несмотря на большую цену токена.
-
Планируйте масштабирование: спрос осенью традиционно растёт.
-
Тестируйте гибридные схемы — часть запросов можно обрабатывать недорогой моделью, а часть передавать флагманской.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Игнорировать сезонность → резкий рост расходов в сентябре → заранее планировать бюджеты.
-
Использовать только флагманскую модель → чрезмерные затраты → комбинировать с "мини"-версиями.
-
Не отслеживать метрики API → риск перегрузки сервисов → внедрить мониторинг через OpenRouter или сторонние дашборды.
А что если…
Если тенденция роста сохранится, в октябре расход токенов может побить рекорд мая. Если GPT-5 окончательно вытеснит мини-версии, стоимость использования API увеличится. А если появятся новые облегчённые модели, рынок может снова сместиться в сторону дешёвых и быстрых решений.
Плюсы и минусы роста использования
|Плюсы
|Минусы
|Рост интереса к ИИ-продуктам
|Увеличение расходов на API
|Расширение экосистемы приложений
|Риск перегрузки серверов
|Развитие образовательных сервисов
|Зависимость от сезонности
|Популяризация GPT-5
|Снижение роли лёгких моделей
FAQ
Что такое OpenRouter?
Это агрегатор API, через который разработчики получают доступ к моделям разных компаний, включая OpenAI.
Почему расход токенов важен?
Он отражает нагрузку на модели и реальные сценарии использования.
Какая модель лидировала в сентябре?
Сначала GPT-4.1-mini, затем её вытеснила GPT-5.
Почему летом было падение?
Из-за каникул и отпусков снизилась активность в образовании и бизнесе.
Можно ли сравнивать с ChatGPT?
Нет напрямую, так как статистика OpenRouter не учитывает приложение ChatGPT.
Мифы и правда
-
Миф: использование моделей OpenAI постоянно растёт.
Правда: летом наблюдалось резкое падение активности.
-
Миф: только GPT-5 потребляет больше всего токенов.
Правда: в сентябре первую половину месяца лидировала GPT-4.1-mini.
-
Миф: OpenRouter отражает все данные по OpenAI.
Правда: сервис учитывает только API-запросы через свою платформу.
Три интересных факта
-
В сентябре на GPT-4.1-mini приходилось более 25 млрд токенов в день — четверть от общего потребления.
-
Сезонные колебания могут достигать трёхкратного изменения объёма.
-
В июне расход упал до минимума за год — всего 20 млрд токенов в сутки.
Исторический контекст
-
Май 2025: рекорд — до 80 млрд токенов в день.
-
Июнь 2025: падение интереса — 20-30 млрд.
-
Август 2025: восстановление до 60 млрд.
-
Сентябрь 2025: новый рост, переход лидерства от GPT-4.1-mini к GPT-5.
