Дверь, повестка и ужин под наблюдением: как OpenAI охотится за связями Маска

История, произошедшая с юристом Натаном Кэлвиным, всколыхнула сообщество юристов и специалистов по этике ИИ. Один из руководителей некоммерческой организации Encode AI, занимающейся политикой регулирования искусственного интеллекта, сообщил, что к нему домой пришёл помощник шерифа с повесткой от OpenAI. Компания потребовала личной явки юриста в суд — в рамках расследования, связанного с иском против Илона Маска.

Повестка от OpenAI и неожиданный визит

Кэлвин рассказал в соцсети X, что инцидент произошёл "во вторник вечером, во время ужина". По его словам, повестку ему вручили представители шерифа, действующие по поручению OpenAI.

"Однажды во вторник вечером, когда мы с женой ужинали, в дверь постучал помощник шерифа, чтобы вручить мне повестку от OpenAI", — написал Кэлвин.

По словам юриста, компания требует не только документы от организации Encode AI, но и его личной явки в суд. Кэлвин заявил, что видит в этом попытку давления:

"Я считаю, что OpenAI использовала как предлог свой иск против Илона Маска, чтобы запугать своих критиков и создать впечатление, будто Илон стоит за всеми ними", — заявил он.

Контекст: иск против Маска и запрос к Encode AI

В сентябре издание The San Francisco Standard сообщило, что OpenAI запросила у суда разрешение на получение повестки для Encode AI. Компания пыталась выяснить, финансируется ли организация Илоном Маском. Повестка стала частью встречного иска OpenAI против бизнесмена, где компания утверждает, что Маск использует "недобросовестные методы, чтобы тормозить развитие OpenAI".

Параллельно OpenAI направила судебный запрос и в адрес Meta, чтобы уточнить детали сделки Маска на сумму $97,4 млрд и возможные связи с конкурентами на рынке ИИ.

Encode AI и её позиция

Encode AI — одна из наиболее активных некоммерческих организаций, выступающих за прозрачность и безопасность в сфере ИИ. Недавно команда представила открытое письмо, в котором призвала OpenAI "сохранить некоммерческую миссию" на фоне корпоративной реструктуризации. Кроме того, Encode участвовала в продвижении калифорнийского законопроекта SB 53, обязывающего компании, занимающиеся ИИ, раскрывать информацию о системах безопасности и тестирования.

Кэлвин утверждает, что визит с повесткой связан именно с этой деятельностью:

"Это ненормально. OpenAI использовала не связанный с этим иск, чтобы запугать сторонников законопроекта, пытающегося регулировать их деятельность", — сказал он.

Юрист отметил, что не передал полиции запрошенные компанией документы.

Ответ OpenAI и реакция сообщества

После публикации Кэлвина издание The Verge запросило комментарий у OpenAI. Представители компании сослались на заявление Аарона Квона, директора по стратегии:

"Наша цель состояла в том, чтобы понять весь контекст, из-за которого Encode решила присоединиться к судебному иску Илона", — заявил Квон.

Он подчеркнул, что заместители шерифа "часто работают судебными приставами по совместительству", и отметил, что действия OpenAI были "стандартной юридической процедурой".

Однако в сообществе этот шаг вызвал тревогу. Тайлер Джонстон, основатель группы по надзору за ИИ The Midas Project, сообщил, что его организация тоже получила повестку от OpenAI.

"Компания запросила список всех журналистов, членов конгресса, организаций-партнёров и бывших сотрудников, с которыми мы общались по поводу реструктуризации OpenAI", — сказал Джонстон.

Его коллега, руководитель аппарата Джек Келли, добавил, что заявление Квона вводит в заблуждение:

"Комментарии Квона оправдывают действия компании, утверждая, будто Encode была стороной в процессе. Однако The Midas Project тоже получил повестку, хотя мы не являемся участниками дела", — написал Келли.

Реакция внутри самой OpenAI

Не остались в стороне и сотрудники компании. Джошуа Ачиам, руководитель отдела согласования миссий OpenAI, публично отреагировал на ситуацию:

"С риском для всей моей карьеры, скажу: это не кажется мне хорошим. Мы не можем делать то, что делает нас пугающей силой, а не добродетельной. У нас есть долг и миссия для всего человечества. Планка для исполнения этого долга необычайно высока", — написал он в X.

Его слова вызвали бурное обсуждение — часть сотрудников поддержала Ачиама, посчитав его позицию проявлением принципиальности, другие напомнили о юридической логике действий компании.

Исторический контекст конфликта

Летом 2025 года стартап xAI Илона Маска подал иск против OpenAI, обвиняя компанию в переманивании сотрудников и попытках получить доступ к исходному коду чат-бота Grok и внутренним стратегиям дата-центров. В OpenAI ответили, что это часть "постоянного преследования Маска" и способ отвлечь внимание от проблем самого стартапа.

Ранее Маск критиковал OpenAI за отказ от некоммерческих принципов, на которых компания создавалась, и за "слишком тесное сотрудничество с Microsoft". Encode AI, в свою очередь, поддерживала инициативы Маска, направленные на обеспечение открытости и прозрачности ИИ-разработок.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать юридические инструменты для давления на общественные организации.

Последствие: подрыв доверия к компании и усиление критики в СМИ.

Альтернатива: публичный диалог и независимая проверка фактов. Ошибка: отождествлять критиков с конкурентами.

Последствие: рост репутационных рисков и эффект "запугивания".

Альтернатива: разделять юридические процессы и общественные дискуссии. Ошибка: не обеспечивать прозрачности внутренних решений.

Последствие: утрата доверия сотрудников и партнёров.

Альтернатива: открытые коммуникации и внутренние стандарты этического поведения.

А что если…

Если OpenAI продолжит использовать повестки в адрес независимых наблюдателей, то рискует укрепить имидж корпорации, опасающейся критики и контроля. В то же время инцидент может подтолкнуть законодателей США к усилению надзора за взаимодействием крупных ИИ-компаний с некоммерческими структурами.

Таблица "Плюсы и минусы" ситуации

Потенциальные выгоды для OpenAI Риски и потери Получение информации о связях Encode и Маска Репутационные удары и обвинения в запугивании Юридическое укрепление позиции в иске против Маска Рост недоверия среди исследователей и партнёров Возможность уточнить источники критики Конфликт с сообществом и внутренние разногласия

FAQ

1. Почему OpenAI интересуется Encode AI?

Компания подозревает, что организация может быть связана с Илоном Маском и использоваться для критики OpenAI в политических целях.

2. Законно ли вручение повестки домой?

Да, в США судебные документы часто доставляются через помощников шерифа, которые выполняют функции приставов.

3. Может ли Encode AI отказаться от сотрудничества?

Да, организация может оспорить запрос, если сочтёт его чрезмерным или нарушающим конфиденциальность.

4. Как отреагировали другие активисты ИИ?

Многие заявили, что подобные действия создают прецедент давления на некоммерческие структуры, выступающие за регулирование технологий.

5. Влияет ли это на судебный процесс против Маска?

Непрямо — повестки могут использоваться для уточнения контекста, но не обязательно влияют на исход дела.

Мифы и правда

Миф: OpenAI напрямую обвиняет Encode AI в нарушениях.

Правда: повестка направлена для получения информации, а не для предъявления обвинений. Миф: Encode связана с Маском.

Правда: организация утверждает, что действует независимо, продвигая идеи прозрачности и безопасности ИИ. Миф: полиция участвовала в расследовании.

Правда: помощник шерифа выступал лишь как судебный пристав, вручая документы.

