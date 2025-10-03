ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает
Компания OpenAI представила своё первое приложение в сфере социальных медиа — Sora, видеоленту в стиле TikTok, где пользователи могут публиковать ролики, созданные искусственным интеллектом. В стартовой версии уже можно увидеть множество дипфейков генерального директора компании Сэма Альтмана, что сразу вызвало бурную реакцию в научном сообществе и среди бывших сотрудников лаборатории.
Первые отзывы исследователей
Некоторые нынешние и бывшие специалисты OpenAI открыто высказали обеспокоенность.
"Ленты на основе ИИ пугают", — сказал исследователь предварительной подготовки OpenAI Джон Холлман.
Он отметил, что команда старалась сделать опыт позитивным, но риски очевидны.
"Sora 2 технически потрясающий, но пока рано поздравлять себя с тем, что нам удалось избежать ловушек других приложений для социальных сетей и дипфейков", — добавил профессор Гарварда Боаз Барак.
Бывший исследователь OpenAI Рохан Панди использовал момент для продвижения собственного проекта Periodic Labs, призванного применять ИИ для научных открытий, а не развлечений.
Ключевое противоречие OpenAI
Запуск Sora снова поднял вопрос: насколько потребительские продукты совместимы с изначальной миссией OpenAI — "развитие передового ИИ на благо человечества".
Компания стремительно превращается в одного из крупнейших игроков в области массовых технологий. ChatGPT доказал, что коммерческие продукты могут финансировать исследования, но часть экспертов считает, что фокус смещается в сторону развлечений и вовлечения пользователей.
Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил в X:
"Нам в основном нужен капитал для создания ИИ, способного заниматься наукой… Кроме того, приятно показывать людям интересные новые технологии/продукты, заставлять их улыбаться и, надеюсь, зарабатывать немного денег".
Чем отличается Sora
В отличие от ChatGPT, ориентированного на продуктивность и образование, Sora позиционируется как площадка для развлечений. Пользователи могут:
-
создавать ролики на базе ИИ;
-
публиковать их в ленте, напоминающей TikTok или Reels;
-
взаимодействовать с другими через лайки и динамические эмодзи.
OpenAI подчёркивает, что хочет избежать ошибок социальных сетей прошлого: зависимость, думскроллинг, изоляция. Компания обещает отправлять напоминания при слишком долгом просмотре и в приоритете показывать контент от знакомых.
Сравнение с конкурентами
|Платформа
|Основная идея
|Фокус
|Риски
|TikTok
|Короткие видео
|Максимальная вовлечённость
|Зависимость, потеря внимания
|Instagram Reels
|Интеграция с соцсетью
|Социальные связи
|Алгоритмическая изоляция
|Meta Vibes
|ИИ-видео
|Развлечения
|Недостаток мер предосторожности
|Sora (OpenAI)
|Генерация видео ИИ
|Творчество и новизна
|Опасность дипфейков и привыкания
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: оптимизировать ленту только ради времени просмотра.
Последствие: формирование зависимости и негатив для общества.
Альтернатива: алгоритмы, стимулирующие творчество и ограничивающие прокрутку.
-
Ошибка: запускать ИИ-видео без мер против дипфейков.
Последствие: потеря доверия к платформе.
Альтернатива: встроенные инструменты для маркировки контента.
-
Ошибка: игнорировать изначальную миссию компании.
Последствие: утрата репутации и критика со стороны научного сообщества.
Альтернатива: показывать, как коммерческие проекты помогают финансировать исследования.
А что если…
А что если Sora повторит путь TikTok и станет главным развлечением миллионов пользователей? Это даст OpenAI огромный капитал для исследований. Но одновременно создаст новые стимулы, противоречащие миссии компании: больше вовлечённости, больше рекламы, меньше заботы о социальной ответственности.
Плюсы и минусы Sora
|Плюсы
|Минусы
|Новизна и эксперименты с ИИ
|Риски дипфейков
|Возможность самовыражения
|Потенциальное привыкание
|Дополнительный источник дохода
|Смещение фокуса с науки на развлечения
|Попытка исправить ошибки соцсетей
|Уже появляются элементы "дофаминовой" ленты
|Массовое внедрение ИИ
|Угроза приватности и этики
FAQ
Что такое Sora?
Это приложение OpenAI в стиле TikTok, где пользователи создают и смотрят видео, сгенерированные ИИ.
Как OpenAI собирается бороться с зависимостью?
Компания обещает напоминания о времени и алгоритмы, не оптимизированные под бесконечную прокрутку.
Почему запуск вызвал критику?
Потому что OpenAI изначально позиционировала себя как некоммерческую организацию ради науки, а не ради создания "ИИ-TikTok".
Мифы и правда
-
Миф: Sora заменит TikTok.
Правда: пока это эксперимент с узкой аудиторией.
-
Миф: OpenAI полностью отказалась от научной миссии.
Правда: Sora — источник дохода, параллельно компания продолжает исследования.
-
Миф: приложение безопасно от дипфейков.
Правда: уже сейчас пользователи создают фейки известных персон.
Три интересных факта
-
Первые ролики в Sora включают дипфейковые версии самого Сэма Альтмана.
-
Приложение вышло всего день назад, но уже вызвало споры в научном сообществе.
-
OpenAI утверждает, что будет ограничивать прокрутку, в отличие от TikTok.
Исторический контекст
-
2015: создание OpenAI как некоммерческой организации.
-
2019: реструктуризация в "ограниченную прибыльную компанию".
-
2022: запуск ChatGPT — первый массовый успех.
-
2024: появление Sora как эксперимента с ИИ-видео.
-
2025: усиление дискуссий о противоречии миссии и коммерциализации.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru