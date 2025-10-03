Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 17:18

ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает

Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora

Компания OpenAI представила своё первое приложение в сфере социальных медиа — Sora, видеоленту в стиле TikTok, где пользователи могут публиковать ролики, созданные искусственным интеллектом. В стартовой версии уже можно увидеть множество дипфейков генерального директора компании Сэма Альтмана, что сразу вызвало бурную реакцию в научном сообществе и среди бывших сотрудников лаборатории.

Первые отзывы исследователей

Некоторые нынешние и бывшие специалисты OpenAI открыто высказали обеспокоенность.

"Ленты на основе ИИ пугают", — сказал исследователь предварительной подготовки OpenAI Джон Холлман.

Он отметил, что команда старалась сделать опыт позитивным, но риски очевидны.

"Sora 2 технически потрясающий, но пока рано поздравлять себя с тем, что нам удалось избежать ловушек других приложений для социальных сетей и дипфейков", — добавил профессор Гарварда Боаз Барак.

Бывший исследователь OpenAI Рохан Панди использовал момент для продвижения собственного проекта Periodic Labs, призванного применять ИИ для научных открытий, а не развлечений.

Ключевое противоречие OpenAI

Запуск Sora снова поднял вопрос: насколько потребительские продукты совместимы с изначальной миссией OpenAI — "развитие передового ИИ на благо человечества".

Компания стремительно превращается в одного из крупнейших игроков в области массовых технологий. ChatGPT доказал, что коммерческие продукты могут финансировать исследования, но часть экспертов считает, что фокус смещается в сторону развлечений и вовлечения пользователей.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил в X:

"Нам в основном нужен капитал для создания ИИ, способного заниматься наукой… Кроме того, приятно показывать людям интересные новые технологии/продукты, заставлять их улыбаться и, надеюсь, зарабатывать немного денег".

Чем отличается Sora

В отличие от ChatGPT, ориентированного на продуктивность и образование, Sora позиционируется как площадка для развлечений. Пользователи могут:

  • создавать ролики на базе ИИ;

  • публиковать их в ленте, напоминающей TikTok или Reels;

  • взаимодействовать с другими через лайки и динамические эмодзи.

OpenAI подчёркивает, что хочет избежать ошибок социальных сетей прошлого: зависимость, думскроллинг, изоляция. Компания обещает отправлять напоминания при слишком долгом просмотре и в приоритете показывать контент от знакомых.

Сравнение с конкурентами

Платформа Основная идея Фокус Риски
TikTok Короткие видео Максимальная вовлечённость Зависимость, потеря внимания
Instagram Reels Интеграция с соцсетью Социальные связи Алгоритмическая изоляция
Meta Vibes ИИ-видео Развлечения Недостаток мер предосторожности
Sora (OpenAI) Генерация видео ИИ Творчество и новизна Опасность дипфейков и привыкания

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: оптимизировать ленту только ради времени просмотра.
    Последствие: формирование зависимости и негатив для общества.
    Альтернатива: алгоритмы, стимулирующие творчество и ограничивающие прокрутку.

  • Ошибка: запускать ИИ-видео без мер против дипфейков.
    Последствие: потеря доверия к платформе.
    Альтернатива: встроенные инструменты для маркировки контента.

  • Ошибка: игнорировать изначальную миссию компании.
    Последствие: утрата репутации и критика со стороны научного сообщества.
    Альтернатива: показывать, как коммерческие проекты помогают финансировать исследования.

А что если…

А что если Sora повторит путь TikTok и станет главным развлечением миллионов пользователей? Это даст OpenAI огромный капитал для исследований. Но одновременно создаст новые стимулы, противоречащие миссии компании: больше вовлечённости, больше рекламы, меньше заботы о социальной ответственности.

Плюсы и минусы Sora

Плюсы Минусы
Новизна и эксперименты с ИИ Риски дипфейков
Возможность самовыражения Потенциальное привыкание
Дополнительный источник дохода Смещение фокуса с науки на развлечения
Попытка исправить ошибки соцсетей Уже появляются элементы "дофаминовой" ленты
Массовое внедрение ИИ Угроза приватности и этики

FAQ

Что такое Sora?
Это приложение OpenAI в стиле TikTok, где пользователи создают и смотрят видео, сгенерированные ИИ.

Как OpenAI собирается бороться с зависимостью?
Компания обещает напоминания о времени и алгоритмы, не оптимизированные под бесконечную прокрутку.

Почему запуск вызвал критику?
Потому что OpenAI изначально позиционировала себя как некоммерческую организацию ради науки, а не ради создания "ИИ-TikTok".

Мифы и правда

  • Миф: Sora заменит TikTok.
    Правда: пока это эксперимент с узкой аудиторией.

  • Миф: OpenAI полностью отказалась от научной миссии.
    Правда: Sora — источник дохода, параллельно компания продолжает исследования.

  • Миф: приложение безопасно от дипфейков.
    Правда: уже сейчас пользователи создают фейки известных персон.

Три интересных факта

  1. Первые ролики в Sora включают дипфейковые версии самого Сэма Альтмана.

  2. Приложение вышло всего день назад, но уже вызвало споры в научном сообществе.

  3. OpenAI утверждает, что будет ограничивать прокрутку, в отличие от TikTok.

Исторический контекст

  • 2015: создание OpenAI как некоммерческой организации.

  • 2019: реструктуризация в "ограниченную прибыльную компанию".

  • 2022: запуск ChatGPT — первый массовый успех.

  • 2024: появление Sora как эксперимента с ИИ-видео.

  • 2025: усиление дискуссий о противоречии миссии и коммерциализации.

