ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает

Компания OpenAI представила своё первое приложение в сфере социальных медиа — Sora, видеоленту в стиле TikTok, где пользователи могут публиковать ролики, созданные искусственным интеллектом. В стартовой версии уже можно увидеть множество дипфейков генерального директора компании Сэма Альтмана, что сразу вызвало бурную реакцию в научном сообществе и среди бывших сотрудников лаборатории.

Первые отзывы исследователей

Некоторые нынешние и бывшие специалисты OpenAI открыто высказали обеспокоенность.

"Ленты на основе ИИ пугают", — сказал исследователь предварительной подготовки OpenAI Джон Холлман.

Он отметил, что команда старалась сделать опыт позитивным, но риски очевидны.

"Sora 2 технически потрясающий, но пока рано поздравлять себя с тем, что нам удалось избежать ловушек других приложений для социальных сетей и дипфейков", — добавил профессор Гарварда Боаз Барак.

Бывший исследователь OpenAI Рохан Панди использовал момент для продвижения собственного проекта Periodic Labs, призванного применять ИИ для научных открытий, а не развлечений.

Ключевое противоречие OpenAI

Запуск Sora снова поднял вопрос: насколько потребительские продукты совместимы с изначальной миссией OpenAI — "развитие передового ИИ на благо человечества".

Компания стремительно превращается в одного из крупнейших игроков в области массовых технологий. ChatGPT доказал, что коммерческие продукты могут финансировать исследования, но часть экспертов считает, что фокус смещается в сторону развлечений и вовлечения пользователей.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман объяснил в X:

"Нам в основном нужен капитал для создания ИИ, способного заниматься наукой… Кроме того, приятно показывать людям интересные новые технологии/продукты, заставлять их улыбаться и, надеюсь, зарабатывать немного денег".

Чем отличается Sora

В отличие от ChatGPT, ориентированного на продуктивность и образование, Sora позиционируется как площадка для развлечений. Пользователи могут:

создавать ролики на базе ИИ;

публиковать их в ленте, напоминающей TikTok или Reels;

взаимодействовать с другими через лайки и динамические эмодзи.

OpenAI подчёркивает, что хочет избежать ошибок социальных сетей прошлого: зависимость, думскроллинг, изоляция. Компания обещает отправлять напоминания при слишком долгом просмотре и в приоритете показывать контент от знакомых.

Сравнение с конкурентами

Платформа Основная идея Фокус Риски TikTok Короткие видео Максимальная вовлечённость Зависимость, потеря внимания Instagram Reels Интеграция с соцсетью Социальные связи Алгоритмическая изоляция Meta Vibes ИИ-видео Развлечения Недостаток мер предосторожности Sora (OpenAI) Генерация видео ИИ Творчество и новизна Опасность дипфейков и привыкания

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: оптимизировать ленту только ради времени просмотра.

Последствие: формирование зависимости и негатив для общества.

Альтернатива: алгоритмы, стимулирующие творчество и ограничивающие прокрутку.

Ошибка: запускать ИИ-видео без мер против дипфейков.

Последствие: потеря доверия к платформе.

Альтернатива: встроенные инструменты для маркировки контента.

Ошибка: игнорировать изначальную миссию компании.

Последствие: утрата репутации и критика со стороны научного сообщества.

Альтернатива: показывать, как коммерческие проекты помогают финансировать исследования.

А что если…

А что если Sora повторит путь TikTok и станет главным развлечением миллионов пользователей? Это даст OpenAI огромный капитал для исследований. Но одновременно создаст новые стимулы, противоречащие миссии компании: больше вовлечённости, больше рекламы, меньше заботы о социальной ответственности.

Плюсы и минусы Sora

Плюсы Минусы Новизна и эксперименты с ИИ Риски дипфейков Возможность самовыражения Потенциальное привыкание Дополнительный источник дохода Смещение фокуса с науки на развлечения Попытка исправить ошибки соцсетей Уже появляются элементы "дофаминовой" ленты Массовое внедрение ИИ Угроза приватности и этики

FAQ

Что такое Sora?

Это приложение OpenAI в стиле TikTok, где пользователи создают и смотрят видео, сгенерированные ИИ.

Как OpenAI собирается бороться с зависимостью?

Компания обещает напоминания о времени и алгоритмы, не оптимизированные под бесконечную прокрутку.

Почему запуск вызвал критику?

Потому что OpenAI изначально позиционировала себя как некоммерческую организацию ради науки, а не ради создания "ИИ-TikTok".

Мифы и правда

Миф: Sora заменит TikTok.

Правда: пока это эксперимент с узкой аудиторией.

Миф: OpenAI полностью отказалась от научной миссии.

Правда: Sora — источник дохода, параллельно компания продолжает исследования.

Миф: приложение безопасно от дипфейков.

Правда: уже сейчас пользователи создают фейки известных персон.

Три интересных факта

Первые ролики в Sora включают дипфейковые версии самого Сэма Альтмана. Приложение вышло всего день назад, но уже вызвало споры в научном сообществе. OpenAI утверждает, что будет ограничивать прокрутку, в отличие от TikTok.

Исторический контекст