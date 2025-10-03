Sora вышла — и интернет захлестнули дипфейки Альтмана среди свиней и покемонов
Менее чем через сутки после запуска нового приложения OpenAI Sora в режиме раннего доступа лента уже заполнилась сюрреалистичными и тревожно реалистичными видео. Пользователи публикуют сцены, где виртуальный Сэм Альтман появляется то среди розовых свиней с кормушками и смартфонами, то на поле покемонов, то в McDonald's или Starbucks.
Ролики поражают качеством изображения, точной передачей физических деталей и при этом вызывают массу вопросов — от авторского права до этики.
Как работает Sora
Sora позиционируется как видеоплатформа в стиле TikTok, где ролики генерируются ИИ. Главная "фишка" приложения — функция Cameo: пользователь может создать собственный дипфейковый аватар, загрузив короткую запись с биометрическими данными. После этого любой ролик можно снять с участием своего "альтер-эго".
Доступ к Cameo можно регулировать:
-
только владелец,
-
одобренные пользователи,
-
общий доступ,
-
доступ для всех.
Сэм Альтман сделал свой образ открытым для всех, в результате чего лента Sora быстро наполнилась роликами с его участием.
Абсурд и копирайт в одной ленте
Пользователи в восторге от того, насколько явно Sora игнорирует законы об авторском праве. В роликах мелькают Пикачу, Наруто, Марио и даже герои "Южного парка".
"Надеюсь, Nintendo не подаст на нас в суд", — говорит ИИ-Альтман в одном из видео.
Формально приложение предупреждает, что контент может нарушать правила, но на практике поток нарушений идёт непрерывно.
Сравнение: Sora и конкуренты
|Платформа
|Формат
|Уникальность
|Риски
|TikTok
|Короткие видео
|Алгоритмическая лента
|Зависимость, дезинформация
|Meta AI Vibes
|Генерация ИИ-видео
|Новый продукт Meta
|Слабые меры защиты
|Sora (OpenAI)
|Генерация дипфейков с Cameo
|Ультрареалистичные ролики
|Копирайт, дезинформация, подмена реальности
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: разрешить создавать дипфейки реальных людей без их согласия.
Последствие: массовые скандалы, иски, потеря доверия.
Альтернатива: строгая верификация разрешений на использование образов.
-
Ошибка: запускать приложение без продуманной системы модерации.
Последствие: лавина контента с нарушениями и токсичными дипфейками.
Альтернатива: ввести гибридную модерацию (ИИ + человек) с приоритетом безопасности.
-
Ошибка: хранить биометрию пользователей без прозрачности.
Последствие: риски утечек и злоупотреблений.
Альтернатива: шифрование и независимый аудит хранения данных.
А что если…
А что если Sora станет массовой платформой? Тогда создание дипфейков окажется в руках миллионов пользователей. Это приведёт к буму развлекательного контента, но также откроет дорогу волне дезинформации и травли. В условиях предвыборных кампаний такие инструменты могут стать оружием политической пропаганды.
Плюсы и минусы Sora
|Плюсы
|Минусы
|Уникальный опыт генерации видео
|Риски копирайта
|Возможность творческого самовыражения
|Опасность дипфейков с политиками и звёздами
|Точные физические модели
|Хранение биометрии вызывает тревогу
|Простота интерфейса
|Потенциальная зависимость и "думскроллинг"
|Массовая доступность
|Этические и правовые риски
FAQ
Можно ли использовать Sora без загрузки биометрии?
Нет, Cameo — ключевая функция приложения, без неё возможности ограничены.
Почему так много видео с Сэмом Альтманом?
Он сам сделал своё Cameo доступным для всех.
Безопасно ли хранить свои данные в Sora?
OpenAI заявляет о защите, но эксперты сомневаются в надёжности, учитывая прошлые скандалы с утечками.
Sora ограничивает создание видео с известными людьми?
Да, формально. Но пользователи уже нашли способы обхода ограничений.
Мифы и правда
-
Миф: Sora полностью безопасна.
Правда: уже за первые сутки появились токсичные и нарушающие права ролики.
-
Миф: OpenAI блокирует все дипфейки.
Правда: приложение лишь предупреждает, но не останавливает поток.
-
Миф: Sora нельзя использовать в политике.
Правда: технически можно, и это угрожает информационному пространству.
Три интересных факта
-
Пользователи уже создают видео с умершими историческими личностями, от Авраама Линкольна до Кеннеди.
-
OpenAI внедрила систему родительского контроля — но это не мешает детям обходить её.
-
В TikTok популярны ролики о Sora, где пользователи делятся собственными дипфейками и реакцией на них.
Исторический контекст
-
2017: первые дипфейки появляются в сети и вызывают скандалы.
-
2020-е: TikTok превращается в глобальную платформу для видео.
-
2023: OpenAI запускает Sora как инструмент генерации видео.
-
2025: версия Sora 2 открывается для пользователей и сразу вызывает споры.
