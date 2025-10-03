Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сэм Альтман
© commons.wikimedia.org by TechCrunch is licensed under CC BY 2.0
Олег Белов Опубликована вчера в 23:23

Sora вышла — и интернет захлестнули дипфейки Альтмана среди свиней и покемонов

Менее чем через сутки после запуска нового приложения OpenAI Sora в режиме раннего доступа лента уже заполнилась сюрреалистичными и тревожно реалистичными видео. Пользователи публикуют сцены, где виртуальный Сэм Альтман появляется то среди розовых свиней с кормушками и смартфонами, то на поле покемонов, то в McDonald's или Starbucks.

Ролики поражают качеством изображения, точной передачей физических деталей и при этом вызывают массу вопросов — от авторского права до этики.

Как работает Sora

Sora позиционируется как видеоплатформа в стиле TikTok, где ролики генерируются ИИ. Главная "фишка" приложения — функция Cameo: пользователь может создать собственный дипфейковый аватар, загрузив короткую запись с биометрическими данными. После этого любой ролик можно снять с участием своего "альтер-эго".

Доступ к Cameo можно регулировать:

  • только владелец,

  • одобренные пользователи,

  • общий доступ,

  • доступ для всех.

Сэм Альтман сделал свой образ открытым для всех, в результате чего лента Sora быстро наполнилась роликами с его участием.

Абсурд и копирайт в одной ленте

Пользователи в восторге от того, насколько явно Sora игнорирует законы об авторском праве. В роликах мелькают Пикачу, Наруто, Марио и даже герои "Южного парка".

"Надеюсь, Nintendo не подаст на нас в суд", — говорит ИИ-Альтман в одном из видео.

Формально приложение предупреждает, что контент может нарушать правила, но на практике поток нарушений идёт непрерывно.

Сравнение: Sora и конкуренты

Платформа Формат Уникальность Риски
TikTok Короткие видео Алгоритмическая лента Зависимость, дезинформация
Meta AI Vibes Генерация ИИ-видео Новый продукт Meta Слабые меры защиты
Sora (OpenAI) Генерация дипфейков с Cameo Ультрареалистичные ролики Копирайт, дезинформация, подмена реальности

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: разрешить создавать дипфейки реальных людей без их согласия.
    Последствие: массовые скандалы, иски, потеря доверия.
    Альтернатива: строгая верификация разрешений на использование образов.

  • Ошибка: запускать приложение без продуманной системы модерации.
    Последствие: лавина контента с нарушениями и токсичными дипфейками.
    Альтернатива: ввести гибридную модерацию (ИИ + человек) с приоритетом безопасности.

  • Ошибка: хранить биометрию пользователей без прозрачности.
    Последствие: риски утечек и злоупотреблений.
    Альтернатива: шифрование и независимый аудит хранения данных.

А что если…

А что если Sora станет массовой платформой? Тогда создание дипфейков окажется в руках миллионов пользователей. Это приведёт к буму развлекательного контента, но также откроет дорогу волне дезинформации и травли. В условиях предвыборных кампаний такие инструменты могут стать оружием политической пропаганды.

Плюсы и минусы Sora

Плюсы Минусы
Уникальный опыт генерации видео Риски копирайта
Возможность творческого самовыражения Опасность дипфейков с политиками и звёздами
Точные физические модели Хранение биометрии вызывает тревогу
Простота интерфейса Потенциальная зависимость и "думскроллинг"
Массовая доступность Этические и правовые риски

FAQ

Можно ли использовать Sora без загрузки биометрии?
Нет, Cameo — ключевая функция приложения, без неё возможности ограничены.

Почему так много видео с Сэмом Альтманом?
Он сам сделал своё Cameo доступным для всех.

Безопасно ли хранить свои данные в Sora?
OpenAI заявляет о защите, но эксперты сомневаются в надёжности, учитывая прошлые скандалы с утечками.

Sora ограничивает создание видео с известными людьми?
Да, формально. Но пользователи уже нашли способы обхода ограничений.

Мифы и правда

  • Миф: Sora полностью безопасна.
    Правда: уже за первые сутки появились токсичные и нарушающие права ролики.

  • Миф: OpenAI блокирует все дипфейки.
    Правда: приложение лишь предупреждает, но не останавливает поток.

  • Миф: Sora нельзя использовать в политике.
    Правда: технически можно, и это угрожает информационному пространству.

Три интересных факта

  1. Пользователи уже создают видео с умершими историческими личностями, от Авраама Линкольна до Кеннеди.

  2. OpenAI внедрила систему родительского контроля — но это не мешает детям обходить её.

  3. В TikTok популярны ролики о Sora, где пользователи делятся собственными дипфейками и реакцией на них.

Исторический контекст

  • 2017: первые дипфейки появляются в сети и вызывают скандалы.

  • 2020-е: TikTok превращается в глобальную платформу для видео.

  • 2023: OpenAI запускает Sora как инструмент генерации видео.

  • 2025: версия Sora 2 открывается для пользователей и сразу вызывает споры.

