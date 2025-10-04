Илон кусает локти: новое приложение от OpenAI выстрелило быстрее Grok и Gemini

Новые продукты на основе искусственного интеллекта появляются с завидной регулярностью, но далеко не каждый из них вызывает такой ажиотаж, как Sora. Приложение от OpenAI, которое позволяет пользователям экспериментировать с видео, созданным ИИ, всего за два дня стало настоящим феноменом в App Store. И это при том, что доступ к сервису пока ограничен и возможен только по приглашениям в США и Канаде.

Взрывной старт

Согласно данным аналитической компании Appfigures, только за первый день приложение Sora для iOS скачали 56 тысяч раз. В течение двух дней — 30 сентября и 1 октября — число установок достигло 164 тысяч. Это позволило приложению занять третью строчку в общем рейтинге App Store в США.

Для сравнения, в первые сутки ChatGPT от OpenAI и Google Gemini привлекли более 80 тысяч загрузок, но при этом оба приложения изначально были доступны для более широкой аудитории. Поэтому цифры Sora выглядят особенно впечатляюще, учитывая, что программа распространялась только по приглашениям.

Сравнение запусков ИИ-приложений

Приложение Загрузки в первый день (iOS, США/Канада) Место в топе App Store на второй день ChatGPT (OpenAI) 81 000 1 место Gemini (Google) 80 000 6 место Sora (OpenAI) 56 000 3 место Grok (xAI) 56 000 4 место Claude (Anthropic) 21 000 78 место Copilot (Microsoft) 7 000 19 место

Из таблицы видно, что Sora стартовала на уровне Grok от компании xAI и значительно опередила Claude и Copilot.

Особенности релиза

Несмотря на закрытый доступ, Sora сразу получила статус вирусного продукта. Причина — сочетание функционала и формата: приложение ориентировано не только на работу с ИИ, но и на элементы, напоминающие социальные сети. Пользователи могут делиться своими экспериментами с видео, что ускоряет распространение продукта.

Интересно, что внутри самой компании OpenAI проект воспринимается неоднозначно. Часть сотрудников считает, что внимание должно быть сосредоточено на фундаментальных исследованиях, а не на массовых развлечениях. Однако практика показывает: спрос на креативные инструменты ИИ огромен, и Sora попадает точно в ожидания аудитории.

Советы шаг за шагом: как получить доступ к Sora

Найти приглашение: приложение пока распространяется только по инвайтам. Скачивание через App Store: загрузка доступна пользователям из США и Канады. Регистрация: требуется учётная запись OpenAI. Активация функций: после входа пользователь может генерировать короткие видеоролики. Поделиться результатом: готовое видео можно сразу опубликовать в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск только по приглашениям.

Последствие: ограниченный охват аудитории.

Альтернатива: ранний выход на глобальный рынок для максимального эффекта.

Ошибка: ориентация на развлекательный сегмент.

Последствие: критика внутри компании.

Альтернатива: параллельное развитие профессиональных инструментов для бизнеса и науки.

А что если доступ откроют всем?

Если OpenAI решит убрать систему приглашений, скачивания Sora могут вырасти многократно. Потенциал в сотни тысяч установок в первые дни выглядит вполне реалистичным. Такой шаг позволит компании укрепить позиции на рынке приложений с ИИ, где конкуренция стремительно растёт.

Плюсы и минусы приложения Sora

Плюсы Минусы Уникальный формат ИИ-видео Доступ только по приглашениям Высокая вовлечённость пользователей Географические ограничения (США и Канада) Быстрый рост популярности Пока ограниченный функционал Поддержка бренда OpenAI Риск восприятия как развлекательного проекта

FAQ

Как скачать Sora, если я живу вне США?

На данный момент это невозможно. Официальный доступ ограничен США и Канадой.

Будет ли Sora доступна для Android?

Официальных заявлений пока не было, но с учётом успеха на iOS релиз на Android кажется логичным шагом.

Чем Sora отличается от других приложений с ИИ?

Главное отличие — ориентация на видеоформат и элементы, напоминающие соцсети.

Мифы и правда

Миф: Sora может создавать фильмы любой длины.

Правда: приложение генерирует короткие видеоролики.

Миф: OpenAI продвигает Sora исключительно ради развлечения.

Правда: проект исследует спрос на ИИ-видео и тестирует массовые сценарии использования.

Миф: приложение доступно только разработчикам.

Правда: доступ открыт по приглашениям для обычных пользователей.

3 интересных факта

По первому дню загрузок Sora сравнялась с Grok — приложением компании xAI, основанной Илоном Маском. Несмотря на ограничения, Sora быстро обогнала Microsoft Copilot, который собрал лишь 7 тысяч загрузок. За первые два дня приложение поднялось до третьего места среди всех приложений в App Store США.

Исторический контекст