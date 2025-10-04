Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ChatGPT с функцией памяти
ChatGPT с функцией памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 3:38

Илон кусает локти: новое приложение от OpenAI выстрелило быстрее Grok и Gemini

Приложение Sora от OpenAI заняло третье место в App Store за два дня

Новые продукты на основе искусственного интеллекта появляются с завидной регулярностью, но далеко не каждый из них вызывает такой ажиотаж, как Sora. Приложение от OpenAI, которое позволяет пользователям экспериментировать с видео, созданным ИИ, всего за два дня стало настоящим феноменом в App Store. И это при том, что доступ к сервису пока ограничен и возможен только по приглашениям в США и Канаде.

Взрывной старт

Согласно данным аналитической компании Appfigures, только за первый день приложение Sora для iOS скачали 56 тысяч раз. В течение двух дней — 30 сентября и 1 октября — число установок достигло 164 тысяч. Это позволило приложению занять третью строчку в общем рейтинге App Store в США.

Для сравнения, в первые сутки ChatGPT от OpenAI и Google Gemini привлекли более 80 тысяч загрузок, но при этом оба приложения изначально были доступны для более широкой аудитории. Поэтому цифры Sora выглядят особенно впечатляюще, учитывая, что программа распространялась только по приглашениям.

Сравнение запусков ИИ-приложений

Приложение Загрузки в первый день (iOS, США/Канада) Место в топе App Store на второй день
ChatGPT (OpenAI) 81 000 1 место
Gemini (Google) 80 000 6 место
Sora (OpenAI) 56 000 3 место
Grok (xAI) 56 000 4 место
Claude (Anthropic) 21 000 78 место
Copilot (Microsoft) 7 000 19 место

Из таблицы видно, что Sora стартовала на уровне Grok от компании xAI и значительно опередила Claude и Copilot.

Особенности релиза

Несмотря на закрытый доступ, Sora сразу получила статус вирусного продукта. Причина — сочетание функционала и формата: приложение ориентировано не только на работу с ИИ, но и на элементы, напоминающие социальные сети. Пользователи могут делиться своими экспериментами с видео, что ускоряет распространение продукта.

Интересно, что внутри самой компании OpenAI проект воспринимается неоднозначно. Часть сотрудников считает, что внимание должно быть сосредоточено на фундаментальных исследованиях, а не на массовых развлечениях. Однако практика показывает: спрос на креативные инструменты ИИ огромен, и Sora попадает точно в ожидания аудитории.

Советы шаг за шагом: как получить доступ к Sora

  1. Найти приглашение: приложение пока распространяется только по инвайтам.

  2. Скачивание через App Store: загрузка доступна пользователям из США и Канады.

  3. Регистрация: требуется учётная запись OpenAI.

  4. Активация функций: после входа пользователь может генерировать короткие видеоролики.

  5. Поделиться результатом: готовое видео можно сразу опубликовать в соцсетях.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: запуск только по приглашениям.

  • Последствие: ограниченный охват аудитории.

  • Альтернатива: ранний выход на глобальный рынок для максимального эффекта.

  • Ошибка: ориентация на развлекательный сегмент.

  • Последствие: критика внутри компании.

  • Альтернатива: параллельное развитие профессиональных инструментов для бизнеса и науки.

А что если доступ откроют всем?

Если OpenAI решит убрать систему приглашений, скачивания Sora могут вырасти многократно. Потенциал в сотни тысяч установок в первые дни выглядит вполне реалистичным. Такой шаг позволит компании укрепить позиции на рынке приложений с ИИ, где конкуренция стремительно растёт.

Плюсы и минусы приложения Sora

Плюсы Минусы
Уникальный формат ИИ-видео Доступ только по приглашениям
Высокая вовлечённость пользователей Географические ограничения (США и Канада)
Быстрый рост популярности Пока ограниченный функционал
Поддержка бренда OpenAI Риск восприятия как развлекательного проекта

FAQ

Как скачать Sora, если я живу вне США?
На данный момент это невозможно. Официальный доступ ограничен США и Канадой.

Будет ли Sora доступна для Android?
Официальных заявлений пока не было, но с учётом успеха на iOS релиз на Android кажется логичным шагом.

Чем Sora отличается от других приложений с ИИ?
Главное отличие — ориентация на видеоформат и элементы, напоминающие соцсети.

Мифы и правда

  • Миф: Sora может создавать фильмы любой длины.

  • Правда: приложение генерирует короткие видеоролики.

  • Миф: OpenAI продвигает Sora исключительно ради развлечения.

  • Правда: проект исследует спрос на ИИ-видео и тестирует массовые сценарии использования.

  • Миф: приложение доступно только разработчикам.

  • Правда: доступ открыт по приглашениям для обычных пользователей.

3 интересных факта

  1. По первому дню загрузок Sora сравнялась с Grok — приложением компании xAI, основанной Илоном Маском.

  2. Несмотря на ограничения, Sora быстро обогнала Microsoft Copilot, который собрал лишь 7 тысяч загрузок.

  3. За первые два дня приложение поднялось до третьего места среди всех приложений в App Store США.

Исторический контекст

  • 2022: выход ChatGPT на iOS.

  • 2023: запуск Google Gemini и Anthropic Claude.

  • 2024: рост интереса к мультимодальным приложениям.

  • Сентябрь 2025: релиз Sora, сразу ставший вирусным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Голливуд раскритиковал виртуальную актрису Тилли Норвуд, созданную ИИ вчера в 19:18

Голливуд в шоке: новая звезда кино — не человек, а ИИ-модель по имени Тилли Норвуд

Виртуальная актриса Тилли Норвуд вызвала бурю споров в Голливуде. SAG-AFTRA и Эмили Блант предупреждают: ИИ может обесценить человеческое мастерство.

Читать полностью » Эксперты Anti-Malware нашли три критические уязвимости в Google Gemini вчера в 18:48

ИИ оказался дырявым, как решето: какие слабые места нашли в Google Gemini

Эксперты выявили три серьёзные уязвимости в ИИ Google Gemini. Как хакеры могли использовать их против пользователей и что сделали в компании?

Читать полностью » Бывшие сотрудники OpenAI выразили обеспокоенность запуском Sora вчера в 17:18

ИИ-допамин в каждый смартфон: Sora втягивает сильнее TikTok, и вот почему это пугает

OpenAI выпустила приложение Sora — аналог TikTok на базе ИИ. Но запуск вызвал споры: совпадает ли это с миссией компании «на благо человечества»?

Читать полностью » Rambler&Co: 34% пользователей выбирают банковские приложения за удобный интерфейс вчера в 16:44

Банковское приложение как зеркало: опрос показал, что пользователи видят в нём разное

Россияне назвали качества, которые делают мобильное приложение банка по-настоящему удобным. Оказалось, приоритеты пользователей далеко не одинаковы.

Читать полностью » iOS и Android предлагают встроенную защиту, но на Android доступна частичная очистка памяти вчера в 15:18

Смартфон попал в чужие руки? Эта функция спасёт личные данные за секунды

Эксперт рассказал, как «тревожная кнопка» на Android помогает мгновенно удалить данные со смартфона. Что выбрать — SecAddon, AutoWipe или встроенные сервисы?

Читать полностью » Роскачество: главная проблема рынка смартфонов — сокращение сроков программной поддержки вчера в 14:36

Цифровой мир трещит по швам: почему смартфоны устаревают быстрее, чем мы успеваем привыкнуть

Эксперты рассказали, почему новые смартфоны теряют ценность, как рынок переживает кризис и какие альтернативы есть у покупателей.

Читать полностью » В России представили роботизированный массажный стол Roden на базе ИИ вчера в 13:18

"Массажист" без усталости и выходных: в России появился робот, который мнёт лучше человека

В России представили роботизированный массажный стол с искусственным интеллектом. Он проводит до 360 сеансов в месяц и может изменить рынок wellness-услуг.

Читать полностью » ChargerLAB: iPhone Air заряжается почти вдвое медленнее, чем iPhone 17 Pro Max вчера в 12:18

Apple снова всё усложнила: одна из новинок iPhone заряжается медленнее даже старых моделей

Новый iPhone Air заряжается медленнее старших моделей: его мощность ограничена 18–19 Вт. Почему Apple пошла на этот шаг — и что это значит для пользователей?

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Google добавил в Android Auto фильтрацию звонков и автоматические заметки
Красота и здоровье

Кардиолог Ольга Савонина: аритмия после еды может указывать на болезни сердца и ЖКТ
Наука

Университет Цюриха: в Альпах найден скелет морской рептилии с кожей
Спорт и фитнес

ВОЗ рекомендовала овощи, фрукты и бобовые вместо жёстких диет для снижения веса
Питомцы

Врачи предупредили: шоколад и колбаса опасны для кошек и собак
Садоводство

Брокколи формирует крупные кочаны при посадке рядом со свеклой, салатом, ревенем и ромашкой
Спорт и фитнес

Medportal: ранние пробежки снижают стресс и повышают концентрацию на работе
Дом

Эксперты назвали безопасный способ очистки крышки от моющего средства
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet