ИИ теперь видит твой экран: OpenAI покупает мозг для macOS

Компания OpenAI объявила о приобретении стартапа Software Applications, создавшего интеллектуальный интерфейс для macOS под названием Sky. Этот продукт пока не представлен публично, но уже вызвал интерес в IT-индустрии: Sky способен "видеть" происходящее на экране и выполнять действия в приложениях автоматически — как полноценный ИИ-помощник внутри операционной системы.

Что такое Sky и как он работает

Sky можно описать как новую форму интерфейса на основе искусственного интеллекта. Программа анализирует содержимое экрана Mac, понимает контекст и может выполнять команды пользователя — от написания писем и заметок до редактирования кода или планирования встреч.

По сути, Sky объединяет функции нескольких инструментов: ассистента, менеджера задач и интеллектуального браузера. Он способен управлять системными приложениями macOS, взаимодействовать с документами и выполнять повторяющиеся действия без участия пользователя.

Возможности Sky перекликаются с концепцией агентных систем, которые OpenAI активно развивает в последние месяцы. Такие решения позволяют не просто отвечать на запросы, а действовать самостоятельно, основываясь на задачах, которые ставит человек.

Почему OpenAI купила Software Applications

Покупка Software Applications стала логичным шагом после выхода браузера Atlas, который OpenAI представила в середине октября. Atlas сочетает в себе возможности языковых моделей и агентных инструментов — он умеет искать информацию, управлять вкладками, заполнять формы и выполнять команды.

Sky же расширяет эту идею за пределы браузера, делая ИИ-интерфейс частью всей системы macOS. После интеграции технологий Sky в ChatGPT пользователи смогут взаимодействовать с компьютером практически без ручного ввода.

"Sky видит происходящее на экране устройства и выполняет действия в приложениях автоматически", — пояснили в OpenAI.

По сути, это шаг к созданию универсального ассистента, способного не только давать советы, но и самостоятельно работать с любыми программами на Mac.

Кто стоит за проектом Sky

Основатели Software Applications — Ари Вайнштейн, Конрад Крамер и Ким Беверетт - известны в технологическом мире как создатели инновационных решений для Apple.

• Ари Вайнштейн и Конрад Крамер ранее создали приложение Workflow, которое в 2017 году приобрела Apple. Позже оно легло в основу системы Shortcuts - автоматизации задач на iOS.

• Ким Беверетт до основания стартапа занимала руководящие должности в Apple и участвовала в разработке Safari, WebKit, Privacy, Messages, Mail, Phone, FaceTime и SharePlay.

Таким образом, новая команда OpenAI объединяет специалистов, глубоко знакомых с архитектурой macOS и экосистемой Apple. Это создаёт основу для более тесной интеграции ИИ в операционные системы Apple — шаг, которого ранее не хватало OpenAI.

Инвестиции и сделка

Финансовые условия сделки не раскрываются, однако известно, что по данным Pitchbook, Software Applications привлекла $6,5 млн инвестиций. Среди инвесторов — генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, глава Figma Дилан Филд, а также фонды Context Ventures и Stellation Capital.

OpenAI уточнила, что Сэм Альтман "пассивно владел" стартапом через инвестиционный фонд, не участвуя в его управлении.

После покупки вся команда Software Applications присоединится к OpenAI. Это позволит ускорить интеграцию их решений в продукты компании, включая ChatGPT и Atlas.

Что даст интеграция Sky пользователям ChatGPT

OpenAI планирует встроить Sky в ChatGPT для macOS, что значительно расширит функциональность ассистента. Потенциально ChatGPT сможет:

Управлять приложениями и файлами на Mac. Выполнять рутинные действия (запуск программ, организация документов, планирование задач). Редактировать тексты и код непосредственно в нативных приложениях. Вести диалог с пользователем, "понимая" контекст происходящего на экране.

Такое развитие делает ChatGPT ближе к концепции "персонального агента", о которой давно говорит OpenAI. Это не просто чат-бот, а полноценный помощник, способный брать на себя действия, а не только анализировать запросы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ограничивать ИИ лишь текстовым взаимодействием.

Последствие: низкая вовлечённость пользователей и ограниченные сценарии применения.

Альтернатива: расширить ИИ-функции до уровня системного агента, как в Sky.

Ошибка: внедрение ИИ без учёта пользовательского опыта macOS.

Последствие: конфликты с интерфейсом, перегрузка ресурсов.

Альтернатива: интеграция с существующими сервисами Apple через API и Shortcuts.

Ошибка: отсутствие визуальной прозрачности ИИ-действий.

Последствие: потеря доверия пользователей.

Альтернатива: сохранять журнал действий и визуальные подсказки, как в Atlas.

А что если Sky станет стандартом для всех ОС?

Если эксперимент с macOS окажется успешным, OpenAI может адаптировать Sky и для Windows или Linux. Такой кроссплатформенный ассистент способен стать новым стандартом взаимодействия с компьютером — без мыши и клавиатуры, через голос и контекстное понимание экрана.

Подобные проекты уже пробуют Microsoft (Copilot) и Google (Gemini), однако Sky делает упор именно на системное "зрение" и прямое выполнение команд — это качественный скачок в развитии ИИ-интерфейсов.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Усиление команды OpenAI специалистами Apple Отсутствие информации о сроках релиза Расширение экосистемы ChatGPT для macOS Возможные сложности с приватностью данных Потенциал Sky как универсального ассистента Риск конфликта с политикой Apple Рост технологического влияния OpenAI Неясность стоимости и условий сделки

FAQ

Когда Sky станет доступен пользователям?

Пока точная дата релиза не объявлена. Ожидается, что первые тесты начнутся после интеграции Sky в ChatGPT для macOS.

Будет ли Sky работать на Windows или Linux?

OpenAI пока не подтверждала, но рассматривает кроссплатформенную адаптацию.

Безопасно ли, что ИИ "видит" экран пользователя?

Компания обещает использовать локальную обработку данных и механизмы шифрования, чтобы не нарушать конфиденциальность.

Как Sky отличается от Atlas?

Atlas — это браузер с агентными функциями, а Sky — интерфейс уровня операционной системы, способный работать с любыми приложениями.

Мифы и правда

Миф: Sky заменит ChatGPT.

Правда: Sky станет частью ChatGPT, усилив его агентные возможности.

Миф: проект принадлежал Apple.

Правда: его основали бывшие сотрудники Apple, но компания независима.

Миф: OpenAI покупает Sky из-за конкуренции с Microsoft.

Правда: цель — развитие собственных потребительских решений для macOS.

Исторический контекст