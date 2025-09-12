Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом

вчера в 8:19

Бюрократия против ИИ: как ChatGPT берёт на себя переписку в Минздраве США

Минздрав США обязал сотрудников использовать ChatGPT. Технология упростит рабочие процессы, но пока ограничена в работе с персональными и секретными данными.

вчера в 6:18

Claude против ChatGPT: кто лучше справится с офисной работой

Anthropic научила Claude создавать и редактировать Excel, PowerPoint и PDF прямо в приложении. Но стоит помнить: функция требует осторожности с данными.

вчера в 4:28

iOS 26 добавила скрытую настройку, которая спасает глаза

В iOS 26 RC нашли настройку для отключения ШИМ на iPhone 17 Pro. Она снижает мерцание OLED-экрана, но может повлиять на качество изображения в темноте.

вчера в 2:17

Миллион токенов за раз: как новый чип Nvidia меняет правила игры

Nvidia представила Rubin CPX — GPU для языковых моделей с контекстом свыше миллиона токенов. Новый стандарт инференса может изменить будущее ИИ.

11.09.2025 в 0:18

13 дней, 200 проектов: "Демофест 2.0" показал, что ждёт российских геймеров

На VK Play завершился «Демофест 2.0»: 200 демо, 35 тыс. часов геймплея и 2,25 млн просмотров. Atomic Heart и другие хиты уже ждут игроков.

11.09.2025 в 23:11

Ученые из Аризоны утверждают, что ИИ не думает, а лишь имитирует. Их исследование поднимает важные вопросы о природе искусственного интеллекта и его взаимодействии с людьми.

11.09.2025 в 22:06

Конец эпохи плёнок и стёкол: смартфоны станут лечить себя сами

Уже скоро смартфоны смогут сами справляться с мелкими царапинами. Но действительно ли это заменит защитные стекла и пленки?

11.09.2025 в 21:07

Специалисты выявили серьезные уязвимости в Android 13-16, которые могут затронуть миллиарды смартфонов. Узнайте, как защитить свои данные и обновить устройство!

