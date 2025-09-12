Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом
OpenAI готовится к запуску офиса в столице Южной Кореи — Сеуле. По данным газеты JoongAng Daily, официальное открытие состоится в октябре 2025 года.
Детали запуска
-
10 сентября пройдёт пресс-конференция OpenAI Korea.
-
На мероприятии директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон представит видение и стратегию компании в Южной Корее.
-
Возможен анонс главы нового офиса.
Почему именно Южная Корея
-
По данным компании, в Южной Корее — самое большое количество платных подписчиков ChatGPT за пределами США.
-
Регион рассматривается как один из ключевых рынков для развития полноценной экосистемы ИИ — от микрочипов до софта.
-
Весной OpenAI зарегистрировала юридическое лицо в Сеуле и начала активно набирать сотрудников.
Глобальная экспансия
Офис в Сеуле станет частью международного присутствия OpenAI, которое уже включает 11 представительств в таких городах, как Париж, Брюссель, Сингапур, Лондон, Дублин и Токио.
