Искусственный интеллект в девелоперском бизнесе
Искусственный интеллект в девелоперском бизнесе
Олег Белов Опубликована сегодня в 0:33

Самый большой рынок ChatGPT за пределами США — теперь с собственным офисом

В Сеуле появится офис OpenAI: Южная Корея — лидер по подписчикам ChatGPT

OpenAI готовится к запуску офиса в столице Южной Кореи — Сеуле. По данным газеты JoongAng Daily, официальное открытие состоится в октябре 2025 года.

Детали запуска

  • 10 сентября пройдёт пресс-конференция OpenAI Korea.

  • На мероприятии директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон представит видение и стратегию компании в Южной Корее.

  • Возможен анонс главы нового офиса.

Почему именно Южная Корея

  • По данным компании, в Южной Корее — самое большое количество платных подписчиков ChatGPT за пределами США.

  • Регион рассматривается как один из ключевых рынков для развития полноценной экосистемы ИИ — от микрочипов до софта.

  • Весной OpenAI зарегистрировала юридическое лицо в Сеуле и начала активно набирать сотрудников.

Глобальная экспансия

Офис в Сеуле станет частью международного присутствия OpenAI, которое уже включает 11 представительств в таких городах, как Париж, Брюссель, Сингапур, Лондон, Дублин и Токио.

