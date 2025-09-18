Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 18:17

ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI начала работать с роботами — цель: научить ИИ действовать в реальном мире

OpenAI уже прочно ассоциируется у большинства с языковыми моделями вроде ChatGPT, но теперь компания активно движется в сторону робототехники. По данным Wired, организация нанимает инженеров и заключает партнерства с внешними компаниями, чтобы "научить" свои модели взаимодействовать с реальным миром через роботов. В самой OpenAI считают, что это один из ключевых шагов на пути к искусственному интеллекту общего назначения (AGI).

Почему OpenAI смотрит на роботов

Работа только в цифровой среде — ограничение для любой ИИ-системы. Роботы позволяют моделям не просто анализировать данные, но и действовать: перемещать предметы, взаимодействовать с людьми и адаптироваться к непредсказуемым условиям. Это значительно приближает разработчиков к AGI — системе, способной обучаться и решать задачи на уровне человека.

С кем сотрудничает OpenAI

Ставку компания делает на партнерства и инвестиции. Среди направлений:

  • Figure AI - стартап, разрабатывающий гуманоидных роботов;

  • Microsoft - технологический партнер, предоставляющий облачные вычислительные мощности;

  • другие робототехнические команды, специализирующиеся на сенсорах и манипуляторах.

Таким образом, OpenAI не пытается создать все решения внутри компании, а строит экосистему совместных разработок.

Сложности и вызовы

Разработка языковых моделей и реальных роботов — задачи разного уровня сложности. Если в первом случае речь идет о работе с текстом, то во втором добавляются физические ограничения:

  • необходимость огромных вычислительных ресурсов;

  • интеграция сенсоров (зрение, тактильная обратная связь, звук);

  • сбор качественных данных из реальной среды;

  • обеспечение безопасности при взаимодействии робота с человеком.

Многие аналитики подчеркивают: то, что на экране кажется простым, в реальности требует сотен инженерных решений.

Сравнение: языковые модели и роботы

Характеристика Языковые модели Робототехника
Среда обучения Тексты и данные Физический мир
Требования к ресурсам Высокие, но предсказуемые Гораздо выше, зависят от сенсоров
Основные риски Ошибки в ответах Ущерб здоровью и имуществу
Масштабируемость Быстрая, облачные сервера Ограничена аппаратным производством

Советы шаг за шагом: как бизнесу использовать тренд

  1. Следить за партнерствами OpenAI и искать интеграции в смежных областях.

  2. Инвестировать в обучение сотрудников основам робототехники и работы с ИИ.

  3. Рассмотреть применение роботов для автоматизации: склад, логистика, обслуживание клиентов.

  4. Использовать облачные сервисы Microsoft и OpenAI для тестирования прототипов.

  5. Планировать долгосрочные проекты с учетом роста аппаратных возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагать, что ИИ-роботы появятся "завтра".
    Последствие: разочарование и потеря инвестиций.
    Альтернатива: рассчитывать на постепенное внедрение в течение 5-10 лет.

  • Ошибка: игнорировать вопросы безопасности.
    Последствие: риск травм или поломок.
    Альтернатива: использовать сертифицированные решения и тесты в контролируемых условиях.

  • Ошибка: строить разработки в одиночку.
    Последствие: высокие издержки.
    Альтернатива: вступать в консорциумы и использовать открытые платформы.

А что если конкуренты вырвутся вперед?

Сегодня OpenAI соперничает с Google DeepMind, Anthropic и другими компаниями. Если кто-то первым создаст универсального робота с ИИ, это изменит расстановку сил на рынке технологий. Однако эксперты считают, что лидерство может распределиться по направлениям: кто-то будет сильнее в алгоритмах, кто-то — в аппаратных решениях.

Плюсы и минусы курса OpenAI

Плюсы Минусы
Движение к AGI через практику Огромные расходы на вычисления
Партнерства с сильными игроками Риски утечки кадров к конкурентам
Масштабируемый потенциал в бизнесе Неопределенность с безопасностью
Синергия с облачными сервисами Зависимость от внешних поставщиков

FAQ

Почему OpenAI интересуется роботами?
Потому что они позволяют моделям действовать в физическом мире, что необходимо для AGI.

Когда появятся первые роботы от OpenAI?
Пока сроки не называются. Вероятно, в ближайшие годы это будут прототипы совместно с Figure AI.

Что сложнее — создать ChatGPT или робота?
Робота. В отличие от текста, реальный мир требует сенсоров, точности и безопасного взаимодействия.

Мифы и правда

  • Миф: OpenAI создаст робота-гуманоида уже в 2025 году.
    Правда: пока речь идет о разработках и партнерствах, а не о массовом выпуске.

  • Миф: языковые модели легко переносятся в роботов.
    Правда: требуется сложная интеграция аппаратной части и сенсоров.

  • Миф: конкуренции нет.
    Правда: Google DeepMind и другие активно развивают схожие направления.

Интересные факты

• Figure AI планирует создать робота-гуманоида для массового рынка уже к концу десятилетия.
• Microsoft предоставляет OpenAI не только облачные мощности, но и финансирование.
• Первые опыты OpenAI с роботами начались еще в 2018 году — компания тренировала робота-манипулятора играть в кубик Рубика.

Исторический контекст

  1. 2015 год — основание OpenAI.

  2. 2018 год — первые эксперименты с манипуляторами и ИИ.

  3. 2020 год — фокус смещается на языковые модели (GPT-3).

  4. 2023 год — анонс AGI как стратегической цели.

  5. 2025 год — расширение штата робототехников и партнерства с Figure AI.

