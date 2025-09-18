ChatGPT уже не хватает — теперь OpenAI хочет, чтобы ИИ умел двигаться

OpenAI уже прочно ассоциируется у большинства с языковыми моделями вроде ChatGPT, но теперь компания активно движется в сторону робототехники. По данным Wired, организация нанимает инженеров и заключает партнерства с внешними компаниями, чтобы "научить" свои модели взаимодействовать с реальным миром через роботов. В самой OpenAI считают, что это один из ключевых шагов на пути к искусственному интеллекту общего назначения (AGI).

Почему OpenAI смотрит на роботов

Работа только в цифровой среде — ограничение для любой ИИ-системы. Роботы позволяют моделям не просто анализировать данные, но и действовать: перемещать предметы, взаимодействовать с людьми и адаптироваться к непредсказуемым условиям. Это значительно приближает разработчиков к AGI — системе, способной обучаться и решать задачи на уровне человека.

С кем сотрудничает OpenAI

Ставку компания делает на партнерства и инвестиции. Среди направлений:

Figure AI - стартап, разрабатывающий гуманоидных роботов;

Microsoft - технологический партнер, предоставляющий облачные вычислительные мощности;

другие робототехнические команды, специализирующиеся на сенсорах и манипуляторах.

Таким образом, OpenAI не пытается создать все решения внутри компании, а строит экосистему совместных разработок.

Сложности и вызовы

Разработка языковых моделей и реальных роботов — задачи разного уровня сложности. Если в первом случае речь идет о работе с текстом, то во втором добавляются физические ограничения:

необходимость огромных вычислительных ресурсов;

интеграция сенсоров (зрение, тактильная обратная связь, звук);

сбор качественных данных из реальной среды;

обеспечение безопасности при взаимодействии робота с человеком.

Многие аналитики подчеркивают: то, что на экране кажется простым, в реальности требует сотен инженерных решений.

Сравнение: языковые модели и роботы

Характеристика Языковые модели Робототехника Среда обучения Тексты и данные Физический мир Требования к ресурсам Высокие, но предсказуемые Гораздо выше, зависят от сенсоров Основные риски Ошибки в ответах Ущерб здоровью и имуществу Масштабируемость Быстрая, облачные сервера Ограничена аппаратным производством

Советы шаг за шагом: как бизнесу использовать тренд

Следить за партнерствами OpenAI и искать интеграции в смежных областях. Инвестировать в обучение сотрудников основам робототехники и работы с ИИ. Рассмотреть применение роботов для автоматизации: склад, логистика, обслуживание клиентов. Использовать облачные сервисы Microsoft и OpenAI для тестирования прототипов. Планировать долгосрочные проекты с учетом роста аппаратных возможностей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: полагать, что ИИ-роботы появятся "завтра".

Последствие: разочарование и потеря инвестиций.

Альтернатива: рассчитывать на постепенное внедрение в течение 5-10 лет.

Ошибка: игнорировать вопросы безопасности.

Последствие: риск травм или поломок.

Альтернатива: использовать сертифицированные решения и тесты в контролируемых условиях.

Ошибка: строить разработки в одиночку.

Последствие: высокие издержки.

Альтернатива: вступать в консорциумы и использовать открытые платформы.

А что если конкуренты вырвутся вперед?

Сегодня OpenAI соперничает с Google DeepMind, Anthropic и другими компаниями. Если кто-то первым создаст универсального робота с ИИ, это изменит расстановку сил на рынке технологий. Однако эксперты считают, что лидерство может распределиться по направлениям: кто-то будет сильнее в алгоритмах, кто-то — в аппаратных решениях.

Плюсы и минусы курса OpenAI

Плюсы Минусы Движение к AGI через практику Огромные расходы на вычисления Партнерства с сильными игроками Риски утечки кадров к конкурентам Масштабируемый потенциал в бизнесе Неопределенность с безопасностью Синергия с облачными сервисами Зависимость от внешних поставщиков

FAQ

Почему OpenAI интересуется роботами?

Потому что они позволяют моделям действовать в физическом мире, что необходимо для AGI.

Когда появятся первые роботы от OpenAI?

Пока сроки не называются. Вероятно, в ближайшие годы это будут прототипы совместно с Figure AI.

Что сложнее — создать ChatGPT или робота?

Робота. В отличие от текста, реальный мир требует сенсоров, точности и безопасного взаимодействия.

Мифы и правда

Миф: OpenAI создаст робота-гуманоида уже в 2025 году.

Правда: пока речь идет о разработках и партнерствах, а не о массовом выпуске.

Миф: языковые модели легко переносятся в роботов.

Правда: требуется сложная интеграция аппаратной части и сенсоров.

Миф: конкуренции нет.

Правда: Google DeepMind и другие активно развивают схожие направления.

Интересные факты

• Figure AI планирует создать робота-гуманоида для массового рынка уже к концу десятилетия.

• Microsoft предоставляет OpenAI не только облачные мощности, но и финансирование.

• Первые опыты OpenAI с роботами начались еще в 2018 году — компания тренировала робота-манипулятора играть в кубик Рубика.

Исторический контекст