Ежедневная сводка от ИИ: OpenAI включила Pulse и изменила утренние привычки

OpenAI представила новую функцию ChatGPT — Pulse, которая превращает модель из пассивного чат-бота в более активного помощника.

Pulse работает асинхронно: пока пользователь спит, сервис формирует персонализированные отчёты - от пяти до десяти карточек с ключевыми событиями, рекомендациями и подборками. Утром пользователь получает готовый набор идей и новостей, который можно развернуть и обсудить прямо в ChatGPT.

Как работает Pulse

Персонализированные сводки : новости по интересам (например, спорт), маршруты для поездок, рекомендации по покупкам или развлечениям.

Карточки с медиа : текст и изображения, которые можно раскрывать в полный отчёт.

Ограничение взаимодействий : после нескольких отчётов Pulse пишет "На сегодня всё", чтобы избежать "эффекта соцсетей".

Интеграции : работает с Google Календарём, Gmail и другими коннекторами, анализируя письма и события.

Использует память ChatGPT: подстраивается под привычки пользователя (например, бег, диета, стиль путешествий).

Зачем это OpenAI

Pulse должен превратить ChatGPT в приложение, которое открывают утром первым делом , как соцсети или новости.

Это часть стратегии по созданию "ИИ-ассистента для всех" (по словам Фиджи Симо, главы приложений OpenAI).

Функция ресурсоёмкая, поэтому пока доступна только по Pro-тарифу за $200/мес., но позже планируется запуск и для пользователей Plus.

Демонстрация возможностей

На примере сотрудника OpenAI Pulse сгенерировал:

сводку новостей о футбольном клубе "Арсенал";

варианты костюмов на Хэллоуин для семьи;

маршрут семейного путешествия в Аризону.

Ограничения и конкуренты

Pulse пока не бронирует столики и не пишет письма от имени пользователя, но OpenAI планирует добавить такие "агентные функции" позже.

Сервис потенциально конкурирует с Apple News, email-рассылками и журналистскими изданиями, но OpenAI подчёркивает: Pulse ссылается на источники , а не заменяет их.

Главный вызов — высокая нагрузка на инфраструктуру. В одних случаях Pulse эффективен, в других требует анализа множества документов и веб-поиска.

Плюсы и минусы Pulse

Плюсы Минусы Удобные сводки "с утра" Доступен только на дорогом тарифе Персонализация по памяти и контексту Высокие вычислительные затраты Интеграции с календарём и почтой Риск конкуренции с новостными сервисами Ориентация на проактивную помощь Функционал пока ограничен отчётами

FAQ

Кому доступен Pulse?

Сейчас только подписчикам ChatGPT Pro ($200/мес.), в будущем планируется расширение.

Что может Pulse?

Создавать персонализированные отчёты: новости, планы дня, советы по поездкам, интеграции с почтой и календарём.

Заменит ли Pulse новостные приложения?

Нет, сервис ссылается на источники и задуман как дополнение, а не замена СМИ.