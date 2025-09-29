Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
ChatGPT с функцией памяти
ChatGPT с функцией памяти
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 13:18

Ежедневная сводка от ИИ: OpenAI включила Pulse и изменила утренние привычки

OpenAI запустила функцию Pulse: ChatGPT стал проактивным помощником

OpenAI представила новую функцию ChatGPT — Pulse, которая превращает модель из пассивного чат-бота в более активного помощника.

Pulse работает асинхронно: пока пользователь спит, сервис формирует персонализированные отчёты - от пяти до десяти карточек с ключевыми событиями, рекомендациями и подборками. Утром пользователь получает готовый набор идей и новостей, который можно развернуть и обсудить прямо в ChatGPT.

Как работает Pulse

  • Персонализированные сводки: новости по интересам (например, спорт), маршруты для поездок, рекомендации по покупкам или развлечениям.

  • Карточки с медиа: текст и изображения, которые можно раскрывать в полный отчёт.

  • Ограничение взаимодействий: после нескольких отчётов Pulse пишет "На сегодня всё", чтобы избежать "эффекта соцсетей".

  • Интеграции: работает с Google Календарём, Gmail и другими коннекторами, анализируя письма и события.

  • Использует память ChatGPT: подстраивается под привычки пользователя (например, бег, диета, стиль путешествий).

Зачем это OpenAI

  • Pulse должен превратить ChatGPT в приложение, которое открывают утром первым делом, как соцсети или новости.

  • Это часть стратегии по созданию "ИИ-ассистента для всех" (по словам Фиджи Симо, главы приложений OpenAI).

  • Функция ресурсоёмкая, поэтому пока доступна только по Pro-тарифу за $200/мес., но позже планируется запуск и для пользователей Plus.

Демонстрация возможностей

На примере сотрудника OpenAI Pulse сгенерировал:

  • сводку новостей о футбольном клубе "Арсенал";

  • варианты костюмов на Хэллоуин для семьи;

  • маршрут семейного путешествия в Аризону.

Ограничения и конкуренты

  • Pulse пока не бронирует столики и не пишет письма от имени пользователя, но OpenAI планирует добавить такие "агентные функции" позже.

  • Сервис потенциально конкурирует с Apple News, email-рассылками и журналистскими изданиями, но OpenAI подчёркивает: Pulse ссылается на источники, а не заменяет их.

  • Главный вызов — высокая нагрузка на инфраструктуру. В одних случаях Pulse эффективен, в других требует анализа множества документов и веб-поиска.

Плюсы и минусы Pulse

Плюсы Минусы
Удобные сводки "с утра" Доступен только на дорогом тарифе
Персонализация по памяти и контексту Высокие вычислительные затраты
Интеграции с календарём и почтой Риск конкуренции с новостными сервисами
Ориентация на проактивную помощь Функционал пока ограничен отчётами

FAQ

Кому доступен Pulse?
Сейчас только подписчикам ChatGPT Pro ($200/мес.), в будущем планируется расширение.

Что может Pulse?
Создавать персонализированные отчёты: новости, планы дня, советы по поездкам, интеграции с почтой и календарём.

Заменит ли Pulse новостные приложения?
Нет, сервис ссылается на источники и задуман как дополнение, а не замена СМИ.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новая технология TruSources выявляет дипфейки при проверке документов сегодня в 5:38

Проверка без стыда и риска: как новый ИИ избавляет интернет от паспортизации

TruSources предлагает новый способ проверки возраста и личности: всё выполняется на устройстве без передачи документов. Это может изменить индустрию KYC.

Читать полностью » В Supernal уволились сразу три топ-менеджера после приостановки программы аэротакси сегодня в 4:38

Быстро взлетели — и резко ушли в пике: что не так с воздушными амбициями Hyundai

Supernal переживает масштабные отставки и кадровые перестановки. После паузы в программе аэротакси стартап Hyundai пытается стратегически перезапуститься.

Читать полностью » OpenAI и Oracle объявили о строительстве пяти центров Stargate AI сегодня в 3:28

Роботы пишут нам сводки во сне: как утренние привычки превращаются в рынок на миллиарды

Nvidia, Oracle и SoftBank вливают миллиарды в дата-центры OpenAI. Новая функция Pulse показывает, зачем компании нужны такие колоссальные мощности.

Читать полностью » MIT-профессор Родни Брукс раскритиковал подход Tesla и Figure к обучению роботов сегодня в 2:28

Хайп на двух ногах: почему Брукс уверен, что гуманоидные роботы обречены

Родни Брукс считает, что миллиарды долларов, вкладываемые в гуманоидных роботов, не окупятся. Он предсказывает крах рынка и успех специализированных машин.

Читать полностью » Южная Корея вложит 530 млрд вон в развитие национальных языковых моделей ИИ сегодня в 1:16

Корея идёт на штурм OpenAI: пять игроков, которые могут перевернуть рынок ИИ

Южная Корея инвестирует сотни миллионов долларов в развитие собственных языковых моделей. LG, SK Telecom, Naver и стартап Upstage уже конкурируют с OpenAI и Google.

Читать полностью » Трамп потребовал увольнения Лизы Монако из Microsoft из-за её работы при Обаме и Байдене сегодня в 0:17

Обама в прошлом, но вопросы остались: кого Трамп хочет выкинуть из Microsoft

Дональд Трамп потребовал от Microsoft немедленного увольнения Лизы Монако. Он связал её назначение с рисками для конфиденциальной информации.

Читать полностью » Blink: пользователи пожаловались на сбой приложения Amazon вчера в 23:23

У кого-то вор пробрался — а кто-то просто не мог войти: сбой в Blink перепугал всех американцев

Камеры Blink от Amazon столкнулись со сбоем: приложение перестало открываться и показывать видео. Amazon устранила проблему спустя несколько часов.

Читать полностью » Apple Pay перестал работать в России для всех иностранных карт — вчера в 22:59

Apple Pay застыл в iPhone: даже простое добавление карты стало проблемой

Пользователи в России больше не могут подключать зарубежные карты к Apple Pay, сталкиваясь с ошибками и необходимостью искать альтернативы.

Читать полностью »

Новости
Экономика

ДГТУ укрепляет лидерство: первая строчка в конкурсе минпромторга
Красота и здоровье

Правильное питание и сбалансированный образ жизни предотвращают развитие гипертонии и поддерживают нормальное давление
Наука

Ихтиозавры оказались гораздо разнообразнее, чем считалось ранее, подтверждает находка в Германии
Туризм

Дананг удивил туристку сервисом: отель с бассейном на крыше и недорогие морепродукты гриль
Питомцы

Цитрусовые и липкая лента защищают рассаду от кошачьих лап — владелец питомца
Дом

Расчёт стоимости ремонта квартиры: материалы, работы и расходы
Культура и шоу-бизнес

Инсайдеры: эмоциональная дистанция между Гарри и принцем Уильямом остаётся неизменной
Питомцы

Английский той-терьер: стандарт породы и особенности содержания
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet