Ежедневная сводка от ИИ: OpenAI включила Pulse и изменила утренние привычки
OpenAI представила новую функцию ChatGPT — Pulse, которая превращает модель из пассивного чат-бота в более активного помощника.
Pulse работает асинхронно: пока пользователь спит, сервис формирует персонализированные отчёты - от пяти до десяти карточек с ключевыми событиями, рекомендациями и подборками. Утром пользователь получает готовый набор идей и новостей, который можно развернуть и обсудить прямо в ChatGPT.
Как работает Pulse
-
Персонализированные сводки: новости по интересам (например, спорт), маршруты для поездок, рекомендации по покупкам или развлечениям.
-
Карточки с медиа: текст и изображения, которые можно раскрывать в полный отчёт.
-
Ограничение взаимодействий: после нескольких отчётов Pulse пишет "На сегодня всё", чтобы избежать "эффекта соцсетей".
-
Интеграции: работает с Google Календарём, Gmail и другими коннекторами, анализируя письма и события.
-
Использует память ChatGPT: подстраивается под привычки пользователя (например, бег, диета, стиль путешествий).
Зачем это OpenAI
-
Pulse должен превратить ChatGPT в приложение, которое открывают утром первым делом, как соцсети или новости.
-
Это часть стратегии по созданию "ИИ-ассистента для всех" (по словам Фиджи Симо, главы приложений OpenAI).
-
Функция ресурсоёмкая, поэтому пока доступна только по Pro-тарифу за $200/мес., но позже планируется запуск и для пользователей Plus.
Демонстрация возможностей
На примере сотрудника OpenAI Pulse сгенерировал:
-
сводку новостей о футбольном клубе "Арсенал";
-
варианты костюмов на Хэллоуин для семьи;
-
маршрут семейного путешествия в Аризону.
Ограничения и конкуренты
-
Pulse пока не бронирует столики и не пишет письма от имени пользователя, но OpenAI планирует добавить такие "агентные функции" позже.
-
Сервис потенциально конкурирует с Apple News, email-рассылками и журналистскими изданиями, но OpenAI подчёркивает: Pulse ссылается на источники, а не заменяет их.
-
Главный вызов — высокая нагрузка на инфраструктуру. В одних случаях Pulse эффективен, в других требует анализа множества документов и веб-поиска.
Плюсы и минусы Pulse
|Плюсы
|Минусы
|Удобные сводки "с утра"
|Доступен только на дорогом тарифе
|Персонализация по памяти и контексту
|Высокие вычислительные затраты
|Интеграции с календарём и почтой
|Риск конкуренции с новостными сервисами
|Ориентация на проактивную помощь
|Функционал пока ограничен отчётами
FAQ
Кому доступен Pulse?
Сейчас только подписчикам ChatGPT Pro ($200/мес.), в будущем планируется расширение.
Что может Pulse?
Создавать персонализированные отчёты: новости, планы дня, советы по поездкам, интеграции с почтой и календарём.
Заменит ли Pulse новостные приложения?
Нет, сервис ссылается на источники и задуман как дополнение, а не замена СМИ.
