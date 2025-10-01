Не знаешь, как общаться с ИИ? У OpenAI появился "шпаргалочник" на все случаи жизни

OpenAI Academy запустила новый хаб — обширный сборник из более чем 300 промптов, созданных специалистами компании для самых разных сфер. Если раньше отдельные подборки появлялись ещё весной и летом 2025 года, а затем были обновлены после выхода GPT-5 в августе, то теперь все материалы объединены в единой библиотеке с удобной навигацией.

Что входит в библиотеку

Промпты собраны в тематические разделы:

• повседневные задачи;

• программирование;

• продажи и маркетинг;

• финансы;

• менеджмент и топ-менеджмент;

• IT;

• HR и Customer Success;

• управление продуктом.

Таким образом, пользователи могут использовать хаб как готовый "стартовый набор" для работы с ИИ, а при необходимости создавать собственные запросы, опираясь на официальное руководство OpenAI.

Сравнение подходов

Формат Раньше Сейчас Публикации Разрозненные статьи в блоге OpenAI (май-июнь) Единый хаб с навигацией Обновления Август 2025 после релиза GPT-5 Регулярная поддержка в одном месте Удобство Требовалось искать материалы отдельно Централизованная библиотека

Важные детали

• Все промпты написаны на английском языке.

• Они не являются уникальными для GPT и будут работать с любыми современными моделями — от GPT-5 до DeepSeek V-3.1.

• При желании промпты можно перевести на русский язык с помощью самой нейросети.

Советы шаг за шагом

Зайти в OpenAI Academy и открыть раздел Prompt Hub. Выбрать категорию, близкую к вашей задаче (например, финансы или HR). Скопировать промпт и протестировать в своей ИИ-модели. При необходимости перевести на русский или адаптировать под специфику работы. Использовать руководство OpenAI для написания собственных промптов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать промпты "как есть" без адаптации.

→ Последствие: низкая релевантность результата.

→ Альтернатива: менять формулировки под конкретный контекст.

• Ошибка: считать библиотеку универсальным решением.

→ Последствие: ограничение гибкости работы.

→ Альтернатива: применять хаб как основу и дорабатывать самостоятельно.

• Ошибка: игнорировать обновления.

→ Последствие: упустить новые категории и улучшенные промпты.

→ Альтернатива: регулярно проверять обновления в Academy.

А что если…

А что если подобные хабы появятся и у других разработчиков ИИ? Вероятно, это ускорит стандартизацию промпт-инжиниринга, а пользователи смогут свободно перемещать сценарии между разными моделями.

Плюсы и минусы хаба

Плюсы Минусы Удобная навигация Только английский язык Универсальность для разных моделей Требуется адаптация под задачу Более 300 готовых примеров Нет специализированных решений для узких отраслей Регулярные обновления Может казаться перегруженным новичкам

FAQ

На каком языке доступны промпты?

Все промпты на английском, но их можно перевести в любой ИИ-системе.

Подходит ли библиотека только для GPT-5?

Нет, промпты универсальны и работают с большинством популярных моделей.

Можно ли создавать собственные промпты?

Да, OpenAI публикует руководство по их написанию.

Мифы и правда

• Миф: промпты написаны только для продуктов OpenAI.

Правда: они подходят для любых популярных ИИ.

• Миф: готовые промпты заменяют навыки промпт-инжиниринга.

Правда: это отправная точка, но адаптация и собственные формулировки всё равно нужны.

• Миф: библиотека статична.

Правда: OpenAI регулярно обновляет и расширяет разделы.

Три интересных факта

Первые статьи с промптами OpenAI публиковала ещё весной 2025 года. После выхода GPT-5 подборки были обновлены с учётом новых возможностей модели. Всего в хабе собрано более 300 примеров, что делает его крупнейшей официальной библиотекой промптов.

Исторический контекст

• 2022-2023 годы — первые массовые руководства по промпт-инжинирингу от пользователей.

• 2024 год — появление обучающих курсов по работе с промптами.

• 2025 год — OpenAI формирует централизованный Prompt Hub для бизнеса и повседневных задач.