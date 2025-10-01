Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Помощь ИИ в терапии
Помощь ИИ в терапии
© Designed by Freepik is licensed under Public domain
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:00

Не знаешь, как общаться с ИИ? У OpenAI появился "шпаргалочник" на все случаи жизни

В Prompt Hub собраны промпты для GPT и других ИИ — более 300 сценариев

OpenAI Academy запустила новый хаб — обширный сборник из более чем 300 промптов, созданных специалистами компании для самых разных сфер. Если раньше отдельные подборки появлялись ещё весной и летом 2025 года, а затем были обновлены после выхода GPT-5 в августе, то теперь все материалы объединены в единой библиотеке с удобной навигацией.

Что входит в библиотеку

Промпты собраны в тематические разделы:
• повседневные задачи;
• программирование;
• продажи и маркетинг;
• финансы;
• менеджмент и топ-менеджмент;
• IT;
• HR и Customer Success;
• управление продуктом.

Таким образом, пользователи могут использовать хаб как готовый "стартовый набор" для работы с ИИ, а при необходимости создавать собственные запросы, опираясь на официальное руководство OpenAI.

Сравнение подходов

Формат Раньше Сейчас
Публикации Разрозненные статьи в блоге OpenAI (май-июнь) Единый хаб с навигацией
Обновления Август 2025 после релиза GPT-5 Регулярная поддержка в одном месте
Удобство Требовалось искать материалы отдельно Централизованная библиотека

Важные детали

• Все промпты написаны на английском языке.
• Они не являются уникальными для GPT и будут работать с любыми современными моделями — от GPT-5 до DeepSeek V-3.1.
• При желании промпты можно перевести на русский язык с помощью самой нейросети.

Советы шаг за шагом

  1. Зайти в OpenAI Academy и открыть раздел Prompt Hub.

  2. Выбрать категорию, близкую к вашей задаче (например, финансы или HR).

  3. Скопировать промпт и протестировать в своей ИИ-модели.

  4. При необходимости перевести на русский или адаптировать под специфику работы.

  5. Использовать руководство OpenAI для написания собственных промптов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: использовать промпты "как есть" без адаптации.
→ Последствие: низкая релевантность результата.
→ Альтернатива: менять формулировки под конкретный контекст.

• Ошибка: считать библиотеку универсальным решением.
→ Последствие: ограничение гибкости работы.
→ Альтернатива: применять хаб как основу и дорабатывать самостоятельно.

• Ошибка: игнорировать обновления.
→ Последствие: упустить новые категории и улучшенные промпты.
→ Альтернатива: регулярно проверять обновления в Academy.

А что если…

А что если подобные хабы появятся и у других разработчиков ИИ? Вероятно, это ускорит стандартизацию промпт-инжиниринга, а пользователи смогут свободно перемещать сценарии между разными моделями.

Плюсы и минусы хаба

Плюсы Минусы
Удобная навигация Только английский язык
Универсальность для разных моделей Требуется адаптация под задачу
Более 300 готовых примеров Нет специализированных решений для узких отраслей
Регулярные обновления Может казаться перегруженным новичкам

FAQ

На каком языке доступны промпты?
Все промпты на английском, но их можно перевести в любой ИИ-системе.

Подходит ли библиотека только для GPT-5?
Нет, промпты универсальны и работают с большинством популярных моделей.

Можно ли создавать собственные промпты?
Да, OpenAI публикует руководство по их написанию.

Мифы и правда

• Миф: промпты написаны только для продуктов OpenAI.
Правда: они подходят для любых популярных ИИ.

• Миф: готовые промпты заменяют навыки промпт-инжиниринга.
Правда: это отправная точка, но адаптация и собственные формулировки всё равно нужны.

• Миф: библиотека статична.
Правда: OpenAI регулярно обновляет и расширяет разделы.

Три интересных факта

  1. Первые статьи с промптами OpenAI публиковала ещё весной 2025 года.

  2. После выхода GPT-5 подборки были обновлены с учётом новых возможностей модели.

  3. Всего в хабе собрано более 300 примеров, что делает его крупнейшей официальной библиотекой промптов.

Исторический контекст

• 2022-2023 годы — первые массовые руководства по промпт-инжинирингу от пользователей.
• 2024 год — появление обучающих курсов по работе с промптами.
• 2025 год — OpenAI формирует централизованный Prompt Hub для бизнеса и повседневных задач.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Минцифры расширило перечень компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч — сентябрь 2025 сегодня в 3:44

IT-ипотека расширяется: шанс на дешёвое жильё получили ещё тысячи айтишников

Минцифры расширило список компаний для IT-ипотеки до 7 тысяч. Теперь больше айтишников смогут претендовать на льготный кредит.

Читать полностью » MIT представил SCIGEN — ИИ для генерации новых материалов с учётом физики сегодня в 2:23

ИИ-синтез по щелчку: MIT научил компьютер сам придумывать настоящие материалы

MIT представил SCIGEN — ИИ, который не просто моделирует материалы, а приводит их к реальным открытиям. Что это меняет для науки?

Читать полностью » OpenAI ввела GPT-5-thinking для диалогов на опасные темы в ChatGPT сегодня в 1:58

ChatGPT стал нянькой: как искусственный интеллект начал воспитывать наших детей

OpenAI тестирует новые ограничения в ChatGPT: усиленный контроль разговоров и родительский профиль. Но безопаснее ли станет общение?

Читать полностью » В App Store вышла игра RidePods с управлением через AirPods — разработчик Али Танис сегодня в 0:17

Наклони голову — и поехали: наушники Apple стали геймпадом будущего

Первая игра с управлением через AirPods появилась в App Store и перевернула привычный взгляд на гейминг. Как работает новинка и что ждёт игроков?

Читать полностью » OpenAI готовит внедрение рекламы в ChatGPT — E4m вчера в 23:28

От подписки к коммерции: ChatGPT готовится зарабатывать на внимании пользователей

OpenAI рассматривает внедрение рекламы в ChatGPT. Под руководством Фиджи Симо компания готовит новую модель монетизации, совмещающую подписки и рекламные форматы.

Читать полностью » Илон Маск и xAI анонсировали Grokipedia как альтернативу Wikipedia вчера в 22:53

Война за истину: Маск бросил вызов Википедии

Илон Маск анонсировал Grokipedia — энциклопедию без цензуры, которая может изменить подход к знаниям и бросить вызов Wikipedia.

Читать полностью » IFR: на Азию пришлось 74% всех установок промышленных роботов в 2024 году вчера в 21:18

Азия роботов производит, Европа догоняет: кто управляет автоматизированной экономикой

В 2024 году в мире установили 542 тыс. промышленных роботов — вдвое больше, чем девять лет назад. Китай остаётся абсолютным лидером.

Читать полностью » Xiaomi исключила 8 моделей смартфонов из обновления HyperOS 3 вчера в 20:42

Xiaomi подставила фанатов: популярные модели лишились крупного обновления

Xiaomi пересмотрела список смартфонов для HyperOS 3: восемь моделей останутся на Android 15 и получат только обновления безопасности.

Читать полностью »

Новости
Туризм

В России прошли первые испытания систем Wi-Fi на пассажирских самолётах
Красота и здоровье

Врач Толстова предупредила о рисках для сердца и ЖКТ при злоупотреблении кофе
Наука

Эколог Бен Джонс обнаружил вблизи Уткиагвика мягкую мерзлоту из-за подземной соли
Красота и здоровье

Магний влияет на когнитивные функции и сон, но требует подтверждения исследований — Алехандро Андерссон
Питомцы

Учёные: исчезновение кошек приведёт к росту численности крыс и угрозе урожая
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Яблокова объяснила, как укрепить руки без тренажёров
Садоводство

Учёные: слизни способны съедать за ночь половину собственного веса
Садоводство

Газон осенью требует регулярной уборки листвы для предотвращения гнили и проплешин — отметили агрономы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet