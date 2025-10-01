Не знаешь, как общаться с ИИ? У OpenAI появился "шпаргалочник" на все случаи жизни
OpenAI Academy запустила новый хаб — обширный сборник из более чем 300 промптов, созданных специалистами компании для самых разных сфер. Если раньше отдельные подборки появлялись ещё весной и летом 2025 года, а затем были обновлены после выхода GPT-5 в августе, то теперь все материалы объединены в единой библиотеке с удобной навигацией.
Что входит в библиотеку
Промпты собраны в тематические разделы:
• повседневные задачи;
• программирование;
• продажи и маркетинг;
• финансы;
• менеджмент и топ-менеджмент;
• IT;
• HR и Customer Success;
• управление продуктом.
Таким образом, пользователи могут использовать хаб как готовый "стартовый набор" для работы с ИИ, а при необходимости создавать собственные запросы, опираясь на официальное руководство OpenAI.
Сравнение подходов
|Формат
|Раньше
|Сейчас
|Публикации
|Разрозненные статьи в блоге OpenAI (май-июнь)
|Единый хаб с навигацией
|Обновления
|Август 2025 после релиза GPT-5
|Регулярная поддержка в одном месте
|Удобство
|Требовалось искать материалы отдельно
|Централизованная библиотека
Важные детали
• Все промпты написаны на английском языке.
• Они не являются уникальными для GPT и будут работать с любыми современными моделями — от GPT-5 до DeepSeek V-3.1.
• При желании промпты можно перевести на русский язык с помощью самой нейросети.
Советы шаг за шагом
-
Зайти в OpenAI Academy и открыть раздел Prompt Hub.
-
Выбрать категорию, близкую к вашей задаче (например, финансы или HR).
-
Скопировать промпт и протестировать в своей ИИ-модели.
-
При необходимости перевести на русский или адаптировать под специфику работы.
-
Использовать руководство OpenAI для написания собственных промптов.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
• Ошибка: использовать промпты "как есть" без адаптации.
→ Последствие: низкая релевантность результата.
→ Альтернатива: менять формулировки под конкретный контекст.
• Ошибка: считать библиотеку универсальным решением.
→ Последствие: ограничение гибкости работы.
→ Альтернатива: применять хаб как основу и дорабатывать самостоятельно.
• Ошибка: игнорировать обновления.
→ Последствие: упустить новые категории и улучшенные промпты.
→ Альтернатива: регулярно проверять обновления в Academy.
А что если…
А что если подобные хабы появятся и у других разработчиков ИИ? Вероятно, это ускорит стандартизацию промпт-инжиниринга, а пользователи смогут свободно перемещать сценарии между разными моделями.
Плюсы и минусы хаба
|Плюсы
|Минусы
|Удобная навигация
|Только английский язык
|Универсальность для разных моделей
|Требуется адаптация под задачу
|Более 300 готовых примеров
|Нет специализированных решений для узких отраслей
|Регулярные обновления
|Может казаться перегруженным новичкам
FAQ
На каком языке доступны промпты?
Все промпты на английском, но их можно перевести в любой ИИ-системе.
Подходит ли библиотека только для GPT-5?
Нет, промпты универсальны и работают с большинством популярных моделей.
Можно ли создавать собственные промпты?
Да, OpenAI публикует руководство по их написанию.
Мифы и правда
• Миф: промпты написаны только для продуктов OpenAI.
Правда: они подходят для любых популярных ИИ.
• Миф: готовые промпты заменяют навыки промпт-инжиниринга.
Правда: это отправная точка, но адаптация и собственные формулировки всё равно нужны.
• Миф: библиотека статична.
Правда: OpenAI регулярно обновляет и расширяет разделы.
Три интересных факта
-
Первые статьи с промптами OpenAI публиковала ещё весной 2025 года.
-
После выхода GPT-5 подборки были обновлены с учётом новых возможностей модели.
-
Всего в хабе собрано более 300 примеров, что делает его крупнейшей официальной библиотекой промптов.
Исторический контекст
• 2022-2023 годы — первые массовые руководства по промпт-инжинирингу от пользователей.
• 2024 год — появление обучающих курсов по работе с промптами.
• 2025 год — OpenAI формирует централизованный Prompt Hub для бизнеса и повседневных задач.
