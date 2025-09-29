Роботы пишут нам сводки во сне: как утренние привычки превращаются в рынок на миллиарды

На этой неделе Кремниевая долина оказалась в центре внимания: один за другим громкие анонсы показали, насколько стремительно растут инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта. Nvidia, OpenAI, Oracle и SoftBank заявили о сделках на десятки и сотни миллиардов долларов, которые напрямую связаны с развитием центров обработки данных для будущих поколений ChatGPT.

Волна сделок

Nvidia объявила, что вложит до 100 млрд долларов в OpenAI.

OpenAI заявила о строительстве ещё пяти дата-центров Stargate AI совместно с Oracle и SoftBank. Их мощности будут измеряться гигаваттами.

Oracle выпустила облигации на 18 млрд долларов для финансирования этих дата-центров.

Каждая новость сама по себе поражает масштабом, но вместе они демонстрируют гонку за вычислительные ресурсы для следующего этапа развития ИИ.

Новая функция Pulse от OpenAI

На фоне разговоров об инфраструктуре OpenAI представила Pulse - сервис персонализированных утренних сводок. По сути, это новостная лента, которая работает ночью и к утру готовит для пользователя подборку актуальных материалов.

Сейчас Pulse доступен только подписчикам ChatGPT Pro, чья подписка стоит 200 долларов в месяц. Причина проста: мощности серверов ограничены. Чтобы Pulse стал массовым продуктом, нужны новые дата-центры.

Таким образом, демонстрация Pulse — это не только презентация продукта, но и наглядная иллюстрация того, зачем OpenAI требуются колоссальные инвестиции в инфраструктуру.

Сравнение: традиционные продукты и новые сервисы OpenAI

Продукт Как работает Ограничения Для кого доступен ChatGPT Ответы по запросу пользователя Работает только при активном использовании Бесплатно и в Pro Pulse Автоматическая генерация утренних сводок Ограничено серверами Только Pro (200 $/мес.) Планы OpenAI Расширение фоновых сервисов Требуются новые дата-центры Потенциально для всех

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: запуск ресурсоёмких сервисов без инфраструктуры.

Последствие: ограниченный доступ и высокая цена.

Альтернатива: параллельное строительство дата-центров и оптимизация моделей.

Ошибка: ставка только на подписчиков Pro.

Последствие: потеря массовой аудитории.

Альтернатива: масштабирование до бесплатных пользователей после расширения серверов.

Ошибка: недооценка энергозатрат.

Последствие: рост расходов и экологическая критика.

Альтернатива: инвестиции в энергоэффективные архитектуры.

А что если…

Что будет, если такие функции, как Pulse, станут доступны массово? Миллионы пользователей получат ИИ-помощника, который круглосуточно работает "в фоновом режиме". Это изменит не только привычки в потреблении информации, но и рынок новостных приложений и агрегаторов. Однако без новых дата-центров OpenAI рискует остаться нишевым продуктом для узкой аудитории подписчиков.

Плюсы и минусы инвестиций в ИИ-инфраструктуру

Плюсы Минусы Рост вычислительных мощностей Огромные капитальные затраты Массовое внедрение ИИ-сервисов Высокие энергозатраты Возможность запуска новых функций Зависимость от партнёров (Oracle, SoftBank) Усиление конкурентных позиций Риски "перегрева" инвестиций

FAQ

Зачем OpenAI нужны новые дата-центры?

Чтобы обслуживать всё более ресурсоёмкие функции, такие как Pulse, и масштабировать ChatGPT для миллионов пользователей.

Почему Pulse стоит 200 $/мес.?

Это часть подписки Pro, ограниченной по количеству пользователей из-за нехватки серверов.

Кто финансирует строительство дата-центров?

OpenAI работает с Oracle и SoftBank, а Nvidia выделяет до 100 млрд долларов инвестиций.

Мифы и правда

Миф: дата-центры строят только ради ChatGPT.

Правда: инфраструктура будет поддерживать целый ряд сервисов OpenAI.

Миф: Pulse — это просто новостное приложение.

Правда: это первый шаг к "фоновым" ИИ-продуктам, работающим без участия пользователя.

Миф: такие проекты быстро окупятся.

Правда: сроки возврата инвестиций зависят от подписок и внедрения массовых сервисов.

3 интересных факта

• Oracle впервые за долгое время разместила облигации на 18 млрд долларов именно для ИИ-инфраструктуры.

• Новый класс продуктов OpenAI работает даже тогда, когда пользователь не открывает приложение.

• Pulse не содержит рекламы и пользовательских публикаций — это полностью "чистая" ИИ-подборка.

Исторический контекст